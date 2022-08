La relation d’Anne Heche avec Ellen DeGeneres : retour en arrière

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

À la suite de l’horrible accident de voiture d’Anne Heche, qui a détruit une maison et causé de graves brûlures à l’actrice, on s’intéresse de nouveau à sa relation avec Ellen DeGeneres.

Le couple est sorti de 1997 à 2000 et n’a pas initialement rendu public leur romance.

Leur relation apparemment solide, renforcée par des discussions sur la possibilité d’avoir des enfants ensemble et de se marier si la loi sur les unions civiles était adoptée dans le Vermont, a pris une fin inattendue, selon des amis.

UNE CHRONOLOGIE DE L’ACCIDENT DE VOITURE D’ANNE HECHE : COMMENT LE FIERY CRASH DE STAR L’A EMPORTÉE DANS UNE CONDITION CRITIQUE

Le 18 août 2000, le couple a publié une déclaration commune annonçant qu’ils n’étaient plus en couple. Juste un jour après l’annonce de la rupture, Heche a affiché un comportement bizarre, abandonnant son SUV sur la route et marchant ensuite 1,5 miles jusqu’à la maison d’un étranger.

L’étranger, qui a d’abord laissé Heche entrer chez elle, s’est lassé davantage car l’actrice n’a pas prévu de retourner dans sa voiture et a appelé le département du shérif.

Lorsque les autorités se sont présentées, l’inconnue a déclaré à People Magazine : “Heche leur a dit qu’elle était ‘Dieu, et qu’elle allait ramener tout le monde au paradis… dans un vaisseau spatial.'”

Heche a été emmené à l’hôpital et libéré quelques heures plus tard, mais a continué à lutter dans les années à venir.

Dans une interview avec Page 6, Heche a affirmé que sa relation avec DeGeneres rendait difficile la recherche de travail. Elle dit: “Je n’ai pas fait de photo de studio pendant 10 ans. J’ai été virée d’un contrat de 10 millions de dollars et je n’ai pas vu la lumière du jour dans une photo de studio.”

Elle s’est remise au travail avec le film “Six jours, sept nuits”, avec Harrison Ford. Et tandis que Heche dit que personne d’autre ne voulait travailler avec elle, elle remercie Ford de lui avoir demandé de jouer avec lui dans le film. Heche l’appelle son héros, révélant qu’il lui a dit: “Franchement ma chérie, je me fiche de qui tu couches.”

Heche et DeGeneres ont continué à rester principalement silencieux sur leur relation, DeGeneres ayant déclaré au Los Angeles Times juste un an après leur séparation : “Elle a franchi la porte et je ne lui ai plus parlé depuis. Je n’ai pas les réponses … Je me retrouve avec tout le monde qui se demande ce qui s’est passé.”

DeGeneres n’a partagé aucun commentaire depuis l’accident de voiture de Heche, bien que les autres ex de Heche, dont James Tupper et Thomas Jane, aient partagé des pensées positives.