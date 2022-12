La relation autochtone-provinciale est un long chemin. Danielle Smith fait des nids de poule

Les excuses (et leurs jumeaux diaboliques, les non-excuses) sont si fermement ancrées dans le livre de jeu politique qu’il n’y a pas seulement un riche trésor de journalisme sur leur typologies les politologues ont également enrichi de nombreux revues académiques avec études et analyses .

La excuses idéales est celui qui reconnaît l’erreur, exprime des remords et fait amende honorable.

Il n’y a pas beaucoup d’amour dans la littérature pour le conditionnel “si” excuses, le genre d’excuses que la première ministre Danielle Smith a prononcées un jour après avoir déclaré que le gouvernement provincial était “traité exactement de la même manière depuis Ottawa” que les Premières Nations.

Cela n’a pas tendance à bien se passer, après tout, lorsque les non-Autochtones comparent leur sort à ceux qui subissent le traumatisme intergénérationnel de la dépossession des terres, de l’assujettissement, des pensionnats forcés, du fait de devoir intenter des poursuites pour obtenir des droits et une reconnaissance, et bien plus encore.

“Si mes commentaires ont été mal interprétés, je m’en excuse absolument”, a déclaré le premier ministre à la législature. Et puis elle a réitéré la comparaison : “Parce que mon intention était de démontrer que nous avons un problème commun avec Ottawa. Ottawa, je pense, malheureusement, traite les Premières Nations avec un manque de respect et ils traitent aussi les provinces avec un manque de respect.”

Un état désolé

L’équipe du premier ministre et d’autres ne seront pas d’accord sur la question de savoir si ses propos ont été “mal interprétés” ou interprétés absolument dans l’esprit dans lequel ils étaient destinés. Mais oui, les dirigeants des Premières Nations semblaient chercher une certaine contrition auprès du premier ministre qui brandissait la Loi sur la souveraineté qu’ils protestaient en parallèle avec leur lutte contre le paternalisme fédéral.

“Nous savons que ce n’est pas vrai. Je veux que le premier ministre Smith se concentre sur nos préoccupations concernant le projet de loi sur la souveraineté plutôt que d’essayer d’utiliser notre peuple dans sa lutte contre Ottawa”, a déclaré le chef Tony Alexis de la Alexis Nakota Sioux Nation dans un communiqué.

Les mots déconcertants sortis de la bouche de Smith pendant la période des questions ont peut-être moins fragilisé les relations provinciales avec les Premières Nations de l’Alberta que le texte de son projet de loi historique, la Sovereignty Act.

Les chefs du Traité 6, du Traité 7 et du Traité 8 (les accords qui couvrent presque toute l’Alberta) ont condamné la loi pour son potentiel de piétiner les droits des Autochtones et d’interférer dans les relations des nations avec la Couronne – et l’absence totale de consultation des États-Unis Les conservateurs l’ont fait avant de déposer un projet de loi qui tente de modifier considérablement les relations de l’Alberta avec Ottawa.

Smith a tenté d’inoculer son projet de loi de tout problème de ce genre avec une clause législative qui stipule : « Rien dans cette loi ne doit être interprété (il y a encore ce mot) comme… abrogeant ou dérogeant aux droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada. qui sont reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »

Ce n’est pas une clause d’immunité, déclarant qu’une loi n’a pas l’intention de contredire ou de nuire à une autre loi ou à un document juridique.

Lors d’une conférence de presse conjointe vendredi à Edmonton, les chefs ont déclaré que leurs traités avaient été conclus avec la Couronne et que le gouvernement provincial enfreindrait le projet de loi sur la souveraineté. (Jamie McCannel/CBC)

Et les chefs du Traité 6 ont pris soin de déclarer qu’une réunion cette semaine avec Smith ne constituait « en aucune façon ni aucun sens » une consultation appropriée. “Le premier ministre ne dictera pas comment nous serons consultés”, ont-ils déclaré.

Alors que Smith et son caucus UCP ont convenu de modifier sa facture pour limiter ses pouvoirs et son application, ils ont refusé d’apporter des modifications qui répondraient aux préoccupations des Premières Nations de l’Alberta. C’est maintenant une préoccupation nationale, l’Assemblée des Premières Nations exigeant son retrait.

Les relations avec les Autochtones exigent des efforts sensibles, respectueux et patients, comme en témoignera tout dirigeant fédéral, provincial ou municipal, tout comme les entreprises de ressources qui ont soumissionné pour se développer sur ou à proximité du territoire autochtone.

Si quelqu’un essaie de précipiter les choses ou de faire des commentaires larges et généraux qui trébuchent ou ignorent le contexte, vous risquez de vous écraser comme le Kool-Aid Man brisant les murs et espérant que le plafond tiendra le coup.

Elle n’a eu qu’à consulter son principal responsable du cabinet sur ce dossier, le ministre des Relations avec les Autochtones, Rick Wilson, qui a occupé ce poste tout au long du mandat de Jason Kenney. Il comprend le long chemin qu’il a dû parcourir pour gagner la confiance.

“Nous avons cultivé ces très bonnes relations et il a fallu quelques années pour arriver au point où nous pouvons nous asseoir et avoir ces grandes discussions”, a déclaré Wilson. Windspeaker.com un média autochtone de l’Alberta.

Il a été moins dédaigneux que ses collègues ne l’ont fait entendre sur les appréhensions des chefs au sujet de la loi sur la souveraineté. “J’ai été au téléphone, bien sûr, avec des dirigeants des Premières Nations de toute la province et beaucoup de préoccupations concernent simplement l’appeler la Loi sur la souveraineté. Comme, qu’est-ce que cela signifie?” a-t-il déclaré aux journalistes avant l’adoption du projet de loi.

“En toute honnêteté, il n’y a pas beaucoup de clarification sur ce que cela signifie. Aurions-nous dû faire plus de consultations ? Absolument.”

“Devoir renflouer le gouvernement”

Un assistant principal anonyme dans les relations avec les Autochtones de l’Alberta a déclaré au Edmonton Journal sur l’impact durable que cela aura. “Cela me rend tellement frustré et le ministre (Wilson) tellement contrarié que nous soyons ceux qui doivent renflouer le gouvernement à ce sujet”, a déclaré le membre du personnel. “Nous voyons toutes nos relations que nous avons construites partir en quelque sorte en fumée, ce qui est malheureux.”

Gardez également à l’esprit que les remarques de Smith comparant les luttes au sujet de la Loi sur les Indiens aux griefs fédéraux de l’Alberta ne sont pas le seul cas cette année où le premier ministre a eu des ennuis pour avoir exagéré son alliance avec les Premières Nations.

Dani Paradis, journaliste à APTN News, s’est penché sérieusement sur les affirmations passagères de Smith selon lesquelles il était « quelqu’un d’ascendance autochtone ». Smith avait revendiqué un ancêtre de la nation Cherokee aux États-Unis – et Paradis a utilisé des registres généalogiques pour mettre cela en doute .

Lorsqu’une salle remplie de chefs albertains a tenu une conférence de presse le mois dernier sur les menaces de la Sovereignty Act de l’Alberta, un journaliste a posé des questions sur ces affirmations douteuses des Cherokee. Des rires ont parcouru la salle.

“Je pense qu’ils devraient aller au palais rose ici le [Edmonton’s Canada Place] bureau, ce sont eux qui ont cette catégorie de sang dont vous êtes et peut-être qu’elle peut s’y retrouver », a déclaré le grand chef Arthur Noskey du Traité 8. « Peut-être que, nous le croirons.

Le chef Alexis a parlé plus largement des colons qui revendiquent à tort des racines autochtones. “Ce que nous apprenons, c’est que n’importe qui veut faire partie de la communauté autochtone s’il y a un avantage… il y a toujours quelque chose derrière.”

Ils ont alors ri. Les chefs du Traité 6 ne riaient pas après la réunion de cette semaine.

“Il ressort clairement de nos discussions que la première ministre Smith ne comprend pas le traité ou nos droits inhérents, et ne les respecte pas non plus”, ont déclaré les chefs dans un communiqué écrit.

Smith veut être pris au sérieux dans ce dossier. Elle a de grandes ambitions avec les Premières Nations, notamment en travaillant au développement de pipelines et de corridors de services publics à travers l’Alberta, la Saskatchewan et jusqu’aux eaux de marée à Churchill, au Manitoba.

Si le chemin vers un partenariat solide avec les Premières Nations est long, lent et semé d’embûches, elle vient peut-être d’ajouter plus de milles à sa propre route.