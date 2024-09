La relation entre John Cleese et Eric Idle est « terminée » alors que le couple s’échange des piques sur Twitter

John Cleese et Eric Idle se sont disputés sur X/Twitter à propos de la gestion du Monty Python marque.

Les deux hommes s’étaient déjà disputés plus tôt cette année après qu’Idle eut déclaré qu’il travaillait encore à 80 ans pour des raisons financières. « Je ne sais pas pourquoi les gens pensent toujours que nous sommes riches. Python est un désastre », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.Spamalot « J’ai gagné de l’argent il y a 20 ans. Je dois travailler pour gagner ma vie. Ce n’est pas facile à cet âge. »

Il a ensuite imputé la mauvaise gestion de la marque Python à Terry Gilliam et à sa fille, Holly. Cependant, Cleese, Michael Palin et Gilliam lui-même ont tous déclaré qu’ils approuvaient la gestion de Holly. « Je la trouve très efficace, lucide, travailleuse et agréable », a déclaré Cleese.

En effet, Cleese a déclaré peu de temps après que lui et Idle s’étaient toujours détestés et méprisés.

Aujourd’hui, Idle a de nouveau évoqué le sujet en réponse à la consternation d’un fan qui s’est rendu compte que les membres de la troupe comique ne semblaient plus être en bons termes.

« Cela ne me dérange pas, mais une fois qu’ils auront nommé la fille de Gilliams comme manager et que Cleese aura viré Jim Beach, eh bien, c’est fini », a-t-il affirmé.

Cela ne me dérange pas, mais une fois qu’ils auront nommé la fille de Gilliams comme manager et que Cleese aura viré Jim Beach, eh bien, c’est fini. https://t.co/ViAMuX6nRt — Éric Idle (@EricIdle) 12 février 2024

En réponse à un fan qui lui demandait pourquoi il avait été autorisé à licencier Beach, Cleese a ensuite accusé Idle d’« invention » et a donné une version différente des événements. « Jim, qui était un vieil ami à moi de l’époque de Cambridge, est devenu manager des Python après le concert à l’O2 », a-t-il déclaré. « Il y a environ quatre ans, il a subi un grave accident vasculaire cérébral et a ensuite démissionné de son poste de manager. Son numéro 2, Holly Gilliam, a automatiquement pris le relais en tant que manager des Python. »

C’est une invention Jim, qui était un vieil ami à moi de l’époque de Cambridge, est devenu manager de Python après le spectacle de l’O2 Il y a environ quatre ans, il a subi un grave accident vasculaire cérébral et a ensuite démissionné de son poste de manager. Son numéro 2, Holly Gilliam, a automatiquement pris la relève en tant que manager des Python https://t.co/SsucYmnXkQ — John Cleese (@JohnCleese) 17 septembre 2024

Les Monty Python, composés de Cleese, Palin, Terry Jones, Eric Idle, Graham Chapman et Terry Gilliam, ont fait leurs débuts à la télévision avec la série de sketches de la BBC Le cirque volant des Monty Pythonqui a duré de 1969 à 1974. Ils ont ensuite tourné leur attention vers le grand écran, réalisant Monty Python et le Saint Graal en 1975, La vie de Brian selon Monty Python en 1979, et Monty Python, Le sens de la vie en 1983.

Cleese semble être revenu sur ses propos qui suggéraient qu’il quittait Twitter. « Au revoir, Twitter », a-t-il écrit. « Et merci pour le dîner, Elon. »

Cependant, Camilla, la fille de Cleese, a semblé se moquer de cette suggestion, en écrivant en réponse : « Cela ne vieillira pas bien. À demain matin ! »