La relation suspendue de Nike avec la star controversée de la NBA est probablement terminée

Le co-fondateur du géant du sportswear s’est exprimé sur son arrangement avec Kyrie Irving

Nike et la star des Brooklyn Nets NBA, Kyrie Irving, se sont probablement séparés pour de bon, selon Phil Knight, co-fondateur du géant du sportswear.

Nike a annoncé vendredi la semaine dernière avoir “suspendu” sa relation avec Irving en raison d’une querelle d’antisémitisme a éclaté lorsque le garde controversé a tweeté un lien vers un film contenant des tropes antisémites.

“Je douterais que nous y retournions” a déclaré Knight, interrogé sur la fureur dans une interview jeudi. “Mais je n’en suis pas sûr.”

“Kyrie a franchi la ligne” Chevalier ajouté. « C’est un peu aussi simple que ça. Il a fait des déclarations que nous ne pouvons tout simplement pas respecter et c’est pourquoi nous avons mis fin à la relation. Et j’étais d’accord avec ça.

La franchise Nets a suspendu Irving pour au moins cinq matchs parce que le joueur « a refusé de dire sans équivoque qu’il n’avait aucune conviction antisémite » lorsqu’on leur en donne l’occasion dans au moins deux conférences de presse d’après-match. Cette évolution a également été prise en compte dans la décision de Nike de suspendre sa relation avec Nike, a confirmé Knight.

“Même situation. Il a été creusé », dit Chevalier.

Irving s’est finalement excusé dans un post Instagram après que les Nets l’aient suspendu. Il s’adressa “toutes les familles et communautés juives qui sont blessées et affectées par mon poste”, en disant: “Je suis profondément désolé de t’avoir causé de la peine et je m’excuse.”

Nike a gelé sa relation avec Irving le lendemain. “Nous regardons qui nous signons et combien nous payons et nous regardons non seulement à quel point l’athlète est bon, mais aussi quel est son caractère”, a déclaré Knight. “Ce n’est pas une science exacte, mais c’est un processus que nous traversons avec beaucoup d’intensité et avec beaucoup de gens qui y mettent la main.”

Irving a signé un contrat avec Nike en 2011 et possède sa propre gamme de chaussures depuis 2014. Son accord annuel avec la société lui rapporterait au moins 11 millions de dollars par an.

Comme c’est le cas avec les Nets, cependant, avec qui l’accord d’Irving expire également à la fin de la saison 2022/2023, les deux parties sont désormais susceptibles de se séparer.

La controverse sur l’antisémitisme est la dernière d’une série à engloutir Irving. En 2021, il a raté un certain nombre de matchs en raison de son refus de se faire vacciner, ce qui est entré en conflit avec un mandat de New York City Covid.

Irving a également soutenu les théories de la Terre plate dans le passé et les opinions du théoricien du complot Alex Jones, mais pas en ce qui concerne le massacre de Sandy Hook, a-t-il souligné.