Cristiano Ronaldo et son agent de longue date Jorge Mendes pourraient être sur le point de se séparer, tandis que Chelsea cherche toujours à dépenser de l’argent sur un international ukrainien convoité par Insider Notebook d’Arsenal ESPN.

La relation de Ronaldo avec l’agent sous tension

La relation de longue date de Cristiano Ronaldo avec l’agent Jorge Mendes est de plus en plus tendue après son transfert au club saoudien d’Al Nassr, ont déclaré des sources à ESPN.

Mendes, dont les autres clients incluent Jose Mourinho, Darwin Nunez et Joao Felix, a représenté Ronaldo tout au long de son illustre carrière, mais les frustrations du joueur de 37 ans remontent à un manque d’options lors de la recherche d’un transfert l’été dernier.

Après que Manchester United n’ait pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, Mendes a rencontré une série de clubs dont Chelsea, l’Atletico Madrid et le Sporting CP, mais une offre concrète d’un grand club européen ne s’est pas concrétisée. Des sources ont déclaré que le copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, était intéressé à explorer un accord pour Ronaldo, mais l’entraîneur-chef de l’époque, Thomas Tuchel, a rejeté l’idée à plusieurs reprises.

Bien qu’un déménagement en Arabie saoudite était une possibilité pendant la fenêtre de transfert estivale, Ronaldo a choisi de rester à United dans l’espoir que sa fortune s’améliorerait ou qu’une performance positive à la Coupe du monde 2022 au Qatar inciterait un club européen à faire une offre à le signer. Cependant, Ronaldo s’est retrouvé marginalisé par le patron de United Erik ten Hag et son contrat a finalement été résilié par consentement mutuel en novembre après son entretien explosif avec Piers Morgan, avant d’être mis au banc par le patron du Portugal Fernando Santos pour leurs deux matches à élimination directe à la Coupe du monde.

Bien que Ronaldo soit devenu un agent libre, Mendes a de nouveau été incapable de susciter un intérêt concret d’une équipe capable de donner à l’attaquant une chance de remporter un sixième Ballon d’Or ou un sixième trophée de la Ligue des champions.

Des sources ont déclaré que le manager personnel de Ronaldo depuis près de 20 ans, Ricardo Regufe, était fortement impliqué dans les négociations pour signer pour Al Nassr. Une source a suggéré qu’aucun agent n’était officiellement impliqué dans l’accord avec Al Nassr, concordant avec les spéculations selon lesquelles la relation entre Ronaldo et Mendes pourrait bientôt prendre fin.

Les sources n’ont pas été en mesure de corroborer les spéculations sur une scission formelle, et l’agence de Mendes, Gestifute, n’a pas répondu à une demande de commentaire lorsqu’elle a été contactée par ESPN. — James Olley.

Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes ont l’un des partenariats joueur-agent les plus réussis de tous les temps. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Chelsea toujours en pourparlers sur Mudryk malgré l’arrivée de Felix

Les espoirs d’Arsenal d’avoir une voie claire pour conclure un accord avec l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk après le prêt de Felix à Chelsea ont été anéantis, des sources informant ESPN que les rivaux londoniens des Gunners tentent toujours de le signer.

Mudryk, 22 ans, est la cible principale d’Arsenal lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais les dirigeants de la Premier League n’ont pas réussi à faire une percée lors des discussions avec le Shakhtar. Une première offre de 65 millions d’euros a été rejetée par l’équipe ukrainienne et une deuxième offre augmentée a également été insuffisante pour tenter le Shakhtar, qui tient bon pour 100 millions d’euros.

ESPN a rapporté le 3 janvier que Chelsea était devenu un rival d’Arsenal pour la signature de Mudryk, le club ayant eu des entretiens avec Darijo Srna, directeur du football du Shakhtar, à Londres la semaine dernière.

Mais alors que Chelsea se concentrait plutôt sur la signature de l’international portugais Felix de l’Atletico Madrid en prêt jusqu’à la fin de la saison, à la suite des blessures de Raheem Sterling et Christian Pulisic, il était apparu qu’Arsenal prendrait la pole position dans la course pour Mudryk, qui est travaillant sur sa condition physique avec le Shakhtar lors de leur camp d’entraînement d’hiver en Turquie.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que les pourparlers sur un accord pour Mudryk sont toujours en cours avec Arsenal et Chelsea et que l’accord avec Felix n’a pas altéré la détermination de Chelsea à signer l’international ukrainien. — Marc Ogden.

De Gea et Fred attendent les nouveaux contrats de Man United

Manchester United est en pourparlers avec David de Gea au sujet de la prolongation de son contrat, ont déclaré des sources à ESPN, mais souhaitent que le gardien de but accepte un contrat plus long avec des salaires réduits.

De Gea, 32 ans, a signé un nouveau contrat en 2019 d’une valeur d’environ 375 000 £ par semaine, mais United hésite désormais à égaler ce salaire. Le club n’a pas encore déclenché de prolongation d’un an dans le contrat de l’Espagnol, qui doit expirer en juin, et aimerait s’entendre sur un salaire inférieur avant de s’engager.

Pendant ce temps, United fait attendre le milieu de terrain Fred avant d’entamer de nouvelles négociations contractuelles, ont déclaré des sources à ESPN. Le club a déclenché une option d’un an dans l’accord du Brésilien, qui le maintiendra à Old Trafford jusqu’en juin 2024. United a fait de même avec Marcus Rashford et Luke Shaw, mais alors que les négociations ont commencé avec la paire anglaise dans le but de les lier à des contrats plus longs, Fred devra gagner un nouveau contrat avec ses performances au cours des 18 prochains mois.

Fred a glissé dans l’ordre hiérarchique sous le manager Erik ten Hag et, après avoir été choisi pour les défaites contre Brighton et Brentford en août, n’a depuis commencé que deux matchs en Premier League. Le joueur de 29 ans, signé du Shakhtar Donetsk en 2018, pourrait faire face à encore plus de concurrence pour sa place la saison prochaine, United cherchant à ajouter un milieu de terrain de classe mondiale avant le mercato estival. — Rob Dawson.

Barcelone embarrassé alors que Barca TV se met en grève

Barcelone a eu le visage rouge car sa propre chaîne de télévision n’avait aucune couverture des matchs de la Liga espagnole contre l’Espanyol et l’Atletico Madrid, les travailleurs se mettant en grève ce mois-ci.

Les employés de la station réclament des améliorations significatives de leurs conditions de travail et de leurs salaires, qui sont gelés depuis 2015. Certains travailleurs ont même dû puiser dans leurs propres poches pour payer des voyages pour couvrir les matchs à l’extérieur du Barça, pour ensuite attendre des mois pour l’argent à rembourser.

Le Barça paie à la société tierce Telefonica environ 7 millions d’euros par an pour gérer la chaîne, le gouvernement catalan agissant en tant que médiateur dans les pourparlers entre le géant espagnol des télécommunications et le personnel de Barca TV. Cependant, un accord satisfaisant n’a toujours pas été conclu et d’autres mesures n’ont pas été exclues avant de nouvelles discussions vendredi.

Le contrat avec Telefonica expire cet été et il a été suggéré que le Barça pourrait ramener la station en interne sous le support de Barca Studios, que le club a vendu une partie de l’été dernier pour financer 150 millions d’euros de nouvelles signatures sur le marché des transferts. Un peu moins de 50% de la société de production – qui se concentre désormais également sur des projets numériques, NFT et Web.3 – a été rachetée par Socios.com et Orpheus Media pour un total de 200 millions d’euros. — Sam Marsden.

L’Atletico se rapproche de Soyuncu et d’un attaquant n°9

L’Atletico Madrid cherche à renforcer son équipe lors de la fenêtre de transfert de janvier en faisant venir le défenseur central de Leicester City Caglar Soyuncu, ainsi qu’un attaquant n ° 9 pour couvrir les départs de Joao Felix et Matheus Cunha, ont déclaré des sources à ESPN.

Le club de LaLiga a déjà un accord avec Soyuncu, 26 ans, pour un transfert gratuit à l’expiration de son contrat l’été prochain, mais des sources ont déclaré que l’Atletico aimerait maintenant avancer son arrivée en payant des frais minimes à Leicester dans la fenêtre de janvier.

L’international turc n’a fait qu’une seule apparition en Premier League cette saison – après avoir été titulaire régulier de Leicester lors de leurs trois campagnes précédentes – le manager Brendan Rodgers préférant un partenariat entre Wout Faes et Daniel Amartey ces dernières semaines.

L’Atletico aimerait passer à son défenseur Felipe, sujet aux erreurs, pour faire de la place à Soyuncu, mais le Brésilien s’est jusqu’à présent montré réticent à partir.

L’entraîneur Diego Simeone souhaite également faire venir un avant-centre pour concourir pour une place dans l’équipe avec Alvaro Morata, après le transfert de Cunha aux Wolves et Joao Felix rejoignant Chelsea en prêt, et ils ont intensifié leur intérêt pour Memphis Depay de Barcelone. — Alex Kirkland et Rodrigo Faez.