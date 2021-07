La relation de Yami Gautam et de son mari Aditya Dhar a commencé pendant les promotions d’Uri, l’actrice révèle son histoire d’amour ! | Nouvelles des gens

New Delhi : L’annonce du mariage de l’actrice Yami Gautam et du mari réalisateur Aditya Dhar a également été une agréable surprise pour les fans et les collègues de l’industrie. Le couple a célébré un mariage de confinement le 4 juin 2021 à Mandi, dans l’Himachal Pradesh, en présence uniquement de la famille et des amis proches.

S’ouvrant sur leur histoire d’amour, Yami Gautam a déclaré au Times Of India : « Nous avons commencé à interagir lorsque nous avons travaillé ensemble sur Uri: The Surgical Strike. Nous avons discuté et développé une amitié pendant la promotion du film. C’est à ce moment-là que la relation a commencé. Même avant que nous commencions à nous voir, J’avais beaucoup de respect pour Aditya en tant que personne et en tant que professionnel. Il valorise les gens, quoi qu’il arrive. Il est poli et courtois même dans des situations stressantes en tant que réalisateur. J’avais entendu des histoires sur la façon dont il est vraiment gentil avec tout le monde et c’est vrai. Il crée une atmosphère où vous avez hâte de travailler tous les jours. Il y a beaucoup de respect mutuel entre nous. L’amour a une signification différente pour différentes personnes. Pour moi, il s’agit d’avoir un bon cœur. Par-dessus tout, vous devez être une bonne personne et il est juste comme ça. »

Expliquant plus en détail pourquoi ils ont choisi une affaire privée, Yami a plaisanté: « Plus j’assistais à de grands mariages, je savais que je ne voulais pas de ça. Bien sûr, nous ne connaissons pas la signification du mariage dès le début, mais d’après ma compréhension et l’expérience d’assister à des mariages, j’étais sûr de ce que je ne voulais pas. J’ai la chance qu’Aditya et moi partagions cette pensée. Nous sommes tous les deux opposés au gaspillage qui se produit dans les mariages – nourriture, décorations florales et bien d’autres choses . De plus, il est si difficile de faire plaisir à tout le monde, alors pourquoi ne pas vous marier parmi ceux qui se soucient vraiment de vous. L’accent était uniquement mis sur la cérémonie et non sur nous essayer de plaire à qui que ce soit. Nous étions juste deux familles à profiter du moment. Oui, nous avons manqué beaucoup d’amis et de parents qui ne pouvaient pas être là, mais ils ont tous compris l’importance de respecter les restrictions COVID. Seules 20 personnes étaient autorisées et cela incluait le pandit qui a célébré le mariage. Nous ne voulions pas bafouer un règle unique. »

Dans une autre interview avec Hindustan Times, Yami Gautam a également révélé que quelques amis de l’industrie étaient au courant de leur romance mais l’a gardé secret. Elle a dit: « Maintenant, je ne pense pas que ce soit juste de ma part de révéler cela. Disons simplement que j’ai beaucoup de respect pour certains amis, très peu de nos amis communs, qui ont respecté notre vie privée. Cela signifiait beaucoup pour nous. C’est toujours agréable de partager cela avec les gens et les médias, mais quand vous êtes tous les deux à l’aise. Il ne devrait y avoir aucune sorte de pression ou de précédent pour quiconque qui ‘Oh, c’est comme ça qu’un tel se comporte . Alors c’est comme ça que ça doit être ». Vous devez décider par vous-même, ce qui fonctionne pour vous et ce qui vous rend heureux. Et c’est ce qui nous rend heureux. »

Yami Gautam a épousé le 4 juin de cette année le cinéaste Uri Aditya Dhar, qui est un Cachemire.