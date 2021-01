C’est un Zac Efron observation! Et il n’est pas seul.

Vendredi 8 janvier, le joueur de 33 ans Musique de lycée alun a été aperçu en train de marcher et de tenir la main de sa petite amie, Vanessa Valladares, à Sydney, en Australie, où ils auraient rejoint un autre couple pour dîner dans un restaurant coréen et auraient ensuite pris un verre dans un bar.

Efron vit dans le Land Down Under depuis environ un an et au milieu de la pandémie de coronavirus. Lui et Valladares portaient tous deux des masques et des tenues en jean léger lors de leur rare sortie, qui a eu lieu pendant l’été australien.

le Baywatch La star de cinéma et le mannequin australien de 25 ans se fréquentent depuis l’été dernier. Efron et Valladares ne sont pas souvent repérés ensemble. Mais en septembre, ils ont été photographiés en train de déjeuner à Byron Bay en Australie. Puis en octobre, Valladares a organisé une fête d’anniversaire surprise à l’acteur dans la cour d’une maison privée avec des dizaines d’amis.

« Je ne vais pas passer par chaque personne », l’un des invités, animateur radio Kyle Sandilands, a déclaré sur son programme KIIS 106.5 le Spectacle de Kyle et Jackie O, « mais il y avait des rock stars, des stars de cinéma, des stars de la télévision – une sorte de foule très cool de Byron. »