La relation compliquée de Diana Kennedy avec la cuisine mexicaine

Mme Kennedy n’a pas été formée en tant que journaliste et ne s’est jamais vraiment identifiée comme telle, mais elle a formé son propre modèle pour rapporter des recettes au fur et à mesure, voyageant au Mexique dans sa camionnette, travaillant aux côtés de cuisiniers et d’agriculteurs à domicile et documentant leur travail. .

Puis elle a fait irruption avec livre après livre, exigeant que le public britannique et américain reconnaisse la profondeur et l’étendue des aliments mexicains. Elle a exalté la diversité des ingrédients, des styles et des techniques régionales du pays, déplorant les changements vers l’industrialisation, la monoculture et les aliments préparés.

Dans les articles sur elle, l’image qui m’a toujours marqué était une variante de Mme Kennedy en kaki et bottes, debout dans la campagne mexicaine à côté de son camion blanc bosselé, sa touffe de cheveux généralement enveloppée sous une écharpe et un chapeau à larges bords. . Cela dépeint l’écrivain culinaire comme une sorte d’aventurière, et elle parlait souvent de porter une arme à feu et de dormir sur la route, attachant un hamac entre deux arbres partout où elle choisissait de se reposer. N’importe quoi pour une recette, dit-elle.