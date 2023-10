Taylor Swift sait qu’Ed Kelce sera le premier à acheter “1989 (Taylor’s Version)” vendredi.

Le père de Travis Kelce a admis qu’il avait utilisé YouTube pour en savoir plus sur Swift et qu’il était fasciné par un certain nombre de choses sur le chanteur de “Cruel Summer”.

Il a déclaré à “Entertainment Tonight” qu’en révisant son histoire avec Swift, il avait même acheté ses albums réenregistrés après avoir initialement acheté les anciens catalogues sans être au courant des problèmes avec Scooter Braun.

Après avoir rencontré Swift à plusieurs reprises, Ed a déclaré : “Elle est très terre-à-terre, très authentique. Elle ne prend pas d’air ou quoi que ce soit du genre… La ‘fille d’à côté’ est un terme galvaudé, mais elle l’est vraiment. “.

Il a ajouté : “Je veux dire, vous savez, elle s’est produite devant des foules immenses pendant plus de la moitié de sa vie. Et pour quelqu’un d’être si ancré et si normal… Je veux dire, je déteste utiliser ce mot. Mais les autres le sont.” t.”

Swift s’est largement concentrée sur le réenregistrement de ses anciens albums après avoir sorti consécutivement les classiques indépendants (et primés aux Grammy Awards) « Folkore » et « Evermore » en 2020 et 2021.

Elle s’est séparée de son ancien label, Big Machine Records, après Braun a acquis les enregistrements principaux de ses six premiers albums lors de l’achat du label. Il a ensuite vendu les masters de Swift pour plus de 300 millions de dollars à une société de capital-investissement en 2020.

La vente des droits musicaux est cependant assez courante dans l’industrie. Justin Bieber a vendu les droits de sa musique plus tôt cette année pour 200 millions de dollars, tandis que Justin Timberlake a vendu son catalogue pour plus de 100 millions de dollars et Neil Young a reçu 150 millions de dollars pour 50 % de sa musique.

Swift s’est depuis lancé dans une frénésie de réenregistrement et a récemment annoncé “1989 (version Taylor)” sortira le 27 octobre.

“Reputation” et “Taylor Swift” sont les deux derniers albums que Swift doit réenregistrer à partir de l’époque où elle travaillait sous Enregistrements de grandes machines .

En 2022, elle sort son 10e album studio, « Midnights ». Elle est entrée dans l’histoire lorsque 10 chansons du catalogue se sont classées dans le top 10 du Billboard’s Hot 100 en une seule semaine, devenant ainsi le premier musicien à réaliser cet exploit historique. “Midnights” a également battu le record de Spotify de l’album le plus écouté en une seule journée lors de sa sortie le 21 octobre.

Taylor est devenu un favori des fans aux matchs des Chiefs et a fait ses débuts en tant qu’invitée de Kelce au Arrowhead Stadium de Kansas City le 24 septembre.

“Je pense juste que c’est génial”, a déclaré Ed. “Ce sont deux personnes merveilleuses, ils apprécient la compagnie de l’autre et se soutiennent mutuellement.”

Elle a été dans les tribunes lors de quelques matchs de Kelce et s’est révélée être une sorte de porte-bonheur pour les Chiefs qui ont remporté dimanche leur quatrième victoire avec l’interprète de “Bad Blood” dans les tribunes et leur sixième consécutive en équipe.

“Je pense que ce sont deux professionnels très, très motivés”, a déclaré Ed. “Je pense qu’ils se soutiennent mutuellement, ce qui est essentiel. C’est une période difficile pour l’un ou l’autre d’entre eux. Elle est au milieu de cette gigantesque tournée, il est jusqu’aux genoux. [in the NFL season]. Au moins, il prend son engagement aussi au sérieux qu’elle en ce qui concerne son engagement envers son métier. »

Il a également apprécié le dévouement de Swift à sa carrière et a déclaré que sa chanson préférée était “You Belong With Me”.

“Je pense qu’elle est très engagée dans ce sens”, a-t-il déclaré. “Et je pense que Travis soutient cela. Et je pense qu’elle réalise à quel point Travis est déterminé à dormir, 10 heures par jour, lorsque votre corps traverse ce genre de choses. Donc je pense qu’ils vous soutiennent tous les deux.”

Il a dit à ses fils (Jason Kelce joue pour les Eagles de Philadelphie) qu’ils devaient être « authentiques » avec leurs sentiments en matière de rencontres.

“Être respectueux envers une femme, et cela s’enseigne dès le plus jeune âge”, a déclaré Ed. “Soyez vous-même, soyez honnête avec les émotions de quelqu’un. Mais ce sont toutes des choses qu’ils ont compris en grandissant comme étant la norme.”