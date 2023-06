La relation entre Neha Kakkar et Rohanpreet Singh est-elle en difficulté ? Voici ce qui inquiète les fans

Neha Kakkar et Rohanpreet Singh forment l’un des couples les plus mignons de l’industrie de la musique hindi. Que ce soit en apparaissant ensemble dans des clips vidéo ou en déposant des photos romantiques sur Instagram, le couple ne manque jamais d’impressionner ses fans. Mais il semble que quelque chose ait mal tourné dans la relation entre Neha Kakkar et Rohanpreet Singh. Maintenant, nous ne disons pas cela, Internet l’est. La raison – l’absence de Rohanpreet de certaines photos d’anniversaire partagées par Neha Kakkar.

Neha a célébré son 35e anniversaire le 6 juin avec ses parents. La chanteuse Dilbar a organisé une petite fête avec sa famille et ressemblait à une princesse avec un diadème et une ceinture. « C’est comme ça que mon anniversaire a commencé… 06.06.23 à minuit », a écrit Neha Kakkar.

Neha Kakkar a ensuite organisé un goûter pour ses amis proches et sa famille. La chanteuse était tout sourire dans une robe parentale et une étole. La liste des invités comprenait le joueur de cricket indien Yuzvendra Chahal et sa femme Dhanashree Verma. Mais Rohanpreet Singh était absent des deux séries de photos. Les fans aux yeux d’aigle n’ont pas tardé à remarquer l’absence du chanteur.

Comment les fans ont réagi à l’absence de Rohanpreet Singh :

La section des commentaires était remplie de personnes qui posaient des questions sur Rohanpreet Singh. « Mais où est Rohanpreet ? un compte mis en cause.

D’autres craignaient que le couple se soit séparé. « Où est Rohanpreet, y a-t-il une séparation ? » un commentaire lu.

« Rohanpreet missing hai », était ce qu’un utilisateur avait à dire.

Ni Neha Kakkar ni Rohanpreet Singh n’ont répondu aux questions posées par les fans.

La relation entre Neha Kakkar et Rohanpreet Singh :

Neha Kakkar et Rohanpreet Singh se seraient rencontrés à Chandigarh. Le couple s’est marié lors d’une grande cérémonie en 2020. Depuis lors, les deux ont fréquemment publié des photos molles l’un de l’autre. Ainsi, l’absence de Rohanpreet aux célébrations d’anniversaire de Neha a définitivement surpris leurs fans.

Les fans ont également envahi le compte Instagram de Singh de Rohanpreet et ont demandé pourquoi il n’était pas là aux célébrations d’anniversaire de Neha. Fait intéressant, le dernier message de la chanteuse présentait un aperçu de la chanson Balenciaga de Neha Kakkar et de son frère Tony.

« Avez-vous oublié l’anniversaire de Neha ??? Parce que vous n’avez mis à jour aucun message ou aucune histoire de son anniversaire », a interrogé un utilisateur.

« Hey, est-ce que quelqu’un a remarqué que Rohanpreet n’était pas non plus à la fête d’anniversaire de Neha et qu’il n’y a pas de message sur l’anniversaire. Est-ce que tout va bien entre eux ??? »

La chanson Balenciaga de Neha Kakkar :

Chanté par Neha et Tony Kakkar, Balenciaga est une piste de danse amusante. La chanson est un régal pour tous les fans du chanteur.