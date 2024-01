La relation entre le poids corporel et les symptômes dépressifs est bidirectionnelle à l’adolescence, selon une étude

Une analyse des données de la Twins Early Development Study et du UK Adult Twin Registry a révélé que la relation entre l’indice de masse corporelle (IMC) et les symptômes dépressifs est bidirectionnelle entre 12 et 16 ans. Dans cette tranche d’âge, les symptômes dépressifs contribuent à une prise de poids ultérieure et une augmentation de l’IMC conduisent à l’émergence de symptômes dépressifs. Cependant, après 16 ans, seuls les symptômes dépressifs contribuent à une prise de poids ultérieure. La nouvelle recherche a été publiée dans Médecine Psychologique.

L’obésité et la dépression sont deux des problèmes de santé indésirables les plus fréquents. La proportion de personnes qui en souffrent a fortement augmenté au cours des dernières décennies. L’obésité est une condition médicale caractérisée par une accumulation excessive de graisse corporelle qui présente un risque pour la santé, souvent défini par un indice de masse corporelle de 30 ou plus. L’indice de masse corporelle est calculé en divisant le poids d’une personne en kilogrammes par le carré de sa taille en mètres.

La dépression, en revanche, est un trouble de santé mentale courant et grave caractérisé par des sentiments persistants de tristesse, une perte d’intérêt et une série de problèmes émotionnels et physiques, ayant un impact significatif sur le fonctionnement quotidien. L’obésité et la dépression comportent toutes deux un risque accru de difficultés socio-économiques, de maladies cardiovasculaires, de décès dus à différentes causes et d’autres conséquences néfastes. Ils ont également tendance à apparaître ensemble, avec des individus obèses souffrant de dépression et vice versa.

L’auteure de l’étude, Ellen J. Thompson, et ses collègues voulaient déterminer s’il existe une relation causale entre la dépression et l’obésité et, le cas échéant, laquelle de ces deux conditions est à l’origine de l’autre. Ils notent qu’il est possible que l’obésité et les symptômes dépressifs ne se provoquent pas mutuellement, mais qu’ils soient tous deux provoqués par les mêmes processus environnementaux. Il pourrait également exister des facteurs génétiques communs influençant les deux troubles.

Pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs ont analysé les données de deux grandes études longitudinales sur les jumeaux au Royaume-Uni : la Twins Early Development Study (TEDS) et le UK Adult Twin Registry (TwinsUK). TEDS a suivi des couples de jumeaux nés en Angleterre et au Pays de Galles entre 1994 et 1996, soit environ 10 000 couples, et a collecté des données à 12, 16 et 21 ans, notamment l’indice de masse corporelle et les symptômes dépressifs. TwinsUK, créé en 1992, regroupe 14 575 jumeaux adultes âgés de 18 à 101 ans, nés au Royaume-Uni, dans le but initial d’étudier l’ostéoporose et l’arthrose.

Dans l’étude TEDS, les participants ont rempli le Short Moods and Feelings Questionnaire (SMFQ) pour l’évaluation de la dépression et ont déclaré leur poids et leur taille, que les chercheurs ont utilisés pour calculer l’IMC. L’étude TwinsUK a utilisé l’échelle d’anxiété et de dépression hospitalière pour évaluer les symptômes dépressifs et a utilisé des analyses d’absorptiométrie à rayons X à double énergie du corps entier pour mesurer la taille, le poids et le pourcentage de graisse corporelle des participants.

Étant donné que ces bases de données contenaient des données provenant de différents moments, il était possible de tirer des conclusions sur leurs relations de cause à effet. À savoir, si l’une de ces conditions provoque l’autre (si l’une est la cause et l’autre la conséquence), alors l’association entre cause passée et conséquence future devrait être plus forte qu’entre conséquence passée et cause future. Puisque les causes ne peuvent pas remonter dans le temps, ce raisonnement permet aux chercheurs de faire des déductions de cause à effet même s’il n’y a eu aucune manipulation expérimentale des facteurs impliqués dans l’étude.

Les résultats ont montré que les symptômes dépressifs augmentaient avec l’âge. Les symptômes dépressifs étaient associés aux valeurs de l’indice de masse corporelle mesurées au même moment, mais cette association était faible aux âges de 12, 16 et 21 ans. Cependant, il existait une forte corrélation entre les symptômes dépressifs à un moment donné et l’indice de masse corporelle dans le groupe d’âge. avenir. Les scores de dépression à différents moments étaient également associés.

Une analyse plus approfondie a montré que la relation entre l’indice de masse corporelle et la dépression est bidirectionnelle entre 12 et 16 ans. Un indice de masse corporelle plus élevé à 12 ans entraîne des symptômes dépressifs plus élevés à 16 ans. Cependant, des symptômes dépressifs plus élevés à 12 ans entraînent également un indice de masse corporelle plus élevé à 16 ans. Entre 16 et 21 ans, ce lien n’était plus bidirectionnel. Ce sont uniquement les symptômes dépressifs à 16 ans qui conduisent à un indice de masse corporelle plus élevé à 21 ans, mais pas l’inverse.

L’analyse des influences génétiques et environnementales a montré que l’indice de masse corporelle était hautement héritable à 12, 16 et 21 ans, tandis que les influences environnementales étaient faibles. La dépression était modérément héréditaire à ces âges, mais il y avait également une forte influence de facteurs environnementaux non partagés entre les jumeaux (ceux qui affectent différemment chaque jumeau, leurs expériences uniques).

« L’étude actuelle a démontré une association bidirectionnelle entre l’IMC [body mass index] et la dépression entre 12 et 16 ans, avec un effet directionnel plus fort de l’IMC vers la dépression », ont conclu les auteurs de l’étude.

L’étude met en lumière la nature des liens entre la dépression et l’indice de masse corporelle à l’adolescence. Cependant, il présente également des limites dont il faut tenir compte. L’étude a notamment été menée sur des jumeaux. Les résultats sur les singletons peuvent ne pas être les mêmes. La conception de l’étude suppose également qu’il n’y a pas d’interactions entre les gènes et l’environnement, ce qui pourrait ne pas être le cas.

Le papier, “La relation entre les indicateurs liés au poids et les symptômes dépressifs à l’adolescence et à l’âge adulte : résultats de deux études jumelles», a été rédigé par Ellen J. Thompson, Georgina Krebs, Helena MS Zavos, Claire J. Steves et Thalia C. Eley.