La remarque d’exécution de Trump donne à Jack Smith plus de munitions pour ordre de bâillon

La récente suggestion de l’ancien président Donald Trump selon laquelle le général à la retraite de l’armée américaine Mark Milley devrait être exécuté pour « trahison » a été citée par le conseiller spécial Jack Smith comme une autre raison pour accorder une ordonnance de silence dans le procès d’ingérence de Trump dans les élections fédérales.

Dans un article de Truth Social la semaine dernière, Trump a déclaré que les Américains devraient « célébrer » la retraite imminente de Milley en tant que président des chefs d’état-major interarmées. Il a ensuite déclaré que le général aurait été exécuté pour trahison « dans le passé » en raison d’informations selon lesquelles Milley aurait appelé son homologue chinois en 2020, promettant d’avertir la Chine si Trump lançait une attaque.

Smith, qui a demandé à la juge de district américaine Tanya Chutkan d’appliquer à Trump une ordonnance de silence « étroitement adaptée » dans une requête déposée plus tôt ce mois-ci, a cité cette publication devant un nouveau tribunal. dépôt vendredi, comme exemple de la propension de l’ex-président à faire des « déclarations publiques sur les témoins » qui pourraient entacher le jury et « préjudicier matériellement à un procès équitable ».

Le conseiller spécial Jack Smith, à gauche, est photographié à Washington, DC, le 1er août 2023, tandis que l’ancien président Donald Trump, à droite, est photographié à Anaheim, en Californie, vendredi. Dans un récent dossier judiciaire, Smith a cité la suggestion de Trump selon laquelle le général à la retraite de l’armée américaine Mark Milley devrait être exécuté pour « trahison » comme une autre raison d’accorder une ordonnance de silence dans l’affaire de subversion électorale criminelle de Trump à Washington, DC.

Drew Angerer ; David McNouveau



« Le 22 septembre, sur Truth Social, l’accusé a faussement affirmé que le président sortant des chefs d’état-major interarmées, un témoin cité dans l’acte d’accusation, avait commis une trahison et a suggéré qu’il devrait être exécuté », indique le dossier de Smith, tout en partageant un capture d’écran du message de Trump.

Semaine d’actualités a contacté le bureau de Trump par courrier électronique vendredi soir pour commenter.

Le dossier de Smith faisait suite à un dossier déposé par l’équipe juridique de Trump plus tôt cette semaine. L’équipe de Trump a fait valoir lundi que Chutkan ne devrait pas accorder le silence, affirmant qu’il ne s’agissait que de « rien de plus qu’une tentative évidente de l’administration Biden de faire taire illégalement son principal adversaire politique ».

Le dossier déposé vendredi rejette cet argument, Smith écrivant que Trump exige un « traitement spécial » et « toute liberté pour intimider publiquement les témoins et calomnier la Cour, les citoyens de ce district et les procureurs » en raison de son statut de principal candidat républicain dans ce district. l’élection présidentielle de 2024.

« Mais dans cette affaire, Donald J. Trump est un accusé comme les autres », écrit Smith. « L’accusé ne devrait pas être autorisé à continuer de juger cette affaire devant le tribunal de l’opinion publique plutôt que devant le tribunal, et ainsi porter atteinte à l’équité et à l’intégrité de cette procédure. »

Trump a plaidé non coupable des quatre chefs d’accusation dans l’affaire DC et de 87 crimes supplémentaires dans ses trois autres actes d’accusation criminels. Il a affirmé à plusieurs reprises que tous ses ennuis juridiques équivalaient à une « ingérence électorale » et à une « persécution » politique.

Milley, qui quitte dimanche son poste d’officier militaire le plus haut gradé du pays, nommé par Trump, a déclaré cette semaine qu’il avait pris des « précautions de sécurité » pour se protéger et protéger sa famille à la lumière de la suggestion de l’ancien président selon laquelle il devrait risquent la peine de mort.

Le général a également suggéré que Trump était un « dictateur en herbe » lors de son discours de retraite vendredi, ce qui a incité l’ex-président à réagir en publiant un autre message désobligeant sur Truth Social à son sujet peu de temps après.

Le commentaire sur l’exécution était loin d’être la seule raison invoquée par Smith pour accorder l’ordonnance de silence. Le dossier original du procureur spécial décrit un « modèle » de menaces de la part de Trump, Smith suggérant que les déclarations publiques de Trump et son activité sur les réseaux sociaux pourraient encourager ses partisans à « perpétrer davantage de menaces et de harcèlement contre ses cibles ».