La relation de Dave Grohl avec la déesse du porno alternatif remise en question suite à un scandale de tromperie

La relation de Dave Grohl avec un hipster de Los Angeles qui dirigeait un site Web pornographique est passée au crible après son aveu choc selon lequel il a engendré un enfant hors de son mariage.

Le chanteur de Foo Fighters, âgé de 55 ans, aurait eu des relations étroites avec Annaliese Neilsen, 40 ans, très tatouée, allant même jusqu’à lui rendre visite dans la maison qu’elle partageait et payant généreusement ses factures, ont indiqué des sources au Post.

Son colocataire Tyler Ammons, 30 ans, a décrit le choc qu’il a ressenti en entrant dans le salon de leur maison de Highland Park et en trouvant Grohl sur le canapé, blotti contre Neilsen, en 2018, notamment parce qu’il était alors marié et père de trois enfants.

« C’était très bizarre. Ils étaient très proches sur le canapé. Je savais évidemment qui il était quand je suis entré.

Le chanteur des Foo Fighters, Dave Grohl, a admis cette semaine avoir eu un enfant issu de son mariage de 21 ans avec Jordyn Blum. Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Annaliese Nielson photographiée à Silverlake, Los Angeles, le 12 septembre 2024. Divertissement à Londres pour le NYPost

Annaliese Nielson prend son petit-déjeuner. Elle dit avoir rencontré Grohl par l’intermédiaire d’amis mais nie qu’ils aient eu une liaison. Divertissement à Londres pour le NYPost

« Je me sentais mal à l’aise sachant qu’il avait une famille et des enfants et que je partais », a déclaré Ammons en exclusivité au Post.

« C’était une chose occasionnelle tout le temps [we lived together]. Elle allait le voir. Elle allait partir en tournée avec eux vers 2019. »

Neilsen, de son vrai nom Lara Neilsen, a confirmé au Post qu’elle n’était pas la mère de la fille nouveau-née récemment avouée de Grohl, engendrée hors de son mariage de 21 ans avec Jordyn Blum, 48 ans.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait eu une liaison extraconjugale avec Grohl, Neilsen a répondu : « C’est une personne avec qui j’ai eu une brève amitié et que je connais grâce à des amis d’amis.

« Je n’ai rien à dire, sauf que c’est absolument faux. »

Neilsen a fondé God’s Girls, un site Web présentant des modèles de tatouage vers 2006, ce qui a conduit Gawker à qualifiez-la de « déesse du porno alternatif ».

La section FAQ 2009 du site le décrivait comme « un site de porno alternatif/érotisme alternatif avec beaucoup de photos vraiment incroyables, 100 % exclusives… les femmes sont très charmantes et certaines d’entre elles ont des tatouages, des piercings et des coupes de cheveux rebelles », selon Gawker.

Cependant, cette entreprise a rencontré des problèmes avec son concurrent Suicide Girls, qui les a accusés de leur voler leur look.

Grohl avec sa femme Jordyn Blum en 2012 aux Grammy Awards. Le couple a trois filles ensemble : Violet, 18 ans, Harper, 15 ans, et Ophelia, 10 ans. Image de fil

Deux sources ont affirmé qu’Annaliese Nielsen était très proche du leader des Foo Fighters en 2018 et prévoyait même de partir en tournée avec lui. YouTube/ Annaliese Nielsen

Nielsen a lancé son propre site Web de « sororité numérique » Girls Night en 2016 ABC NEWS

Neilsen porte un toast à ses amis dans un segment d’actualité pour promouvoir son groupe « Girls Night In ». ABC NEWS

Un article de blog sur le Comicon de San Diego en 2010 où Neilsen devait signer des affiches avec des modèles de son site God’s Girls.

Une autre source qui a rencontré Neilsen via une autre de ses entreprises – le groupe de réseautage social Girls Night In – en 2016, a déclaré qu’elle était auparavant plus vantarde au sujet de ses liens présumés avec le chanteur d' »Everlong ».

« Elle avait des photos… Elle [had a relationship] « J’étais avec lui pendant des années. Elle disait : « Il a payé toutes mes factures. » C’était comme, « pourquoi tu nous racontes ça ? » » a déclaré la source, qui a demandé à rester anonyme.

La source a également entendu que le rockeur de « My Hero » et Neilsen – originaire de l’État de Washington, berceau de la musique grunge qui a rendu Grohl célèbre – ont été aperçus ensemble au club gothique Bar Sinister à Los Angeles.

Un porte-parole de Grohl n’a pas répondu à une demande de commentaire sur ses liens avec Neilsen jeudi.

L’amie du groupe Girls Night In – une communauté de « femmes d’élite qui font bouger les choses » selon un profil ABC – ont déclaré qu’ils n’étaient pas surpris lorsque Grohl a admis dans une publication choc sur les réseaux sociaux qu’il avait engendré un enfant illégitime avec une femme mystérieuse.

« Quand toute cette histoire a éclaté, personne n’a été surpris parce que c’était un secret de polichinelle qu’il était un tricheur », ont-ils déclaré.

Grohl a annoncé mardi qu’il avait trompé Blum et qu’il avait récemment accueilli une fille, écrivant : « Je suis récemment devenu le père d’une petite fille, née hors de mon mariage. J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. »

Annaliese Nielson dirigeait auparavant God’s Girls, ce qui lui a valu d’être qualifiée de « déesse du porno alternatif » par Gawker Divertissement à Londres pour le NYPost

Grohl avec Blum au tournoi de tennis de Wimbledon à Londres en juillet. Image de fil

Annaliese Nielson photographiée à Los Angeles le 12 septembre 2024 Divertissement à Londres pour le NYPost

« J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et obtenir leur pardon. Nous vous sommes reconnaissants de l’attention que vous portez à tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble. »

Grohl, qui a des filles Violet, 18 ans, Harper, 15 ans, et Ophelia, 10 ans, a retenu les services d’un avocat spécialisé en divorce avant de révéler les allégations d’infidélité, a déclaré une source à People dans un rapport publié mercredi.

Différents points de vente en ligne Le Washington Post avait précédemment identifié Nielsen comme étant la personne dans une vidéo virale dans laquelle une femme réprimandait un chauffeur de Lyft pour avoir placé une poupée hawaïenne à tête branlante sur le tableau de bord de sa voiture, menaçant de le faire licencier après une dispute de cinq minutes. Cependant, le Post n’a pas pu vérifier de manière indépendante qu’il s’agissait de la voix de Nielsen dans la vidéo.