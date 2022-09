La relation tendue de Pulisic avec Tuchel

L’USMNT sera en terrain connu lors de la Coupe du monde – Insider Notebook d’ESPN a le dernier. PLUS : La relation tendue de Christian Pulisic avec Thomas Tuchel.

Sauter à: Pulisic cherche un nouveau départ sous Potter | Pourquoi Man Utd a trop payé pour Casemiro, Antony, Martinez | Le passeport de Madrid pour les futures stars du Brésil | Les grands espoirs de Barcelone pour un adolescent de 15 ans

L’USMNT en terrain connu à la Coupe du monde du Qatar

Les États-Unis joueront à domicile lorsqu’ils affronteront l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Iran à la Coupe du monde … en tant que pays hôte, le Qatar utilisera l’herbe américaine pour s’assurer que les terrains des huit sites peuvent résister aux rigueurs du tournoi d’un mois. .

Sept nouveaux stades ont été construits pour la Coupe du monde, qui commence avec les hôtes affrontant l’Équateur au stade Al Bayt le 20 novembre. et les vainqueurs de la Premier League égyptienne Zamalek se rencontrent en amical. À moins de trois mois de la Coupe du monde, des sources ont déclaré à ESPN que les organisateurs du tournoi commenceraient à retirer les surfaces de jeu existantes et à ensemencer les terrains des sept nouveaux stades et du stade international Khalifa déjà construit avec des semences de gazon américain dès le début de la semaine prochaine. .

La graine, développée par une société basée en Géorgie, a été sélectionnée par la FIFA, qui a demandé aux organisateurs de Qatar 2022 de l’utiliser pour les surfaces de jeu de tous les stades et terrains d’entraînement.

“La graine de gazon américaine vous offre une surface de jeu plus robuste”, a déclaré David Graham d’Aspire Turf, responsable des terrains de Qatar 2022, à ESPN. “Avec le climat et les conditions au Qatar, la surface de jeu ne tiendrait pas sans la bonne graine de gazon.

“A partir de la semaine prochaine, nous commencerons à écrémer les terrains déjà en place et à les ensemencer tous pour être prêts pour le tournoi en novembre.”

Bien que Qatar 2022 soit la première Coupe du monde à se dérouler dans un hiver de l’hémisphère nord pour éviter la chaleur torride de l’été au Moyen-Orient, la climatisation sera toujours utilisée pour refroidir les stades, à la fois sur le terrain et dans les tribunes. Des évents au niveau des sièges permettront aux supporters de regarder des matchs à 21-22 degrés Celsius (69-71 F), tandis que des unités plus grandes au bord du terrain réguleront les températures pour les joueurs, avec des capteurs souterrains mesurant la chaleur et l’humidité pour maintenir le sur- température du champ à un niveau optimal. –Mark Ogden

Des semences de graminées américaines spécialement sélectionnées seront semées dans tous les stades de la Coupe du monde. MUSTAFA ABUMUNES/AFP via Getty Images

La relation tendue de Pulisic avec Tuchel, les espoirs de l’Angleterre touchés

Christian Pulisic vise un nouveau départ à Chelsea sous Graham Potter après la détérioration de la relation de l’international USMNT avec Thomas Tuchel, ont déclaré des sources à ESPN.

Pulisic a été remplaçant lors des sept matches de cette saison et était prêt à quitter le club lors du mercato estival s’il ne recevait pas d’assurances sur son temps de jeu avant la Coupe du monde en novembre. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN Pulisic qu’il avait connu une rupture de communication avec Tuchel pendant un certain temps, l’ailier étant frustré de ne pas obtenir d’explication spécifique sur la raison pour laquelle il avait rarement une longue course dans l’équipe et était souvent joué hors de position. Pulisic a joué à plusieurs postes la saison dernière, notamment en tant que faux n ° 9 et arrière gauche. Il a même été utilisé comme arrière droit lors de la défaite de la semaine dernière à Southampton.

– Marcotti : Chelsea regrettera-t-il d’avoir limogé Tuchel ?

Des sources ont également suggéré que Tuchel, qui a été limogé mercredi, était disposé à autoriser Pulisic à quitter le club. Manchester United a fait une enquête avant de signer Antony de l’Ajax, tandis que Newcastle et la Juventus étaient parmi d’autres clubs à exprimer leur intérêt, mais le copropriétaire Todd Boehly aurait bloqué la sortie du joueur de 23 ans.

Des sources disent que Pulisic espère que la nomination de Potter lui donnera une nouvelle chance de s’établir. Il en va de même pour un certain nombre de joueurs attaquants qui étaient devenus frustrés par la tactique de Tuchel, notamment Hakim Ziyech, qui était en pourparlers avec l’Ajax au sujet d’un transfert avant qu’un mouvement ne se concrétise et Kai Havertz. Pierre-Emerick Aubameyang a reçu des assurances sur son rôle dans l’équipe après avoir signé le jour limite de Barcelone en partie pour retrouver Tuchel après que la paire ait prospéré ensemble au Borussia Dortmund au milieu des années 2010.

Pendant ce temps, la nomination de Potter à Chelsea pourrait compliquer la recherche par l’Association anglaise de football du successeur de Gareth Southgate en tant que manager de l’Angleterre, étant donné le respect qu’il a des membres seniors de l’organisation. Southgate est sous contrat jusqu’en 2024 et il n’y a aucune raison de suggérer une séparation des chemins avant cette date. Cependant, une mauvaise performance à la Coupe du monde au Qatar plus tard cette année pourrait forcer les deux parties à repenser et dans ce scénario, des sources ont déclaré à ESPN que Potter était considéré comme un candidat possible compte tenu de son travail à Brighton.

Son style de jeu, son approche de gestion aimable et sa gestion habile des médias sont parmi les raisons pour lesquelles il a ses admirateurs au sein de la FA, bien que sa décision de prendre en charge Chelsea sur un contrat de cinq ans ferait bouger la FA pour les 47 ans. -vieux extrêmement difficile.

C’est un problème que la FA espère ne pas avoir, car elle reste prudemment optimiste quant à une expérience positive sous Southgate au Qatar. –James Olley

jouer 1:29 Steve Nicol explique pourquoi il pense que Chelsea devrait cibler Graham Potter pour remplacer Thomas Tuchel.

Man United impressionné par le désir des cibles de rejoindre

Manchester United a été convaincu de payer au-dessus de la valeur marchande pour Lisandro Martinez, Casemiro et Antony après que les joueurs aient impressionné les patrons du club avec leur détermination à déménager à Old Trafford, ont déclaré des sources à ESPN.

Le trio a coûté près de 200 millions de livres sterling et bien qu’il soit accepté à Old Trafford que le club les ait trop payés, ils étaient prêts à aller plus haut pour conclure les accords en raison du fort désir de chaque joueur de se joindre.

Des sources ont déclaré à ESPN que la hiérarchie de United avait été informée que Martinez avait affronté un responsable de l’Ajax alors qu’il craignait que son transfert à United ne soit bloqué tandis qu’Antony, son ancien coéquipier du côté néerlandais, s’était effectivement mis en grève afin de forcer son transfert. Des sources ont ajouté que United était convaincu de détourner son attention de Frenkie de Jong de Barcelone vers le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro après une seule conversation avec le milieu de terrain brésilien.

Le personnel de recrutement, selon des sources, admet maintenant qu’il aurait dû abandonner un accord pour De Jong plus tôt, bien que le club reste intéressé par le Néerlandais s’il devenait disponible à l’avenir.

Le manager Erik ten Hag a accordé une grande valeur au “caractère et à la personnalité” de ses recrues estivales après s’être inquiété de l’atmosphère dans le vestiaire après des défaites consécutives contre Brighton et Brentford pour commencer la saison. Des sources ont déclaré qu’il pensait qu’une partie de la résurgence de l’équipe – United a remporté quatre matchs de championnat d’affilée – était due à l’impact que ses nouvelles recrues ont eu en dehors du terrain ainsi que sur celui-ci. – Rob Dawson

jouer 1:09 Craig Burley pense qu’Antony a de la place pour s’améliorer malgré un départ positif avec un but lors de ses débuts pour Manchester United.

Le passeport du Real Madrid pour les futures stars brésiliennes ?

Rodrygo et Eder Militao devraient suivre Vinicius Junior pour recevoir des passeports espagnols au début de 2023, ont déclaré des sources à ESPN, ouvrant la possibilité au Real Madrid de recruter d’autres meilleurs talents du Brésil et d’autres pays non européens.

Les clubs de LaLiga sont autorisés à inclure trois joueurs de pays hors de l’Union européenne dans leurs équipes premières. Dans le cas de Madrid, ces places ont été occupées par Vinicius, Rodrygo et Militao. Madrid a confirmé plus tôt cette semaine que Vinicius, 22 ans, avait obtenu la nationalité espagnole, après avoir entamé le processus – qui a été retardé par la pandémie – en 2020. Des sources ont déclaré à ESPN que Rodrygo et Militao devraient recevoir le leur au début de l’année prochaine. , ce qui signifie que le club pourrait désormais cibler des joueurs non européens pour améliorer l’équipe première dans la fenêtre de janvier et à nouveau l’été prochain.

Le Real Madrid a été contacté sur la possibilité de signer Gabriel Jesus avant qu’il ne rejoigne Arsenal, ont déclaré des sources à ESPN, mais l’idée a été rejetée car son passeport brésilien rendait un tel accord impossible à l’époque.

En février, ESPN a rapporté que Madrid suivait le développement du prodige de Palmeiras Endrick, 16 ans, bien qu’un déménagement pour lui doive attendre qu’il ait 18 ans en 2024.

Madrid a choisi de ne pas renforcer sa ligne d’attaque pour cette saison, s’appuyant sur la forme et la forme physique de Karim Benzema, 34 ans, et permettant à Luka Jovic, en défaveur, de rejoindre la Fiorentina. Benzema s’est blessé cette semaine lors de la victoire en Ligue des champions contre le Celtic et devrait maintenant passer un mois sur la touche pour récupérer. — Alex Kirkland et Rodrigo Faez

jouer 0:27 Découvrez comment le Real Madrid pousse la pratique des coups francs à l’extrême avec un mur de mannequins de saut.

L’adolescent de Barcelone donne un coup de pied au jeune montant Yamal

Barcelone veut protéger la star émergente Lamine Yamal des autres clubs et l’aider à rester discret après ce qui s’est avéré une semaine tourbillonnante pour le joueur de 15 ans. des sources ont déclaré à ESPN.

Yamal était l’un des nombreux jeunes appelés par Xavi Hernandez pour s’entraîner avec l’équipe première le week-end dernier. Il est ensuite devenu le plus jeune joueur à représenter le Barça en UEFA Youth League mercredi lorsqu’il a été remplacé en seconde période lors de la victoire 3-0 contre le Viktoria Plzen à l’âge de 15 ans et 56 jours.

Naturellement, la progression de Yamal signifie que les plus grands clubs européens le remarquent. Né en 2007, il n’est pas encore assez âgé pour signer un contrat professionnel au Camp Nou, mais le Barça espère qu’il ne sera pas distrait par la promesse d’un déménagement avant juillet prochain, lorsqu’il aura 16 ans et qu’il pourra convenir de conditions pour un maximum de trois ans. années. Le club catalan est également conscient de l’attention que son développement suscite auprès des fans et des médias et travaille avec le joueur et son camp pour s’assurer qu’il puisse se concentrer pleinement sur sa carrière naissante sans distractions.

Yamal est né à Mataro, juste à l’extérieur de Barcelone, et a été sélectionné par l’Espagne au niveau des jeunes. L’attaquant, qui peut jouer sur les deux flancs, est également éligible pour jouer pour la Guinée équatoriale ou le Maroc. — Sam Marsden et Moises Llorens