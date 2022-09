MEGHAN Markle et Sophie Wessex ont partagé leur chagrin aujourd’hui alors qu’elles conduisaient ensemble derrière le cercueil de la reine.

Le couple, tous deux mariés à des membres de la famille royale, s’est joint à une sombre réflexion alors que leur voiture suivait le cortège royal.

Sophie, comtesse de Wessex et Meghan, duchesse de Sussex sont conduites derrière le cercueil de la reine Elizabeth II Crédit : AFP

Ils ont conduit derrière leurs maris, le prince Harry et le prince Edward, qui ont fait défiler le cercueil de la reine du palais de Buckingham à Westminster Hall.

Mais alors qu’aujourd’hui était une période de calme, la paire a beaucoup en commun – et serait probablement en mesure de se rapporter à plusieurs des mêmes scénarios.

Voici un aperçu de ce que nous savons…

MOMENTS GÊNANTS

Sophie, comtesse de Wessex, a fait la lumière sur l’interview explosive de Meghan et Harry à Oprah l’année dernière après avoir envoyé des ondes de choc dans le monde entier.

Lors d’une interview avec la rédactrice royale du Telegraph, Camilla Tominey, elle est allée jusqu’à dire en plaisantant qu’elle n’en était pas au courant – malgré le chat devant tous les journaux britanniques le lendemain.

Quand elle et son mari ont été interrogés sur l’interview explosive, Edward a plaisanté: “Oprah qui?”

Et Sophie a enchaîné avec : “Oui, quelle interview ?”

EXPÉRIENCES PARTAGÉES

Dans une rare interview accordée au Sunday Times, Sophie a précédemment expliqué comment la famille royale faisait tout son possible pour aider les nouveaux membres.

Elle a déclaré: “Nous essayons tous d’aider les nouveaux membres de la famille”.

Mais elle a admis qu’elle avait eu plus de temps pour s’adapter que Meghan, ayant eu “cinq ans” de transition et “restant même au palais de Buckingham” à l’époque.

“Pas que vous sachiez nécessairement comment cela se déroulera”, a-t-elle déclaré.

Parlant de la sortie de Meghan et Harry de la vie royale, elle a ajouté: “J’espère juste qu’ils seront heureux.”

PASSION SIMILAIRE

Sophie et Meghan partagent également leur passion d’aider les autres, toutes deux œuvrant pour la promotion des droits des femmes.

En mars, Sophie a effectué une tournée solo de quatre jours à New York, dont une grande partie était axée sur les femmes et les filles.

C’est quelque chose qui passionne également particulièrement Meghan, ayant travaillé avec un certain nombre d’organisations caritatives féminines au fil des ans.

S’adressant à The Royal Beat de True Royalty TV, le rédacteur en chef royal Russell Myers a précédemment déclaré: “Les similitudes entre Sophie et Meghan sont là pour être vues.

“Sophie travaille avec l’éducation des filles, elle a fait beaucoup de choses sur la violence contre les femmes en Afrique… La génération Instagram va-t-elle être aussi obsédée par Sophie et Edward Wessex qu’elle l’est par les Sussex ? De toute évidence non.

“Cependant, quand vous avez affaire à eux … Sophie est vraiment à travers son sujet.”

Sophie a épousé le plus jeune fils de Sa Majesté, le prince Edward, en 1999, et ensemble, ils partagent deux enfants : Lady Louise Windsor, 18 ans, et James Viscount Severn, 14 ans.

Elle et l’actuelle reine consort étaient les seuls parents non consanguins à être à Balmoral après la mort du monarque – Sophie ayant été précédemment décrite comme une “deuxième fille” du défunt monarque.

Sa maison familiale, Bagshot Park, est proche de Windsor et elle et la reine se sont régulièrement rendues visite.

Meghan a également parlé de son lien étroit avec Sa Majesté dans le passé, disant à Oprah qu’elle “téléphonerait régulièrement à la reine” juste pour s’enregistrer”.

Elle s’est également souvenue de la première fois où elle a rencontré sa belle-mère comme étant “charmante et facile”.

Camilla, reine consort, photographiée avec Catherine, princesse de Galles, Sophie, comtesse de Wessex et Meghan, duchesse de Sussex 1 crédit