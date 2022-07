La relation de Biden avec Netanyahu, qui s’étend sur quatre décennies, souffle le chaud et le froid.

Après le retour de M. Netanyahu en Israël, devenu Premier ministre en 1996 puis perdant son poste trois ans plus tard, il a déclaré que M. Biden était le seul politicien américain à lui avoir écrit une lettre après sa défaite électorale. Pendant les moments de friction accrue entre M. Netanyahu et le président Barack Obama, M. Biden a souvent été déployé pour désamorcer les tensions.

Les deux hommes ont eu pour la première fois des contacts réguliers dans les années 1980, lorsque M. Biden était sénateur et M. Netanyahu était l’ambassadeur adjoint d’Israël à Washington. Depuis, M. Biden a souvent parlé avec affection de M. Netanyahu, malgré leurs différences politiques, et a décrit une fois lui avoir donné une photo avec une légende chaleureuse : « Bibi, je ne suis pas d’accord avec une putain de chose que tu dis, mais je t’aime. ”

La rencontre jeudi entre le président Biden et Benjamin Netanyahu, l’ancien Premier ministre israélien, est le dernier épisode d’une relation souvent tendue qui remonte à quatre décennies.

Les relations entre M. Biden et M. Netanyahu ont néanmoins connu leurs points bas. Politiquement, les deux hommes ont des visions différentes du conflit israélo-palestinien. M. Biden soutient la création d’un État palestinien comme solution au conflit, tandis que M. Netanyahu est devenu de plus en plus ouvert sur son opposition à la pleine souveraineté palestinienne.