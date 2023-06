La relation de Sarah Jessica Parker avec Robert Downey Jr. l’a laissée « embarrassée »: les gens « me méprisaient »

Robert Downey Jr. a laissé Sarah Jessica Parker « en colère et embarrassée » au cours de leur relation de sept ans.

Downey et Parker sont sortis ensemble après avoir joué ensemble dans « Firstborn » en 1984. Elle n’avait que 22 ans à l’époque et la star d' »Iron Man » luttait contre la toxicomanie.

« Les gens autour de lui me mépriseraient, mais je lui ai donné de la stabilité et j’ai essayé de créer un rythme cardiaque régulier qui lui a permis de se présenter à l’heure », a déclaré Parker lors d’un profil pour The New Yorker.

« Cela m’a mise en colère et m’a embarrassée », a-t-elle ajouté.

Downey a toujours « un grand respect » pour Parker, a déclaré son représentant au point de vente.

Parker et Downey ont rompu en 1991. L’acteur de « Sherlock Holmes » a précédemment rappelé sa romance de sept ans avec Parker dans une interview avec le magazine Parade.

« J’aimais boire et j’avais un problème de drogue, et ça ne collait pas avec Sarah Jessica, parce que c’est la chose la plus éloignée de ce qu’elle est », a déclaré Downey en 2008.

« Elle m’a fourni un foyer et une compréhension », a-t-il ajouté. « Elle a essayé de m’aider. Elle était tellement vexée quand je n’ai pas réussi à me ressaisir. »

Parker a soutenu qu’elle n’était pas au courant de la dépendance de Downey pendant un certain temps tout au long de leur relation et qu’elle priait pour qu’il ne meure pas lorsqu’elle a trouvé le courage de quitter l’acteur.

« On a passé énormément de temps à s’assurer qu’il allait bien », avait précédemment déclaré Parker au magazine People. « À un certain moment, j’ai eu le courage de dire : ‘Je vais m’en aller, et je vais juste prier pour que tu ne meures pas.' »

Les deux ont continué à suivre la relation. Parker a épousé Matthew Broderick tandis que Downey a été marié deux fois.

Downey Jr. a été initié à la drogue par son défunt père, Robert Downey Sr., à l’âge de 6 ans. Downey Sr. a également passé une grande partie de sa vie accro à la cocaïne et à la marijuana.

« Nous étions tous assis, fumant de l’herbe et jouant au poker dans le vieux loft de West Village, et Robert me regardait d’une drôle de manière – Robert a toujours été un observateur de tout, même à un très jeune âge. Et je vais, « Tu sais, tu devrais essayer un peu de ça au lieu de boire. Je lui ai passé un joint », se souvient Downey Sr. dans une interview avec Vanity Fair en 2000. « Et soudain, j’ai su que j’avais fait une terrible et stupide erreur. »

Downey Jr. a parlé ouvertement de sa toxicomanie et de l’impact de la dépendance de son père sur sa vie dans le documentaire Netflix, « Sr. » La star de « Tropic Thunder » a déclaré qu’il lui avait fallu environ 20 ans pour remettre sa vie sur les rails après avoir été initié à la drogue.

