La relation de Kylie Jenner et Timothee Chalamet révélée – Hollywood Life

Kylie Jenner et Timothée Chalamet sont toujours dans la vie l’un de l’autre après avoir déclenché des rumeurs de rencontres. La star de télé-réalité, 25 ans, et l’acteur, 27 ans, « passent encore du temps ensemble » lorsqu’ils sont tous les deux à Los Angeles, selon un rapport du 29 mai de PERSONNES. Une source a déclaré au point de vente que Kylie, qui a deux enfants, « aime sortir ensemble, mais son objectif principal est d’être une mère ». L’initié a également partagé que la relation de Kylie et Timothee « n’est pas sérieuse ».

La spéculation sur Kylie et Timothee a commencé le 6 avril lorsque l’actualité des célébrités/commérages Instagram DeuxMoi a publié un conseil anonyme : « Plusieurs sources m’ont dit que Timmy C avait une nouvelle fille… Kylie Jenner. » L’article aveugle a été partagé après que Kylie et Timothee ont été vus ensemble à la Fashion Week de Paris plus tôt cette année. Depuis lors, ils auraient fait diverses sorties ensemble, y compris un rendez-vous avec des tacos le 7 avril. Plus récemment, la voiture de Kylie a été repérée chez Timothee à Beverly Hills, en Californie, le 25 mai, et est partie quelques minutes plus tard, selon Page 6.

Kylie et Timothee n’ont pas encore répondu aux rumeurs de relation. En avril, une source a déclaré Divertissement ce soir que le magnat du maquillage et le Dune star « gardaient les choses décontractées » pour le moment. « Ce n’est pas sérieux, mais Kylie aime passer du temps avec Timothée et voir où ça mène », a expliqué la source. « C’était vraiment amusant pour elle parce que c’était très différent de ses relations passées. C’est nouveau et excitant pour Kylie et elle s’amuse beaucoup.

Avant d’être liée à Timothee, Kylie était dans une relation intermittente de plusieurs années avec le rappeur Travis Scott, 32 ans, père de ses deux enfants. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2017 et ont rompu pour la dernière fois juste avant les vacances de Noël en 2022. HollywoodLa Vie a appris d’une source de Kardashian-Jenner que la relation avait pris fin parce que Travis « n’avait pas montré à Kylie qu’il était engagé à 100% envers elle pour la vie ».

