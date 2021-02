McCarthy lors de son point de presse hebdomadaire sur Capitol Hill à Washington, DC, le 21 janvier | Nicholas Kamm / AFP via Getty Images

Le leader républicain de la Chambre défend Marjorie Taylor Greene en insultant l’intelligence de tout le monde.

Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré lors d’une interview à Fox News en août dernier qu ‘ »il n’y a pas de place pour QAnon dans le Parti républicain. » Mais il s’avère qu’il y a une place pour la théorie du complot selon laquelle l’ancien président Donald Trump se bat contre une cabale pédophile satanique dirigée par d’éminents démocrates – et c’est au comité de l’éducation et du travail de la Chambre.

Au cours d’une réunion à huis clos mercredi, le caucus de McCarthy a décidé non seulement de ne pas sanctionner la représentante de premier mandat de QAnon.Marjorie Taylor Greene (R-GA) – qui, en plus de QAnon, a approuvé le meurtre du président de la Chambre et a été filmée. harceler une survivante d’une fusillade dans une école qu’elle a prétendue était un faux drapeau – mais va de l’avant avec des plans pour la placer dans les comités de l’éducation et du budget.

Après la réunion de mercredi, McCarthy a déclaré lors d’une conférence de presse que Greene avait fait des remarques «dénonçant QAnon» – ce qu’elle n’a pas fait publiquement – puis a ajouté: [QAnon] est. »

McCarthy proclamant l’ignorance d’une théorie du complot qui a joué un rôle crucial dans la motivation de l’insurrection du 6 janvier qui a fait cinq morts est difficile à croire, étant donné qu’il a dû peser à plusieurs reprises sur le sujet. Mais cela montre comment la théorie s’est déplacée vers le courant dominant de la politique républicaine ces derniers mois – et l’acceptation tacite des principaux dirigeants du parti.

McCarthy a affirmé lors de l’interview susmentionnée de Fox News que QAnon n’avait pas sa place dans le parti. Mais au cours des derniers mois de la campagne 2020, lui et d’autres dirigeants républicains (y compris Trump) n’ont rien fait pour ostraciser Greene et d’autres républicains soutenant QAnon. Puis, après que Greene et Lauren Boebert, une autre républicaine qui a exprimé son soutien à la théorie du complot, ont remporté des sièges au Congrès, McCarthy a déclaré aux journalistes en novembre dernier que «tous deux avaient dénoncé» QAnon – ce qu’aucun d’eux n’a fait publiquement.

Regardez l’évolution des déclarations QAnon de McCarthy ici:

Kevin McCarthy est passé de « il n’y a pas de place pour QAnon dans le Parti républicain à » je ne sais même pas quoi [QAnon] est « en l’espace de six mois pic.twitter.com/Hr9cwSHhxd – Aaron Rupar (@atrupar) 4 février 2021

On ne sait pas exactement ce que Greene a dit à ses collègues républicains de la Chambre lors de la réunion de mercredi. Politico a rapporté qu’elle «s’était excusée auprès de la conférence pour sa rhétorique passée sur le 11 septembre et les fusillades dans les écoles étant des canulars et autres conspirations voisines de QAnon qu’elle avait déjà colportées», mais la Colline dit qu’elle «a défendu ses commentaires selon lesquels les fusillades passées à l’école ont été organisées par déclarant qu’elle avait une expérience personnelle avec un tir à l’école. Une chose que nous savons de tous les rapports sur la réunion, cependant, est que ses commentaires ont mérité une ovation debout de la part de certains membres.

Indépendamment de ce qu’elle a dit en privé, en public, Greene a été totalement impénitent à propos des récentes révélations concernant ses activités à la fois sur les réseaux sociaux et en public, tweetant jeudi dernier qu’elle «ne reculera pas» et ne «s’excusera jamais», et utilise la tempête de feu créée par ses commentaires comme opportunité de financement.

Je ne reculerai pas. Je ne m’excuserai jamais. Et je continuerai toujours à me battre pour le peuple. Pour moi, c’est America First !!! Tout politicien élu qui ne fait pas passer l’Amérique en premier ne mérite ni sa position ni la confiance du peuple. Suite … – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 30 janvier 2021

L’approche de McCarthy contraste avec le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a publié lundi une déclaration cinglante qui ne mentionne pas Greene par son nom, mais ne fait aucun doute qu’il considère ses croyances professées comme «un cancer pour le Parti républicain et notre pays».

« Les mensonges loufoques et les théories du complot sont un cancer pour le Parti républicain et notre pays », a déclaré McConnell, avant de mentionner quelques-unes des nombreuses théories du complot qu’elle a adoptées. «Quelqu’un qui a suggéré que peut-être aucun avion n’a frappé le Pentagone le 11 septembre, que des fusillades horribles dans des écoles ont été pré-organisées et que les Clinton ont écrasé l’avion de JFK Jr. ne vit pas dans la réalité.

Le problème pour McCarthy est que QAnon est plus populaire auprès de la base républicaine que les gens ne voudraient le croire – un sondage YouGov réalisé le mois dernier a révélé que 30% des électeurs républicains répondent positivement à la théorie du complot – donc en la dénonçant et en bannissant Greene des comités , le leader républicain de la Chambre risque de s’aliéner une partie importante de la base du GOP.

Ainsi, au lieu de prendre fermement position contre les types de théories du complot qui ont motivé des groupes de partisans de Trump à prendre d’assaut le Capitole le mois dernier, McCarthy opte pour une ignorance feinte, tout en essayant en même temps de militariser le problème en poussant de fausses équivalences dans un communiqué. il a libéré mercredi entre des croyants de QAnon et des démocrates comme les représentants Maxine Waters et Ilhan Omar.

Les démocrates de la Chambre, quant à eux, avancent avec un vote au sol pour faire ce que les républicains ne veulent pas et dépouiller Greene de ses missions au comité. Lors d’une audition mercredi, le président du comité des règles, Jim McGovern (D-MA), a reconnu la nature sans précédent du vote que les démocrates envisagent de forcer, mais m’a dit «Si le nouveau précédent ici est qu’un membre de cette Chambre appelle à des assassinats … si c’est la norme selon laquelle nous retirons des gens des comités, cela me convient.