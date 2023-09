La relation secrète de Jay Brown avec une prostituée ressemblant à Lola révélée dans EastEnders

NADINE a laissé Jay Brown en deuil avec la mâchoire baissée lorsqu’elle a secoué Walford en raison de sa ressemblance frappante avec Lola Pearce.

La semaine prochaine dans EastEnders, sa relation secrète avec le mécanicien devient publique. Cela pourrait-il lui causer des ennuis ?

BBC

Jay Brown pleure la perte de sa femme Lola[/caption] BBC

Il a récemment rencontré Nadine dans The Vic[/caption] BBC

Mais Callum Highway remarque que quelque chose ne va pas[/caption]

Jazzy Phoenix a rejoint le feuilleton BBC One en septembre 2023, lorsqu’elle a été présentée pour la première fois en tant que personnage invité Nadine Keller.

À ses débuts, elle a rencontré Jay Brown (Jamie Borthwick), affligé, qui se promenait sur la place sans but au milieu de la nuit car il n’arrivait pas à dormir correctement depuis la mort de Lola.

Plus tard, les deux hommes se sont retrouvés pour prendre un verre au Queen Vic et les téléspectateurs du programme basé à Londres ont immédiatement supposé que le nouveau venu gardait un secret.

Il a ensuite été précisé que Nadine n’était pas une résidente typique puisqu’elle travaille comme prostituée et a tenté de séduire Jay.

Le beau gosse continue de voir Nadine la semaine prochaine, car elle a été la seule capable de lui apporter suffisamment de réconfort pour dormir pendant la nuit.

Remarquant que quelque chose ne va pas, Ben Mitchell (Max Bowden) ne peut s’empêcher de parler à Jay de ses disparitions nocturnes tandis que son mari Callum Highway (Tony Clay) est coincé au milieu de leurs querelles.

Plus tard, Callum essaie de parler à Jay et de lui offrir une épaule sur laquelle pleurer, mais Jay insiste sur le fait qu’il va bien et qu’il vient juste de se connecter avec de nouveaux amis.

Une altercation avec Nadine laisse Callum légèrement amusé par ses tentatives pour le récupérer, même lorsqu’il révèle qu’il est un détective de police.

Mais cette nuit-là, Callum voit Jay et Nadine ensemble et s’inquiète.

Pourrait-il savoir quelque chose sur Nadine que Jay ignore ?

Les téléspectateurs du feuilleton ont partagé leurs théories les plus folles sur Nadine sur les réseaux sociaux et ont évoqué la possibilité qu’elle aurait pu être embauchée par Emma Harding dans le but de discréditer Jay en tant que parent stable pour la jeune Lexi.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau casting d’Eastenders, départ et retour

Pouvez-vous visiter le plateau des Eastenders ?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du Soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Emma a insisté pour se connecter avec sa petite-fille, même si elle s’est enfuie avec elle et Lola car elle ne pouvait pas faire face aux derniers instants du coiffeur.

Jay se sent plus que réticent à permettre à Emma de passer du temps avec Lexi.

Cela aurait-il pu convaincre Emma d’agir ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

BBC

Jay continue de voir Nadine en secret[/caption] BBC

Mais pourrait-elle lui cacher quelque chose ?[/caption]