La relation de Tina Turner avec Ike : comment elle s’est libérée et a défié son ex-mari violent

Tina Turner est devenue célèbre aux côtés de son ex-mari, Ike Turner, dans ce qui semblait être un match musical paradisiaque.

Mais ce n’est que lorsque Turner a fui la chambre d’hôtel du couple en 1976 et a révélé plus tard la réalité de leur relation dans une interview explosive de 1981 que le monde était au courant du mariage toxique auquel l’icône musicale avait survécu.

« C’était ma relation avec Ike qui me rendait le plus malheureuse. Au début, j’étais vraiment amoureuse de lui. Regardez ce qu’il avait fait pour moi. Mais il était totalement imprévisible », a écrit Turner dans son autobiographie de 1986, « Je , Tina. »

Après avoir échappé à la relation, Turner s’est définie comme une artiste solo et la reine du rock and roll.

Mais le voyage n’a pas été facile.

Turner, née Anna Mae Bullock, a rencontré Ike alors qu’elle avait 16 ans encore au lycée, et il était le leader de Kings of Rhythm, l’un des premiers groupes à présenter le rock n’roll au monde avec leur chanson. « Fusée 88. »

La jeune Turner a chanté « You Know I Love You » de BB King dans une boîte de nuit de Saint-Louis, impressionnant Ike avec sa voix, et elle a rapidement rejoint le groupe.

Leur relation est restée platonique de 1957 à 1960, lorsqu’ils ont commencé une liaison alors qu’Ike était encore avec sa petite amie, Lorraine Taylor.

En 1960, ils ont enregistré leur premier hit, « A Fool In Love », et Turner a déclaré qu’elle ne voulait pas continuer la relation. Selon son autobiographie de 1986, « Moi, Tina », Ike a répondu en la frappant à la tête avec une civière en bois.

Elle a noté que c’était à ce moment-là qu’il lui avait « instillé la peur » pour la première fois pendant leur relation, et elle a décidé de rester.

Turner est tombée enceinte plus tard et a eu le fils du couple, Ronnie, avant d’épouser plus tard Ike à Tijuana en 1962. Les Turners sont devenus une famille recomposée avec leur fils, les deux fils d’Ike de Taylor et le fils de Turner avec le membre du groupe Kings of Rhythm Raymond Hill, Craig.

Le groupe s’est finalement transformé en Ike and Tina Turner Revue et a continué à tourner et à sortir des singles comme « I Idolize You », « It’s Gonna Work Out Fine » et « Poor Fool ».

Dans un extrait de ses mémoires de 2018, « My Love Story: A Memoir », Turner a détaillé le mariage jour et nuit, disant qu’elle hésitait à l’épouser, mais estimait qu’elle « n’avait pas beaucoup de choix ». Au moment où il a proposé, nous avions quatre enfants entre nous et une carrière commune en tant que Ike and Tina Turner Revue. »

Elle a également écrit qu' »il était inutile de s’y opposer – cela le rendrait simplement fou et pourrait conduire à une raclée », et Ike l’a ensuite emmenée dans un « bordel » à Tijuana, en écrivant : « J’étais misérable, sur le point de larmes, mais il n’y avait pas d’échappatoire. Nous ne pouvions pas partir tant qu’Ike n’était pas prêt, et il passait un bon vieux temps.

Au milieu des années 1960, Turner et Ike tournaient et sortaient des singles et des albums, tout en continuant à la maltraiter. Selon « My Love Story », Ike lui a donné des yeux noirs, s’est cassé la mâchoire, a versé du café chaud sur son visage et l’a régulièrement trompée avec plusieurs femmes.

Dans une interview accordée au Times en 2018, Turner a déclaré: « Il y avait de la violence parce qu’il avait cette peur que je le quitte. Les autres femmes, parce que je ne l’aimais pas de cette façon… Les autres femmes n’étaient pas si mal. , mais c’était les mauvais traitements constants. »

En 1966, Turner enregistre « River Deep—Mountain High » avec Phil Spector, et bien que le single ne soit pas un succès aux États-Unis, il réussit bien au Royaume-Uni et la revue Ike et Tina Turner tourne avec les Rolling Stones.

Pourtant, la relation de Turner et Ike se détériorait et affectait gravement la santé mentale de Turner.

En 1968, Turner a tenté de se suicider en faisant trop de pilules, écrivant dans ses mémoires de 2018 : « Je savais que je devais partir, mais je n’avais pas d’argent et je ne savais pas comment faire le premier pas. Au plus bas, je me suis convaincue que la mort était ma seule issue. »

Elle a détaillé qu’Ike l’avait forcée à retourner au travail peu de temps après son hospitalisation.

« Je suis sortie des ténèbres en croyant que j’étais censée survivre », a-t-elle écrit. « J’étais ici pour une raison. »

Le groupe a finalement rencontré le succès grand public au début des années 1970 avec « Proud Mary », devenant leur single le plus vendu et leur valant un Grammy pour la meilleure performance vocale R&B d’un groupe.

Cependant, à ce moment-là, Ike était plongé dans une dépendance à la cocaïne qui brûlait un trou dans son septum et lui causait des saignements de nez fréquents, en plus de modifier son humeur.

Dans ses mémoires, Turner a écrit: « Il a utilisé mon nez comme sac de frappe tellement de fois que je pouvais sentir le sang couler dans ma gorge quand je chantais. »

« Il m’a cassé la mâchoire. Et je ne me souvenais pas de ce que c’était que de ne pas avoir un œil au beurre noir. »

En 1976, Turner a atteint son point de rupture et a quitté Ike.

Alors que le groupe arrivait à Dallas, Turner décrit dans ses mémoires s’être disputée avec Ike sur le chemin de leur hôtel, le surprenant en se disputant, ce qui l’a amené à la frapper dans leur limousine sur le chemin de l’hôtel.

Plus tard, elle s’est demandé ce jour-là : « ‘Que se passerait-il si j’attrapais un sac et que je m’enfuyais ?' »

Turner a décidé de faire exactement cela et a fui l’hôtel vers un Ramada Inn, traversant « plusieurs voies de circulation à grande vitesse » avec seulement « 36 cents » dans sa poche et ses vêtements tachés de sang.

Elle a demandé le divorce la même année, et il a été finalisé plus tard en 1978. Turner a conservé son nom de scène, deux voitures, des bijoux, des fourrures, tout en assumant des dettes pour des dates de concert manquées et un privilège IRS.

En 1981, alors qu’elle luttait pour construire une carrière solo, Turner a parlé des abus d’Ike dans une interview choquante avec le magazine People.

Elle a déclaré au point de vente à l’époque qu’Ike cherchait toujours des moyens de l’intimider et de la menacer, en disant: « Des coups de feu ont été tirés dans ma maison, la voiture d’une de mes copines a été brûlée et il y a eu des menaces. Je ne dis pas qu’Ike l’a fait Je ne pense pas qu’il m’aurait fait du mal, mais il voulait se rapprocher et me faire peur.

Malgré l’ombre d’Ike, Turner a sorti son album de 1984 « Private Dancer », qui a eu plusieurs succès, dont l’une des chansons désormais emblématiques de Turner, « What’s Love Got to Do with It? »

Son retour a culminé avec trois victoires aux Grammy Awards en 1985, dont le record de l’année pour « What’s Love Got to Do with It? »

Le succès de Turner s’est poursuivi avec des albums, des apparitions au cinéma et des tournées. En 1993, elle a reçu le traitement biopic dans le film « What’s Love Got to Do with It? » basé sur ses mémoires, mettant en vedette Angela Bassett dans une performance nominée aux Oscars.

Le film a été bien accueilli, mais Turner a admis qu’elle n’avait jamais tout regardé.

Ike a régulièrement nié les allégations d’abus de Turner tout au long de sa vie.

Dans une interview controversée de 1985 avec le magazine Spin, Ike a déclaré: « Cela fait des années que j’ai eu un tempérament. Je ne regrette rien de ce que j’ai jamais fait, absolument rien. Ouais, je l’ai frappée, mais je ne l’ai pas frappée. plus que le gars moyen ne bat sa femme. »

Plus tard dans son autobiographie de 2001, « Taking Back My Name », Ike a écrit: « Bien sûr, j’ai giflé Tina. Il y a eu des moments où je l’ai frappée au sol sans réfléchir. Mais je ne l’ai jamais battue. »

Ike est décédé en 2007 d’une overdose de cocaïne à l’âge de 76 ans.

À l’époque, Turner a publié une déclaration par l’intermédiaire de sa porte-parole Michele Schweitzer qui disait : « Tina sait qu’Ike est décédé plus tôt dans la journée. Elle n’a eu aucun contact avec lui depuis 35 ans. Aucun autre commentaire ne sera fait. »

Dans son interview au Times de 2018, on a demandé à Turner si elle pourrait un jour pardonner à Ike.

« En tant que personne âgée, je lui ai pardonné, mais cela ne fonctionnerait pas avec lui », a-t-elle déclaré. « Il a demandé une autre tournée avec moi, et j’ai dit: » Non, absolument pas. Ike n’était pas quelqu’un à qui on pouvait pardonner et lui permettre de revenir. »

Elle a poursuivi: « Tout est parti, tout est oublié. Je ne sais pas de quoi parlent ces rêves. Les rêves sont toujours là – pas la violence, la colère. Je me demande si je retiens encore quelque chose. »

Turner reste une source d’inspiration en tant que musicienne et femme qui a survécu à une relation abusive. Dans ses mémoires de 2018, elle a encouragé les autres à trouver la force et l’espoir d’une vie meilleure.

« Pour tous ceux qui sont dans une relation abusive, je dis ceci : rien ne peut être pire que là où vous êtes maintenant. Rien.

« Si tu te lèves et que tu pars, si tu renais de tes cendres, la vie s’ouvrira à nouveau pour toi. »

