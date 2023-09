La relation du roi Charles avec la reine Elizabeth a été presque détruite par l’affaire Camilla : auteur

On dit que la reine Elizabeth II a développé des liens étroits avec son héritier au cours de la dernière décennie de sa vie – mais y parvenir n’a pas été facile.

L’auteur britannique Andrew Morton a déclaré à Fox News Digital qu’à un moment donné, le monarque britannique ayant régné le plus longtemps et l’actuel roi Charles III étaient en désaccord sur son véritable amour – Camilla Parker Bowles.

« Il y avait une hostilité considérable entre les maisons de la reine et du prince Charles à propos de Camilla », a-t-il expliqué.

« [It was there] avant [Princess] Diana est morte, et certainement après la mort de Diana. »

« La reine et ses conseillers, ses courtisans, son secrétaire particulier – ils pensaient tous que le prince Charles devait abandonner Camilla », a-t-il déclaré. « Il pouvait l’aimer, mais il avait besoin de la quitter. Et c’est parce qu’ils estimaient qu’elle nuisait à la monarchie, ce qu’elle était. Cela ne fait aucun doute. »

La version papier du dernier livre de Morton, « La reine : sa vie » a été publié le 5 septembre avec un nouvel épilogue. Il examine en profondeur la vie et l’héritage de la défunte reine.

L’auteur à succès, connu pour être le biographe de la princesse Diana, a déjà écrit des livres sur d’autres membres de la famille royale britannique, dont Meghan Markle et la princesse Margaret.

Morton a affirmé que la reine avait autrefois eu une relation tendue avec son fils à propos de sa maîtresse – ce qui nécessitait que quelqu’un serve de médiateur.

« La présence de Camilla dans la vie de Charles a provoqué un fossé entre la reine et son fils aîné, un fossé qui a mis plusieurs années à se résorber », a expliqué Morton. « Et ce n’est que lorsque l’archevêque de Cantorbéry, George Carey, est intervenu et a dit : ‘Écoutez, j’ai parlé à Camilla à de nombreuses reprises. Elle est dévouée et aimante. Et ses sentiments pour Charles ne vont pas disparaître.' »

« Et quel est le travail de la reine ? C’est de préserver la monarchie », a poursuivi Morton. « Elle voit cette femme qui porte atteinte à la monarchie rester en place. Il a donc fallu beaucoup de temps pour que cela soit résolu. »

Un porte-parole du palais de Buckingham n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. Un représentant avait précédemment déclaré à Fox News Digital : « Nous ne commentons pas de tels livres ».

Charles a rencontré Camilla en 1970 grâce à son amie commune Lucia Santa Cruz. Selon certaines informations, Charles aurait été immédiatement séduit. Malgré une romance florissante, Charles a rejoint la Marine en 1971. Il est également à noter que Camilla n’a pas rempli les conditions royales pour épouser un héritier du trône. Le couple pensait probablement qu’ils n’avaient pas d’avenir ensemble.

Alors que Charles servait dans la marine, Camilla a épousé Andrew Parker Bowles, un ex-petit ami de la sœur cadette de Charles, la princesse Anne, en 1973. Selon certaines informations, Charles dévasté aurait tenté d’empêcher Camilla d’épouser Parker Bowles, mais le couple est resté amis. .

L’auteur Penny Juror avait déjà affirmé dans son livre « The Duchess: The Untold Story » que Charles et Camilla avaient commencé une liaison vers 1978 ou 1979 et que Parker Bowles en était apparemment au courant. Alors que le couple restait proche, Charles a commencé à courtiser Lady Diana Spencer en 1980. Charles et Diana se sont mariés en 1981.

Charles et Camilla auraient commencé à avoir une autre liaison en 1986. En 1992, Charles et Diana ont annoncé leur séparation. Lors d’une interview sur ITV en 1994, Charles a admis avoir trompé Diana. Un an plus tard, Camilla et son conjoint ont décidé d’arrêter, annonçant dans un communiqué qu’ils vivaient séparés depuis des années.

Le divorce de Charles et Diana a été finalisé en 1996. Un an plus tard, la princesse de Galles est décédée dans un accident de voiture à l’âge de 36 ans. Alors que Charles et Camilla ont fait leur première apparition publique en 1999, ce n’est qu’un an plus tard que la reine a reconnu leur relation. .

Charles et Camilla se sont mariés en 2005. La reine n’a pas assisté à la cérémonie civile.

En février 2022, la reine a déclaré dans un communiqué que le titre de Camilla serait celui de reine consort lorsque Charles deviendrait roi.

« Quand, le moment venu, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu’à sa femme, Camilla, le même soutien que vous m’avez apporté ; et je souhaite sincèrement que, lorsque ce moment viendra, Camilla sera connue sous le nom de reine consort alors qu’elle poursuit ses loyaux services », a déclaré la reine à l’occasion du 70e anniversaire de son règne.

Suite à l’annonce, Charles a déclaré que lui et Camilla étaient « profondément conscients de cet honneur ».

« Alors que nous cherchions ensemble à servir et à soutenir Sa Majesté et les habitants de nos communautés, ma chère épouse a été mon propre soutien constant tout au long », a-t-il déclaré.

La reine est décédée en septembre 2022 à l’âge de 96 ans. Quelques jours avant le couronnement du couple en mai de cette année, Charles a émis un mandat royal pour changer le titre de sa femme en reine. Elle est désormais connue sous le nom de Reine Camilla.

Morton a déclaré que Diana « se serait évanouie » à l’idée que Camilla devienne reine. Elle ne croyait pas non plus que son ex était apte à devenir roi.

« Elle a été très précise avec moi lorsque j’ai écrit son livre », a expliqué Morton. « Elle a dit que le prince Charles devrait aller vivre en Toscane, y acheter une ferme, peindre, faire toutes les choses qu’il aime faire et y aller comme elle me l’a dit, ‘avec sa dame’, c’est-à-dire Camilla, et pour la couronne. sauter une génération. »

« [She wanted] William de prendre la relève plus tôt et qu’elle le guide dans ce nouveau poste », a poursuivi Morton. « C’était son ambition. Et cette ambition a été contrecarrée à la fois par sa mort, mais aussi par les circonstances. Son rêve ne s’est donc jamais réalisé. C’était tout le contraire. »

Morton a également déclaré que Diana était « choquée et blessée » par la réaction de Charles à la naissance de leur deuxième enfant, le prince Harry. Selon Diana, Charles était déçu qu’Harry ne soit pas la fille qu’il désirait et que son fils ait les cheveux roux. Diana a rappelé les commentaires contenus dans les cassettes secrètes qu’elle avait enregistrées pour Morton pendant qu’il écrivait sa biographie.

Morton a déclaré que Charles avait exprimé des remords pour ces commentaires « à sa manière ».

« Il parlait toujours de Harry comme de ‘mon garçon chéri' », a expliqué Morton. « Il a donné à ses deux garçons une immense latitude en tant que père. Et il s’attendait à ce que les courtisans disciplinent ses garçons, qui étaient tous deux assez turbulents. Il était le genre de père aimant qui écoutait l’opéra avec ses écouteurs et laissait quelqu’un d’autre dire : « Vous tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C’était donc un père plutôt indulgent, aimant, mais aussi assez distant. »

« Harry, dans son livre ‘Spare’, raconte comment, lorsque son père a annoncé la nouvelle de la mort de sa mère, il n’y a eu aucun câlin ou quoi que ce soit », a noté Morton. « Il n’était donc pas un père des temps modernes particulièrement susceptible, mais ni la reine ni [his father] Prince Philippe. »

Harry n’était pas le premier membre de la famille royale de la maison Windsor à interpeller un parent émotionnellement froid.

En 1994, Charles a collaboré à une biographie écrite par Jonathan Dimbleby, dans laquelle il décrivait sa mère comme une figure lointaine de son enfance. Son père, le prince Philip, était décrit comme dur et dominateur, faisant même parfois pleurer son fils aîné.

L’ancienne princesse Elizabeth a été couronnée en 1953 à l’âge de 27 ans. Charles avait alors 4 ans.

« La reine et le prince Philip ont été très déçus que Charles ait autorisé le livre en premier lieu », a expliqué Morton. « Il a été publié alors qu’ils étaient en Russie lors de leur toute première visite d’un souverain régnant dans le pays communiste. La sortie du livre a donc éclipsé cela, et c’est la seule chose qu’on ne fait jamais. On n’éclipse jamais la tournée à l’étranger de quelqu’un d’autre parce que ces tournées prennent des milliers d’heures de travail à organiser. Ils étaient donc contrariés par cela.

« On a demandé à Philip : ‘Étiez-vous des parents froids et distants ?' », a partagé Morton. « Et il a dit : ‘Nous avons fait de notre mieux.’ Et c’est intéressant ça [Princess] Anne, [Prince] André et [Prince] Edward, en tant que triumvirat, s’est approché de Charles et lui a dit : « Votre description de notre mère et de notre père ne constitue pas notre souvenir. »

LA PRINCESSE DIANA ENREGISTRE « UN RAPPEL HANTANT » LES REMARQUES DU ROI CHARLES SUR LE PRINCE HARRY L’A LAISSÉE SÉCUE : AUTEUR

Philip, le consort le plus ancien de Grande-Bretagne, est décédé en 2021 à l’âge de 99 ans. Charles est monté sur le trône à la mort de la reine avec Camilla à ses côtés.

« Quand vous regardez la façon dont Charles a pleuré sa mère, c’était profond, sincère et très affectueux », a déclaré Morton. « Ce n’est pas comme si elle était une matriarche royale lointaine. Elle était vraiment sa mère. Et elle lui manquait beaucoup. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.