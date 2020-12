David Harbour peut-être dans une émission de science-fiction sérieuse, mais sa vraie vie ressemble plus à une sitcom.

Cette semaine, le Choses étranges acteur, qui a épousé le chanteur Lily Allen lors d’une cérémonie de mariage secrète à Las Vegas en septembre (avec un Elvis Presley imitateur!), a partagé exactement ce que c’est que d’être un beau-père pour les deux enfants de Lily Ethel, 9 et Marnie Rose, sept.

« Je suis en couple avec trois femmes qui ont toutes des opinions très différentes sur moi à différents moments », Veuve noire star a plaisanté à Personnes. « Prendre ce genre d’engagement, ce que je n’ai pas fait pendant la majeure partie de ma vie, a été une chose énorme pour moi. Et ça te fait juste te sentir un peu plus comme un homme, pour être honnête. Je me sens juste un peu plus comme un adulte. «

Le double nominé aux Emmy a ajouté qu’être dans ce « rôle familial » lui faisait ressentir « chaque cliché de chaque sitcom que vous avez entendu ».

«C’est un cliché dont on se moque constamment à la télévision et dans les livres et je l’avais toujours regardé avec un grain de sel en disant: ‘Eh, peu importe, ce n’est pas la vraie affaire.’ Et maintenant j’y suis », a-t-il dit. « Ce genre de frappe sur la tête. »