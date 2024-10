La relation entre la dysphagie oropharyngée et la déshydratation chez les personnes âgées | BMC Gériatrie

Cette étude transversale a analysé la relation entre la déshydratation et les difficultés de déglutition chez les personnes âgées. L’étude a révélé que les patients souffrant de dysphagie oropharyngée représentaient jusqu’à 27 % des patients. La prévalence de la déshydratation selon un seuil de 295 mmol/L n’était pas significativement différente entre les patients souffrant de dysphagie et ceux qui n’en souffraient pas. Cependant, la prévalence de la déshydratation basée sur une réduction du niveau de 300 mmol/L était significativement plus élevée chez les personnes âgées dysphagiques. Par conséquent, bien que la dysphagie ne soit pas le seul facteur lié à la déshydratation, sa présence semble être associée à un état de déshydratation plus grave. Il est intéressant de noter que l’association significative entre la déshydratation manifeste et le score EAT-10 était indépendante de l’état nutritionnel basé sur le score MNA. Le score MNA s’est également révélé indépendamment associé à une déshydratation manifeste. Ainsi, la correction de la dysphagie et de la malnutrition peut améliorer davantage la déshydratation manifeste que la correction de l’un ou l’autre de ces facteurs seul. Des études longitudinales sont nécessaires pour tester cette hypothèse. Une analyse supplémentaire dans la présente étude a démontré que la dysphagie était associée à un nombre plus élevé d’expositions aux médicaments, à un risque plus élevé de dépendance basé sur les activités de base de la vie quotidienne et à une dépression gériatrique chez les patients âgés.

Les troubles de la déglutition entraînent une série de complications cliniques telles que l’aspiration, une nutrition inadéquate et la déshydratation. Bien qu’elle soit une complication courante, la déshydratation reçoit peu d’attention. Avec le vieillissement, la déshydratation, observée à un taux de 26 à 39 %, est plus fréquente chez les personnes âgées souffrant de troubles de la déglutition. [22]. Nos résultats indiquent qu’il existe une prévalence plus élevée de déshydratation (Posm > 300) chez les personnes âgées ayant des difficultés de déglutition par rapport à celles sans telles difficultés qui consultent une clinique gériatrique externe (29 % contre 21 % ; 57 % contre 55 % pour Posm > 300). 295). Une étude récente a rapporté que la prévalence de la déshydratation était estimée à 43,9 % chez les patients dysphagiques lorsqu’ils acceptaient la coupe de > Posm 295. La raison du taux plus élevé dans notre étude peut être que l’âge moyen de nos patients est plus élevé. (78 ans contre 63 ans). Nous avons déterminé que 55 % (pour Posm > 300) des patients âgés qui ont consulté à la clinique pour difficultés de déglutition souffraient de déshydratation. Ces taux observés indiquent que la déshydratation ne doit pas être négligée dans les cas gériatriques et doit être prise en considération, en particulier chez les personnes se plaignant de difficultés de déglutition.

Les principaux facteurs contribuant au risque de déshydratation, notamment chez les personnes âgées, sont répertoriés comme suit : les modifications de l’état fonctionnel, notamment les difficultés de mobilité et les barrières ; troubles cognitifs et de communication ; difficultés d’alimentation (dysphagie oropharyngée); et les effets des médicaments [23]. Selon les résultats de l’étude menée par Li et al., il existe une incidence élevée de déshydratation chez les patients souffrant de dysphagie. L’âge avancé, l’utilisation accrue de médicaments tels que les diurétiques et les bêtabloquants, un état fonctionnel plus faible et un apport hydrique réduit sont des facteurs importants contribuant à la déshydratation chez les patients hospitalisés atteints de dysphagie. [24]. Les études portant sur la relation entre la dysphagie et la déshydratation dans la littérature se sont principalement concentrées sur les patients victimes d’un AVC. La dysphagie, observée pendant les phases aiguës et chroniques de l’AVC, peut entraîner une déshydratation en raison de changements dans les habitudes alimentaires. [25]. De plus, la dysphagie neurogène, qui se développe en raison du mécanisme de la maladie, aurait également un impact sur la déshydratation. [26]. Dans notre étude, les cas d’AVC aigu ont été exclus de la clinique gériatrique externe incluse dans notre recherche. Des études antérieures se sont concentrées sur l’étude de la dysphagie dans les centres hospitalisés plutôt que dans les populations ambulatoires. Notre étude est unique dans la mesure où elle établit un lien avec la dysphagie et est menée en ambulatoire.

Les facteurs de risque de déshydratation chez les personnes âgées sont très variables et plus les facteurs de risque sont présents, plus la probabilité de déshydratation est élevée. À mesure que les personnes âgées vieillissent, leur pourcentage d’eau corporelle totale diminue, ce qui augmente leur susceptibilité à la déshydratation. La diminution des réponses compensatoires à l’hypotension artérielle ou au volume sanguin augmente encore le risque de déshydratation chez les personnes âgées par rapport aux adultes plus jeunes. Malheureusement, certaines pathologies deviennent plus fréquentes avec la vieillesse. La difficulté à avaler des pilules peut être une indication de dysphagie, et les médicaments eux-mêmes peuvent contribuer au problème. Plus de 2 000 médicaments peuvent provoquer une sécheresse buccale (xérostomie) ou affecter la relaxation du sphincter inférieur de l’œsophage par le biais de mécanismes anticholinergiques. [27]. De plus, notre étude a révélé que les patients atteints de dysphagie étaient plus susceptibles d’avoir une dépendance aux activités de la vie quotidienne (évaluée par l’indice de Barthel). Il peut exister une relation bidirectionnelle entre déficience fonctionnelle et dysphagie. Les patients dysphagiques ne peuvent pas consommer suffisamment de liquides et de nourriture ; ce qui peut rendre les patients plus dépendants ; d’un autre côté, les patients présentant une déficience fonctionnelle peuvent être déshydratés car ils dépendent davantage du soignant pour leur consommation de liquides. De plus, nous avons constaté que les symptômes dépressifs étaient plus fréquents chez les patients dysphagiques. En effet, la dysphagie est indépendamment associée à une santé psychosociale et à une qualité de vie négatives ; peut provoquer une dépression [28].

En revanche, la relation entre la fragilité buccale et la dysphagie sarcopénique est particulièrement importante chez les personnes âgées. La littérature suggère que la fragilité buccale et la dysphagie sarcopénique peuvent affecter négativement la fonction de déglutition, réduisant ainsi l’apport hydrique et contribuant à la déshydratation. Chez les personnes âgées, la diminution de la masse et de la force musculaire affaiblit les muscles de la mastication et de la déglutition, entraînant des difficultés de déglutition (dysphagie). Cela rend l’apport hydrique plus difficile, augmentant le risque de déshydratation. À l’inverse, la dysphagie et la déshydratation peuvent également contribuer à la progression de la fragilité buccale et de la dysphagie sarcopénique. La déshydratation peut affaiblir davantage la force musculaire, exacerber la sarcopénie et, lorsqu’elle est combinée à la malnutrition, peut entraîner un affaiblissement des muscles bucco-dentaires. Ce cercle vicieux peut entraîner une détérioration progressive de la fonction de déglutition et aggraver la santé globale des personnes âgées. [29, 30].

Nous reconnaissons les limites de la présente étude. La conception transversale nous empêche d’établir des relations de cause à effet claires. En conséquence, il est difficile d’évaluer pleinement si des conséquences telles que la dysphagie et la déshydratation sont directement causées par des facteurs de risque spécifiques. Bien que l’EAT-10 présente une spécificité et une sensibilité élevées avec les tests instrumentaux de déglutition, son utilisation pour diagnostiquer la dysphagie constitue une limite de notre étude. De futures études longitudinales utilisant des études de déglutition vidéofloroscopiques permettraient de mieux comprendre la progression de ces relations au fil du temps. Notre étude s’est concentrée uniquement sur les patients ambulatoires, ce qui limite la généralisabilité des résultats. Les patients ambulatoires représentent généralement un groupe présentant des conditions cliniques moins graves, et il peut être difficile de déterminer si les résultats s’appliquent de la même manière aux populations plus gravement malades, telles que les patients hospitalisés ou dans les maisons de retraite. Bien que le diagnostic de déshydratation puisse être posé sur la base d’une méthode de calcul comme nous l’avons fait dans la présente étude [12]. Enfin, l’absence d’évaluation directe de la fragilité buccale et de la dysphagie sarcopénique constitue une autre limite importante de notre étude. Compte tenu de l’impact potentiel de ces conditions sur la dysphagie et la déshydratation, en particulier chez les personnes âgées, la non-évaluation de ces facteurs aurait pu limiter la profondeur de l’interprétation de nos résultats. Cette étude présente de nombreux atouts. Il s’agit de la première étude à fournir des preuves complètes sur la déshydratation due à la dysphagie chez les personnes âgées et sur ses relations entre elles. Deuxièmement, la taille de l’échantillon était suffisamment grande pour permettre une étude approfondie.