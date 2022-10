La relation entre la France et l’Allemagne remise en question alors que Scholz fait cavalier seul sur la politique

De nouvelles tensions entre la France et l’Allemagne remettent en question leurs relations à un moment où leur unité est essentielle pour une politique européenne plus large de lutte contre la crise énergétique.

Les dirigeants des deux nations se retrouveront à Paris mercredi, mais cette rencontre a failli être annulée.

Il devait initialement s’agir d’une discussion plus large incluant des ministres du gouvernement, puis il a été annoncé qu’il était reporté, et finalement, il s’est transformé en une simple rencontre entre les deux chefs d’État.

“L’engagement historique franco-allemand en faveur d’une coopération étroite semble remis en question, ou du moins remis en question, aujourd’hui”, a déclaré à CNBC Alberto Alemanno, professeur de droit européen à HEC Business School.

Il a ajouté que l’action du chancelier allemand Olaf Scholz “crée les divisions les plus profondes au sein de l’Union”.

La France et l’Allemagne sont les deux plus grandes économies de l’Union européenne et deux des nations fondatrices de ce groupement politique. Leur unité est essentielle pour l’élaboration des politiques de l’UE.

La France et l’Allemagne ont eu leurs divergences sur la manière de faire face à la crise énergétique. Alors que, par exemple, la France a défendu un plafond sur les prix du gaz en Europe, le gouvernement allemand n’a accepté de le faire que la semaine dernière – et sous plusieurs conditions.

L’Allemagne a également été critiquée pour avoir approuvé un plan de sauvetage de 200 milliards d’euros (200,2 milliards de dollars) visant à soutenir les entreprises et les familles allemandes tout en bloquant les mesures au niveau de l’UE pour collecter plus d’argent et soutenir les nations européennes avec moins de marge budgétaire.

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré à la suite de ce plan que la zone euro devait travailler ensemble et éviter la fragmentation entre les 19 pays qui partagent la monnaie commune.

En outre, l’UE au sens large s’inquiète du prochain voyage de Scholz en Chine et de la volonté de faire des affaires avec une nation qui est de plus en plus considérée comme un rival des pays européens. Il y a aussi des problèmes avec le long retard de l’Allemagne dans la livraison d’armes à l’Ukraine.

“La relation est évidemment tendue, une évolution dont je blâme principalement le gouvernement allemand”, a déclaré par e-mail Jacob Kirkegaard, chercheur principal au groupe de réflexion German Marshall Fund.

“Scholz dirige la première coalition tripartite de l’histoire allemande et, en tant que tel, a moins de contrôle sur sa “politique intérieure” que les précédents chanceliers allemands, en plus d’être idéologiquement souvent opposé aux membres de la coalition dans les Verts et le FDP”, a-t-il ajouté.