La relation saoudo-américaine a toujours été un mariage de convenance

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Pas même un coup de poing ne pourrait sauver la relation saoudo-américaine. Lorsque le président Biden s’est rendu dans la ville saoudienne de Djeddah il y a trois mois, il a été accueilli avec une familiarité semblable à celle d’un fratboy par le prince héritier Mohammed bin Salman, âgé de 37 ans.

La réunion a déclenché une vague de critiques à l’encontre du dirigeant américain, accusé de s’être rapproché du chef de facto d’un pays qu’il s’était autrefois engagé à faire d’un “paria” après le meurtre du dissident saoudien et collaborateur du Washington Post Jamal Khashoggi.

Mais tout espoir d’une nouvelle bromance entre les États-Unis et l’Arabie saoudite a été anéanti la semaine dernière lorsque le cartel pétrolier dirigé par l’Arabie saoudite, l’OPEP Plus, a annoncé qu’il réduirait sa production de pétrole de 2 millions de barils par jour – une décision qui pourrait faire grimper les prix aux États-Unis. États au cours de l’hiver, un problème politique majeur pour Biden un mois seulement avant des élections de mi-mandat très compétitives.

Que l’OPEP Plus inclue la Russie, en désaccord avec les États-Unis et leurs alliés au sujet de son invasion de l’Ukraine, n’était qu’un autre coup de pied dans les dents.

L’administration Biden a rapidement riposté. Il a annoncé qu’il réexaminerait les relations des États-Unis avec l’Arabie saoudite, mettant en garde contre les “conséquences” de cette action. En retour, Riyad a offert une réponse inhabituellement détaillée et combative. Sur l’agence de presse officielle saoudienne, un responsable anonyme a rejeté toute suggestion selon laquelle il prendrait parti contre les États-Unis et que la décision de réduire la production n’était fondée que sur des “considérations économiques”.

« Le Royaume affirme qu’il considère[s] sa relation avec les États-Unis d’Amérique comme une relation stratégique qui sert les intérêts communs des deux pays. Le Royaume souligne également l’importance de s’appuyer sur les piliers solides sur lesquels les relations saoudo-américaines se sont appuyées au cours des huit dernières décennies », indique le communiqué. Parmi ces piliers, concluait-il froidement, se trouvait le “respect mutuel”.

Lors d’un point de presse jeudi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a rejeté cette explication et accusé l’Arabie saoudite de soutenir tacitement la guerre en Ukraine.

« Veulent-ils rester du côté de la Russie ? Kirby a demandé à l’Arabie saoudite.

Le voyage saoudien de Biden fait l’objet d’un nouvel examen minutieux après la réduction du pétrole de l’OPEP

La relation entre l’Arabie saoudite et les États-Unis est étrange. Il n’existe aucun traité ou pacte de défense mutuelle qui lie les États-Unis à l’Arabie saoudite. Au lieu de cela, c’est un mariage de convenance centré sur le pétrole et le pétrole seul.

Le partenariat informel a été cimenté par un dîner il y a plus de 70 ans sur un bateau de la marine américaine sur le canal de Suez. Le président Franklin D. Roosevelt revenait de la conférence de Yalta en 1945 lorsqu’il s’arrêta en Égypte pour rencontrer certains des dirigeants les plus importants du Moyen-Orient et d’Afrique, dont le roi Farouk d’Égypte et l’empereur Haile Selassie d’Éthiopie.

Il y avait aussi un nom moins connu sur la liste : le premier roi saoudien, Abdul Aziz ibn Saud.

Ibn Saud était un chef militaire charismatique qui a battu ses rivaux pour devenir le fondateur de l’Arabie saoudite moderne. Il n’était pas un homme du monde. La réunion sur le canal de Suez aurait été la première fois qu’il quittait son royaume. Il a amené huit moutons avec lui à l’USS Quincy, où il a rencontré Roosevelt, pour être abattus pour le dîner.

Lui et Roosevelt se sont bien entendus, se liant sur leurs maux physiques communs. Ils ont conclu un accord informel qui verrait les États-Unis offrir un soutien diplomatique et une formation militaire au royaume alors naissant, en échange d’un soutien politique dans la région – et, bien sûr, d’un accès aux réserves de pétrole de l’Arabie saoudite.

Les réserves de pétrole de l’Arabie saoudite étaient énormes, on pense maintenant qu’elles sont les deuxièmes seulement après le Venezuela, et d’une qualité supérieure à la substance brute et collante qui s’y trouve. Mais alors que l’Arabie saoudite avait été frappée des années avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le royaume était trop pauvre pour en faire grand-chose. L’allié occidental traditionnel de l’Arabie saoudite, la Grande-Bretagne, était désormais préoccupé par son propre rétablissement après la guerre.

“Seuls les États-Unis avaient les ressources nécessaires pour aider l’économie saoudienne à faire face jusqu’à ce que la production de pétrole augmente suffisamment pour rendre le Royaume solvable”, a déclaré Bruce Riedel plus tard dans son livre “Kings and Presidents: Saudi Arabia and the United States since FDR”.

Le voyage de Biden au Moyen-Orient en valait-il la peine ?

Dans les années qui ont suivi 1945, cette rencontre a été mythifiée comme le début d’une relation mutuellement bénéfique. Des photographies de Roosevelt et d’Ibn Saud sont accrochées dans les avant-postes diplomatiques saoudiens du monde entier. Mais en vérité, il n’y a pas eu de changement sismique immédiat après la réunion.

Roosevelt est mort seulement deux mois après avoir rencontré Ibn Saud. Il a été remplacé par Harry S. Truman, qui a adopté une vision plus prudente du royaume. La production pétrolière saoudienne a augmenté, mais cela n’a pas eu d’impact immédiat : des estimations ultérieures ont suggéré qu’en 1950, après des années de croissance soutenue par le pétrole, les revenus de l’Arabie saoudite étaient inférieurs à ceux d’une ville américaine moyenne.

Lorsque les raffineries de pétrole d’Arabie saoudite ont fini par exploser, il n’a pas fallu longtemps avant que certains Américains commencent à se demander quel était exactement le sens plus large de la relation. En 1972 et 1973, un embargo pétrolier dirigé par l’Arabie saoudite contre les pays soutenant Israël dans la guerre du Yom Kippour visait spécifiquement les États-Unis. Et à mesure que l’Arabie saoudite s’enrichissait, elle devenait plus puissante.

“Nous arrivons au point où nous dépendons plus d’eux qu’ils ne le sont de nous”, a déclaré un diplomate américain au Washington Post en 1977 au milieu d’une nouvelle série de tensions. “Peu importe quels bons amis ils sont, c’est une position malsaine pour nous.”

Les arguments pour et contre Biden en visite en Arabie saoudite

En dehors du pétrole, les intérêts communs étaient éphémères. Lorsque Roosevelt et Ibn Saud se sont rencontrés en 1945, une grande partie de la discussion était centrée sur la perspective d’un État juif en Israël, le dirigeant saoudien étant très opposé. Mais les divergences sur la cause palestinienne seront plus tard à l’origine de nombreux désaccords.

Plus tard, Washington et Riyad étaient des alliés lâches pendant la guerre froide et après la révolution iranienne de 1979, les deux se sont unis pour s’opposer à Téhéran. L’Arabie saoudite est devenue un acheteur majeur de biens militaires américains dans les années 1990, renforçant l’industrie américaine de l’armement avec le même argent qu’elle a extrait grâce aux ventes de pétrole.

Mais la guerre froide a pris fin. L’Arabie saoudite se retrouve désormais alignée sur Moscou pour des raisons économiques dans l’OPEP Plus. Pendant ce temps, l’administration Biden cherche à relancer l’accord nucléaire entre l’Iran et d’autres puissances mondiales et elle n’a que peu d’intérêt à présenter Téhéran comme son ennemi. Et depuis les attaques contre l’Amérique le 11 septembre 2001, il y a eu une colère mijotée contre la tolérance de l’Arabie saoudite à l’égard de l’extrémisme religieux.

Les ventes d’armes ont perdu de leur éclat, compte tenu de l’utilisation par le royaume d’armes américaines dans sa guerre désastreuse au Yémen et du meurtre horrible de Khashoggi, un résident américain bien connu et apprécié à Washington.

Quel que soit le lien qui a pu exister dans le passé entre des dirigeants comme Roosevelt et Ibn Saud, il n’existe pas entre Biden et Mohammed bin Salman. Le mieux qu’un Américain puisse dire de sa politique phare, la ville follement planifiée de Neom, c’est qu’elle sert de soutien financier aux urbanistes et technologues américains.