La religieuse française sœur André, la plus âgée du monde, décède à 118 ans

La personne connue la plus âgée du monde, une religieuse vivant dans le sud de la France, est décédée à l’âge de 118 ans.

Elle a été officiellement reconnue comme la personne vivante la plus âgée en avril de l’année dernière, à la suite du décès de la Japonaise Kane Tanaka, âgée de 119 ans.

Sœur André détenait également les titres de la plus ancienne nonne vivante et de la plus ancienne survivante du covid-19, après avoir été testée positive en janvier 2021, selon Guinness World Records. Elle a déclaré aux médias français à l’époque que ses symptômes étaient si légers qu’elle ne savait même pas qu’elle avait été infectée.