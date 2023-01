La remarque d’un utilisateur sur les hommes portant un bandeau en zigzag critiquée sur Twitter

L’époque où il y avait une différenciation entre les hommes et les femmes s’habillant pour s’adapter aux rôles prédéterminés de la société est révolue. Demandez à une femme dont la tenue confortable est un t-shirt surdimensionné ou un sweat à capuche pour homme ! Ou demandez à un homme qui porte un bandeau de s’occuper des cheveux longs ! C’est une nouvelle ère où le choix d’une personne passe avant les attentes de quelqu’un d’autre. Cela a été récemment prouvé sur Internet lorsqu’un utilisateur a été critiqué pour sa remarque négative sur les hommes portant le bandeau en zigzag et comment !

L’utilisateur de Twitter, Aryan, a récemment posté une photo d’un bandeau en métal en zigzag sur la plate-forme et a écrit : “Aucun mec n’a jamais été beau en portant ce truc”. Les gars qui portent ça savent que c’est juste dans le but pratique de garder les cheveux en place et de ne pas avoir l’air bien”. Certains ont même souligné que les gars qui le portent ont vraiment l’air sexy. “Je connais personnellement un gars qui a l’air absolument sexy en le portant”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: “Naaah. J’avais le béguin pour ce type à cause de ça, il portait ce bandeau.”

Aucun gars ne l’utilise jamais pour bien paraître. Nous l’utilisons pour garder les cheveux longs hors de nos yeux et de notre visage et leur donner la direction de pousser— Muhammad Waseem (@m_waseem_86) 28 janvier 2023

Naaah. J’avais le béguin pour ce type à cause de ça, il portait ce bandeau à l’époque des boutons. (@naahnotagain) 28 janvier 2023

Cela a rappelé à Twitterati le look bandeau du chanteur Zayn Malik qui est devenu une tendance chez les hommes. “Zayn Malik supplie de ne pas être d’accord”, s’est exclamé un utilisateur des médias sociaux. « Avez-vous déjà vu Zayn Malik ? a interrogé un autre utilisateur irrité.

Personnellement, je l’utilise, chaque fois que j’étudie ou que j’écris quelque chose, pendant les cours. Parfois, il est difficile de gérer certaines tâches quotidiennes importantes avec des cheveux longs. Donc, ce n’est pas utile pour bien paraître – Mir Aamir (@MirAami37479466) 28 janvier 2023

D’autres ont répondu que c’était utile pour les hommes à longue frange lorsqu’ils effectuaient des tâches quotidiennes. “Je le fais, mais ce n’est pas beau, ça fait le travail, je ne peux pas vivre sans ça un jour”, a lu un autre tweet.

