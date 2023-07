Voir la galerie





Crédit d’image : WavyPeter / SplashNews.com

Kendall Jenner27, et Mauvais lapin, 29 ans, seraient plus « sérieux » que jamais ! Au cours d’un prétendu voyage romantique en Idaho, une source a déclaré PERSONNES le 18 juillet, que Les Kardashian star et le hitmaker « Te Bote » semblaient être extrêmement aimés. « Ils semblent définitivement amoureux et super sérieux », a déclaré l’initié au magazine. Les deux auraient passé du temps au Gozzer Ranch Golf & Lake Club à Harrison, Idaho, cependant, le joueur de 27 ans a maintenu un profil bas.

« Ils sont vraiment sympathiques. Kendall est si discrète que beaucoup d’invités ne savent même pas qui elle était », a ajouté la source. Ils ont également affirmé que la beauté brune et Bad Bunny avaient l’air « vraiment mignons » et « si heureux ensemble » au milieu de leur escapade romantique. Le chanteur portoricain et Kendall auraient également été aperçus en train de se rendre au gymnase ensemble et avaient « un chien en remorque » pendant le voyage.

Ce n’est pas la première fois qu’une source affirme que leur romance se réchauffe, comme l’a dit une source Divertissement ce soir en mai qu’ils sont « plus graves » qu’avant. « Il passe non seulement plus de temps avec Kendall, mais aussi avec le reste de la famille », a déclaré l’initié du point de vente à l’époque. Ils ont ajouté que leur relation « devenait plus sérieuse » et qu’il y avait « un potentiel » pour une romance « à long terme ».

Kris JennerLa fille de et l’homme de 29 ans ont déclenché des rumeurs d’amour pour la première fois en février, après avoir été aperçus en train de quitter le même restaurant ensemble. Depuis lors, Kendall et son copain présumé ont été repérés à une pléthore de dates, y compris passer du temps à l’hôtel The Beverly Hills le 21 juin. Avant Bad Bunny, Kendall était liée à la star de la NBA Devin Booker de 2020 jusqu’à leur récente scission en juin 2022. Quant au gagnant d’un Grammy, il était auparavant impliqué dans Gabriela Berlingeri de 2017 à 2022.

En plus de sa vie amoureuse, Kendall a récemment annoncé qu’à partir du 18 juillet, elle est la nouvelle ambassadrice mondiale de L’Oréal Paris. Elle s’est rendue sur Instagram pour annoncer la nouvelle avec une légende émotionnelle accompagnée de photos d’une séance photo avec la marque de beauté. « Depuis que je suis petit, je me souviens que L’Oréal faisait partie de ma vie et de ma routine. ce qui rend ce moment très spécial pour moi :) », lit-on dans sa douce note. « Je suis ravie et honorée de rejoindre la famille @lorealparis et d’être aux côtés de tant de femmes inspirantes. Je le vaux bien, tout comme vous #LOrealParis #LOrealParisFamily #NewAmbassador #WorthIt.”

