La relique du mur de Berlin retrouve une « seconde vie » à la frontière américano-mexicaine alors que Biden ajoute des barrières

TIJUANA, Mexique (AP) — Alors que le gouvernement américain construisait son dernier tronçon de mur frontalier, le Mexique a fait sa propre déclaration en posant les restes du mur de Berlin à quelques pas de là.

La dalle de béton gris grêlée de 3 tonnes se trouve entre les arènes, un phare et le mur frontalier qui s’étend dans l’océan Pacifique.

« Que cela soit une leçon pour construire une société qui abat les murs et construit des ponts », peut-on lire sous l’imposante relique de la guerre froide, attribuée au maire de Tijuana, Montserrat Caballero, et intitulée « Un monde sans murs ».

Pour Caballero, comme pour beaucoup des 2 millions d’habitants de Tijuana, le mur américain est personnel et politique, il fait partie du tissu urbain et est une réalité. Elle se considère comme une migrante, ayant quitté Oaxaca, dans le sud du Mexique, lorsqu’elle avait 2 ans avec sa mère, qui a fui « le cercle vicieux de la pauvreté, de la violence physique et de l’analphabétisme ».

L’installation a été inaugurée le 13 août lors d’une cérémonie en présence de Caballero et de Marcelo Ebrard, l’ancien ministre des Affaires étrangères du Mexique, aujourd’hui l’un des principaux candidats à la présidentielle.

Caballero, 41 ans, est marié à un Iranien devenu citoyen américain et vivant aux États-Unis. Elle et leur fils de 9 ans traversaient la frontière entre Tijuana et San Diego.

Depuis juin, Caballero vit dans une caserne militaire à Tijuana, affirmant qu’elle avait agi suite à des menaces crédibles portées à son attention par des responsables du renseignement américain et à une recommandation du gouvernement fédéral mexicain. Quelques semaines plus tôt, son garde du corps avait survécu à une tentative d’assassinat.

Caballero a déclaré qu’elle ne savait pas qui voulait la tuer, mais qu’elle soupçonnait une vengeance pour avoir saisi les armes des criminels violents qui sévissent dans sa ville. « Quelqu’un est probablement en colère contre moi », a-t-elle déclaré dans son spacieux bureau de l’hôtel de ville.

Des fragments du mur de Berlin se sont dispersés dans le monde entier après son effondrement en 1989, et des collectionneurs les ont déposés dans des hôtels, des écoles, des gares de transport en commun et des parcs. Marcos Cline, qui réalise des publicités et d’autres productions numériques à Los Angeles, avait besoin d’un foyer pour son artefact et a trouvé un allié auprès du maire de Tijuana.

« Pourquoi à Tijuana? » dit Caballero. « Combien de familles ont versé leur sang, leur travail et leur vie pour franchir le mur ? Le conflit social et politique est différent du mur de Berlin, mais c’est un mur en fin de compte. Et un mur est toujours un sphinx qui divise et ensanglante les nations.

Le président Joe Biden a publié un décret dès le premier jour de son mandat pour arrêter la construction du mur, mettant ainsi fin à un effort de signature de son prédécesseur, Donald Trump. Mais son administration a progressé avec de petits projets déjà sous contrat, notamment le remplacement d’un mur à deux couches à San Diego mesurant 18 pieds (5,5 mètres) de haut par un autre s’élevant de 30 pieds (9,1 mètres) et s’étendant sur 0,6 mile (1 kilomètre) jusqu’à l’océan.

Le mur traverse Friendship Park, un site transfrontalier inauguré par Pat Nixon, alors première dame des États-Unis, en 1971 pour symboliser les liens binationaux. Pendant des décennies, des familles séparées par leur statut d’immigration se sont rencontrées à travers des barbelés et, plus tard, une clôture grillagée. C’est une destination festive prisée des touristes et des résidents du Mexique.

Lors d’un festival artistique en 2005, David « The Human Cannonball » Smith Jr. a montré son passeport à Tijuana alors qu’il descendait dans un tonneau et a été abattu par-dessus le mur, atterrissant sur un filet sur la plage avec des agents frontaliers américains à proximité. En 2019, l’artiste Lizbeth De La Cruz Santana a recouvert le côté Tijuana du mur de peintures d’adultes qui ont émigré illégalement aux États-Unis alors qu’ils étaient de jeunes enfants et ont été expulsés. Les visiteurs qui ont brandi leur téléphone devant des codes-barres ont été redirigés vers un site Web qui exprimait leurs récits à la première personne.

Cline a déclaré qu’il avait été refoulé à la Maison Blanche alors qu’il tentait de livrer la relique du mur de Berlin à Trump, puis qu’il l’avait transportée par camion à travers le pays pour trouver une maison convenable. Il a déclaré que l’œuvre avait trouvé « sa seconde vie » dans le parc de Tijuana, aux côtés des peintures colorées sur le mur frontalier qui expriment des opinions sur la politique et l’immigration.

Le gouvernement américain a progressivement restreint l’accès au parc depuis San Diego au cours des 15 dernières années, dans un parc d’État qui permettait autrefois des cours de yoga, des services religieux et des festivals de musique transfrontaliers. Après une longue réflexion, l’administration Biden a accepté de maintenir le mur à 18 pieds pour une petite section où un certain accès sera autorisé.

Dan Watman de Friends of Friendship Park, qui milite pour l’accès transfrontalier au parc, a déclaré que la section de 60 pieds (18,3 mètres) qui restera à la hauteur la plus basse n’est qu’un geste symbolique. « Le parc du côté mexicain est devenu une sorte de fête à sens unique », a-t-il déclaré.

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont déclaré qu’elles prévoyaient de remplacer la barrière à deux couches « détériorée » d’ici novembre et que la barrière la plus haute en construction « apportera des améliorations indispensables ».

L’installation du mur de Berlin a reçu des critiques élogieuses de la part des visiteurs.

Sandra Flores, 55 ans, en vacances dans la ville portuaire mexicaine de Mazatlan, a établi un parallèle entre la dalle de Berlin et le mur construit par les États-Unis.

« C’est un peu moins grave ici qu’en Allemagne, mais c’est un mur qui divise les nations, les vies sociales et économiques et tout ce qui concerne les Etats-Unis », a-t-elle déclaré.

Lydia Vanasse, qui travaille dans le secteur financier à San Diego et vit à Tijuana, a déclaré que la relique l’avait ramenée à la vingtaine lorsque l’empire soviétique est tombé et que les Allemands ont soudainement été autorisés à circuler librement.

« San Diego et Tijuana sont des villes jumelées », a-t-elle déclaré. « Le mur nous sépare, mais nous sommes unis à bien des égards. Ce serait mieux s’il n’y avait pas de mur.

Les critiques directes à l’encontre d’un président ou d’une politique américaine sont rares.

La maire de Tijuana a déclaré qu’elle comprenait la nécessité pour les États-Unis de faire respecter les frontières et qu’elle entretenait des relations chaleureuses avec les responsables américains, notamment Ken Salazar, l’ambassadeur au Mexique. Elle a déclaré que Salazar lui avait demandé d’expulser les migrants qui campaient dans l’espoir d’obtenir l’asile aux États-Unis et qui avaient bloqué l’accès à un poste frontière américain en 2022. Elle a tenu compte de sa recommandation.

Tout échec à la frontière relève de la responsabilité collective des nations gouvernantes, a déclaré le maire.

« Nous sommes contre la violence, nous sommes contre la séparation des familles, nous sommes contre la division, et c’est ce que représente le mur », a-t-elle déclaré.

___

Le journaliste vidéo d’Associated Press, Eugene Garcia, à Los Angeles, a contribué à ce rapport.

Elliot Spagat, Associated Press