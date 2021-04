PRINCE Andrew a reçu une position privilégiée pour les funérailles de son père et sera assis le plus près de la reine.

Le duc d’York a été placé le plus près de la reine de tous ses enfants lors de la cérémonie à distance sociale à la chapelle St George.

Andrew est assis derrière Sa Majesté à l’intérieur de la chapelle de Windsor, alors que Charles et Camilla sont de l’autre côté de l’allée.

Le duc, longtemps réputé pour être l’enfant préféré de la reine, est son deuxième fils et est assis à côté du prince de Galles dans la chapelle en raison de l’endroit où ils se trouvent dans la ligne de succession.

Charles et la duchesse de Cornouailles sont assis en face de la reine la plus proche du maître-autel, avec la comtesse de Wessex, Lady Mountbatten Windsor, le prince Edward et le vicomte Severn derrière eux.

La princesse Anne prendra sa place derrière lui et à côté du Wessex avec son mari, le vice-amiral Sir Tim Lawrence.

Le duc et la duchesse de Cambridge prendront ensuite place à gauche de la chapelle, avec le prince Harry assis en face d’eux.

Les 30 autres invités sont assis à gauche du prince de Galles et derrière le reste de la famille royale.

Cela vient après des informations selon lesquelles le duc d’York espère que les funérailles contribueront à alimenter son retour à la vie publique.

Andrew a été tenu à l’écart du public depuis son entretien sur un accident de voiture avec Emily Maitlis de Newsnight au sujet de son amitié avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein.

Mais il s’est exprimé publiquement pour la première fois la semaine dernière pour rendre hommage à son père et «grand-père de la nation».

On prétend qu’il s’est exprimé parce qu’il est devenu plus confiant qu’il sera en mesure de reprendre certaines de ses fonctions royales à l’avenir.

Le duc d’York pense que les Britanniques sympathiseront après avoir vu son côté plus humain lors des funérailles du duc d’Édimbourg aujourd’hui.

Andrew aurait insisté pour jouer un rôle à part entière lors des préparatifs funéraires et il a été dit qu’il utiliserait son statut de fils préféré de la reine pour la soutenir dans les coulisses.