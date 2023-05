La relation du prince Harry avec le roi Charles en péril après la décision d’un tribunal britannique: experts

La relation déjà tendue du prince Harry avec son père, le roi Charles III, pourrait être encore plus endommagée après que l’offre du duc de Sussex de payer sa propre protection policière a de nouveau été rejetée par le tribunal.

« Harry a déjà clairement indiqué qu’il ne se sentait pas en sécurité au Royaume-Uni et qu’il construisait sa vie en Californie », a déclaré le commentateur royal Shannon Felton Spence à Fox News Digital. « Entre la décision du tribunal ce matin et leur déménagement de Frogmore Cottage, je ne pense pas que nous devrions nous attendre à revoir la famille Sussex au Royaume-Uni pendant très longtemps. »

L’auteur de « The King », Christopher Andersen, a déclaré : « Il est difficile d’imaginer quoi que ce soit d’autre que des funérailles royales ou une autre comparution devant un tribunal qui attirerait Harry – et encore moins Meghan – au Royaume-Uni de sitôt. »

Le gouvernement britannique a cessé de fournir une protection policière au prince Harry et à son épouse Meghan Markle après que le couple se soit retiré de ses fonctions de direction dans la famille royale en 2020. Depuis lors, le prince Harry est enfermé dans une bataille juridique. Il a fait valoir que la protection était toujours nécessaire pour sa famille et a même proposé de la payer personnellement.

Un avocat du gouvernement a fait valoir devant le tribunal qu’il n’était pas approprié d’autoriser l’embauche de « policiers comme gardes du corps privés pour les riches ».

Le juge Martin Chamberlain a déclaré qu’il n’y avait rien « d’incohérent ou d’illogique » dans le raisonnement du gouvernement pour refuser la demande du duc de Sussex d’embaucher des gardes du corps de la police à ses propres frais. Il a déclaré que fournir une protection privée à un individu était différent de payer la police pour assurer la sécurité lors d’événements sportifs et autres.

En outre, il a déclaré que cela pourrait mettre à rude épreuve les ressources de la police, créer un précédent et être considéré comme injuste.

Ian Pelham Turner, un autre expert royal, a noté que l’incapacité du prince Harry et de Markle à financer leur propre protection policière est « un autre coup dur » pour le couple, qui s’est éloigné de son rôle de membre de la famille royale.

« Je pense personnellement que c’est une décision inexplicable », a-t-il expliqué. « Je comprends que ce serait une méthode inhabituelle de payer la police métropolitaine pour la protection de la sécurité et pourrait créer un précédent. Mais, en ce moment, ce sont des temps nouveaux pour la famille royale et en particulier le roi Charles, et de nouvelles méthodes de financement de tout projet royal devraient être investigué.

« Nous vivons maintenant en 2023, pas en 1923. L’ensemble de la famille royale et de ses institutions est examiné de près, et ma compréhension personnelle est que le public britannique verrait la maison royale payer sa part, là où elle le peut, serait un pas énorme. Ainsi, cette décision de justice pourrait être un nouveau coup dur et créer de nouveaux obstacles au retour du couple royal en Grande-Bretagne.

Le roi Charles n’a pas le pouvoir d’annuler la décision du tribunal, selon les experts de Fox News Digital.

« Le souverain n’interfère pas avec le gouvernement. Il y a un pare-feu extrême entre les deux institutions », a déclaré Spence. « C’est ainsi que fonctionne la monarchie constitutionnelle britannique. La Haute Cour et le ministère de l’Intérieur sont des institutions gouvernementales. »

« De plus, la famille royale porte si rarement des problèmes devant la cour. Ils ne pensent pas qu’il soit dans leur intérêt pour la longévité de l’institution d’aérer leur linge sale ou de raconter comment ils ont été lésés. Donc, non, le roi respecte la décision du Tribunal de Grande Instance. »

Kinsey Schofield, animateur du podcast « To Di For Daily », a prédit que le roi Charles ne « lèverait pas le petit doigt » pour Harry et Markle après la décision du tribunal.

« Ils savent qu’il est très peu probable que le roi lève le petit doigt pour eux à ce stade. Il a un faible pour Harry mais sait que si Harry est à la maison pour une visite officielle associée à sa famille … il sera protégé. Schofield a expliqué. « Harry et Meghan visitent rarement le Royaume-Uni tel quel. Je ne pense pas que cela changera à moins que quelque chose ne change dans leur relation. »

Alors que Harry a perdu l’affaire pour payer la police pour le protéger au Royaume-Uni, il pourrait se retrouver avec un plus gros prix. Un autre juge a autorisé l’examen de son dossier en contestant la décision de lui refuser une caution payée par le gouvernement.

Si Harry devait gagner cette affaire judiciaire, les contribuables britanniques financeraient la protection policière – similaire à ce que le duc et la duchesse de Sussex ont reçu avant de se retirer en 2020 – lors de leur prochaine visite.

Andersen a affirmé que le roi Charles « se considère vraiment au-dessus de considérations banales telles que qui obtient ou n’obtient pas de protection ».

« Cette décision est prise par ce qu’on appelle le Comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques. Bien sûr, avant même de devenir roi, Charles a remué ciel et terre pour fournir à Camilla une protection royale », a expliqué l’auteur royal. « Mais, à part sa reine, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre pour qui il irait à l’encontre du système – pas même pour William et Kate, et certainement pas pour des membres de la famille royale qui ne travaillent pas comme Harry et Meghan. »

