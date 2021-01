La relation de l’entraîneur Damien Hardwick, vainqueur du poste de Premier ministre de l’AFL, avec un jeune membre du personnel se serait développée alors que les deux hommes étaient enfermés dans le centre du Queensland.

Daily Mail Australia a appris que l’entraîneur de Richmond avait commencé la relation taboue avec le propre représentant des ventes du club pendant le séjour des Tigres dans le hub alors qu’il était encore marié à sa femme Danielle.

Hardwick – un entraîneur à trois reprises avec les Tigers – se serait séparé de sa femme le mois dernier.

Damien Hardwick (photographié avec sa femme Danielle et la Coupe du Premier ministre de l’AFL) a conduit les Tigers à trois postes de Premier ministre en quatre saisons

Le monde de l’AFL est sous le choc après une autre triste rupture de mariage après la séparation de Damien Hardwick de sa femme Danielle

Damien Hardwick appelait régulièrement sa femme Danielle «Mme Hardwick». Le couple est photographié à une époque plus heureuse

Bien que les rumeurs de la scission tournent déjà depuis des semaines sur BigFooty.com, qui est devenu un énorme briseur de scandales de foot.

Lundi, le site Web était inondé de commentaires sur la prétendue liaison de Hardwick avec le plus jeune membre du personnel et sur les troubles supposés au sein du camp des Tigres, en particulier avec la présidente des Tigers, Peggy O’Neil.

Le journal de Melbourne, le Herald Sun, a dévoilé le scandale lundi après-midi, affirmant que « la relation a secoué le personnel du club et pourrait affecter le groupe de jeu ».

Danielle Hardwick – la mère des trois enfants de Hardwick – a été une personne très aimée dans les cercles de Tiger et a déjà été reconnue pour avoir contribué au succès du premier ministre de l’équipe.

Leur annonce est intervenue quelques jours à peine après que l’entraîneur de Collingwood Magpies, Nathan Buckley, a confirmé que lui et sa femme Tania s’étaient séparés au début de l’année dernière.

La star des Geelong Cats, Gary Rohan, et sa femme Amie, se sont également séparés l’année dernière, tout comme l’ancienne star de North Melbourne Majak Daw et sa partenaire Emily McKay, ainsi que le champion des Cats Jimmy Bartel et sa glamour ex-épouse Nadia.

En 2019, Hardwick a révélé comment sa femme l’avait convaincu de sélectionner Marlion Pickett pour faire ses débuts à l’AFL lors de la grande finale 2019.

Pickett est depuis devenu une partie intégrante de la formation des Tigers avec 19 matchs cette saison, dont une deuxième grande finale victorieuse.

Damien Hardwick et sa femme Danielle ont eu trois enfants ensemble

Quelque chose dans l’eau: à l’intérieur des récentes divisions amères des célèbres couples en or de l’AFL – alors que Nathan Buckley et Tania Minnici deviennent la dernière paire de haut niveau à se séparer. Photographié le 25 septembre 2017 à Melbourne

« Je dois admettre qu’elle poussait Marlion plus que quiconque », a déclaré Hardwick à l’AFL Footy Show de Channel Nine le lendemain des débuts mémorables de Pickett en 2019.

‘Elle dit: « Tu dois juste jouer avec lui, il est trop bon ».

« Elle a été une formidable supportrice à moi et derrière chaque homme se trouve une femme formidable et j’ai beaucoup de chance. »

En 2018, Hardwick a avoué dans une interview d’avant-match avec Triple M qu’il avait passé quelques nuits blanches après sa défaite latérale à Perth.

«Cela vient de Mme Hardwick no win no love», plaisanta-t-il.

«Je suis un peu plat, les garçons!

Plus tôt cette saison, Hardwick a avoué lors d’une conférence de presse que sa femme l’avait dénoncé à la suite de ses plaintes « hors ligne » concernant les tactiques défensives de Sydney.

«Ce fut un choc pour moi», a déclaré Hardwick.

«C’était hors de propos. J’étais probablement frustré et j’ai laissé la situation prendre le dessus sur moi.

« J’ai appelé Horse (l’entraîneur des cygnes John Longmire) et je me suis excusé. C’était hors de propos de ma part, alors nous avons eu une bonne conversation et nous avons avancé assez rapidement. Je vais juste m’inquiéter de ce que je peux contrôler et continuer à le faire.

«(Mme Hardwick) n’était pas très satisfaite de la conférence de presse. Elle m’a donné un pansement après. C’était un bon résultat.

Triste scission: l’année dernière, un autre joueur de Geelong a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Les fans ont été stupéfaits d’apprendre que Gary Rohan s’était séparé de sa femme, Amie, quelques mois seulement après son accouchement – et deux ans après avoir perdu l’un de leurs jumeaux.

Lorsque le Herald Sun a contacté le club, les Tigres ont déclaré qu’ils savaient que Hardwick était actuellement en relation avec un membre du personnel administratif du club.

«Le club n’a aucune inquiétude à ce sujet en vertu de la politique du club. Au-delà de cela, c’est une affaire privée et nous demandons que la vie privée soit respectée », a-t-il déclaré.

Hardwick a obtenu un congé jusqu’en février après son succès sur le terrain.

« Je vais prendre une pause un peu plus longue cette année pendant l’été », a déclaré Hardwick à 3AW en octobre.

« Cela a été assez complet depuis 3-4 ans et nous avons fait énormément de travail et avons eu beaucoup de succès en cours de route, mais parfois vous devez prendre du recul. »

« J’ai beaucoup de chance d’avoir des assistants formidables, et quelques-uns de ces gars vont passer à autre chose, mais le groupe d’entraîneurs et les gens que j’ai autour de moi font beaucoup de travail et la réalité est que je suis assis au top et gérer ces gars.