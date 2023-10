La relation entre Anupamaa et Anuj va-t-elle prendre fin pour toujours ? Une nouvelle promo laisse les fans d’Anuj livides ; dis : « Bhag Le »

Les fans d’Anupamaa vont vivre des jours difficiles. Nous verrons la mort de Samar (Sagar Parekh), qui est l’enfant le plus aimé d’Anupamaa. Cela laissera Dimpy veuve. Cet incident va provoquer d’énormes bouleversements dans la vie d’Anupamaa. Il semble que Samar mourra en essayant de sauver Anuj (Gaurav Khanna) d’un coup de feu. Le véritable tueur de Samar sera Sonu, mais Vanraj (Sudhanshu Pandey) en blâmera Anuj pour la même chose. Anupamaa (Rupali Ganguly) sera complètement désemparée. Il semble qu’Anupamaa et Anuj vont enfin se séparer. Une nouvelle promo est sortie et les fans semblent bouleversés.

Il y a quelques mois à peine, nous avons vu comment Anupamaa et Anuj se sont remises après tout le drame autour de Choti Anu et de sa mère biologique. Ensuite, les fans ont vécu une période stressante avec les problèmes nationaux de Pakhi et Adhik. Cette fois, ils pensent que les fans partiront s’ils décident de séparer MaAn. Jetez un oeil à quelques-unes des réactions…

Ce n’est pas juste le temps de yaar har Anuj ko q zelna padta hai ?fille folle ? (@realmesweety) 1 octobre 2023

Personne n’acceptera cette séparation, mieux vaut y mettre un terme en une semaine Ani ? (@PuneetA72940345) 1 octobre 2023

Ouais kya hai…..nous voulons du fort et ensemble #MaAn….Anu dans le chagrin et Anuj essayant de la guérir et de la soutenir, nous voulons voir que ce n’est pas du tout cette séparation….. Ani ? (@PuneetA72940345) 1 octobre 2023

Anuj Bhag le.. s’il te plaît, Bhag le..#Anupamaa https://t.co/zDKKP91Vbn (@BechareRajaBabu) 1 octobre 2023

26 ans d’abus, de harcèlement, de tromperie, d’expulsion de chez elle, de manque de respect, d’insultes, de contrainte sexuelle, de grossesse forcée, d’agression émotionnelle, et pourtant, elle était mieux avec Vanraj ? Ouah. Ici, je pensais que j’étais un #Anupamaa haineux. il y a pire là-bas https://t.co/ESFLgw4znZ gâteau halwa (@wohwalaladkaa) 1 octobre 2023

Avant de tirer une conclusion, j’aimerais d’abord regarder l’épisode de la mort de Samar pour savoir comment #AnujKapadia être blâmé. Mais dkp sait comment faire spéculer les gens sur le prochain morceau. Tout le monde en parle. Beaucoup d’entre nous ont décidé d’arrêter #Anupamaa sur la base d’une promo. https://t.co/ZBch88R8Jd Soyez positif (@vibha510) 1 octobre 2023

Ces pistes visent à garder les Shahs pertinents, principalement Vannu. Au lieu du chagrin, il sera mor in2 se livrant au jeu du blâme et n’vr manquera une chance d’inciter #Anupamaa contre Anuj disant Humara bacha. J’espère qu’Anu va s’attaquer à sa situation par elle-même sans la laisser ? interférer. Mon cœur va à mon Anu ? Roz-e ????? (@1989_roz) 1 octobre 2023

Nous devons voir si la séparation se produit effectivement ou si la promo est déroutante. Beaucoup sont contrariés de voir qu’Anuj doit toujours supporter le poids de tout ce qui arrive dans la maison du Shah.