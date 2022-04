La relation adolescente inappropriée de la grande Pam Shriver avec l’entraîneur de 50 ans, Don Candy, une dure leçon pour les athlètes

La grande joueuse de tennis américaine Pam Shriver est devenue célèbre en 1978 après avoir battu la légendaire Martina Navratilova à l’US Open et a finalement remporté plusieurs titres individuels au cours de sa carrière, qui a également vu un partenariat fructueux en double avec la Tchèque.

Mais, derrière toute la gloire, résidait une sombre histoire qui n’a pas vu le jour jusqu’à très récemment, lorsque Shriver est sortie et a parlé de sa relation troublante avec l’entraîneur de longue date Don Candy.

Dans une tentative de sensibilisation aux dangers des escapades amoureuses dans un environnement professionnel, la star américaine du tennis sur gazon d’antan a révélé au public son lien inapproprié avec une Candy de près de 50 ans à l’âge tendre de 17 ans.

Ses raisons de s’abstenir de parler du sujet douteux pour de multiples raisons, dont la plupart sont compréhensibles d’un point de vue humain, font que l’on sympathise avec le jeune moi de l’homme maintenant âgé de 59 ans.

À la fin des années 1970, lorsque Shriver arrivait à l’âge adulte, elle a commencé à développer des sentiments pour son entraîneur beaucoup plus âgé malgré le fait que l’homme était marié à Elaine Candy et a avoué qu’elle commençait à tomber amoureuse de l’Australien.

Maintenant, il n’y a absolument pas deux façons de savoir comment Candy aurait dû gérer cette situation délicate d’un point de vue moral. Étant la personne la plus âgée, il aurait dû avertir la jeune Shriver de la nature inadaptée de la perspective et la redresser. Cependant, la vie, apparemment, n’est pas si simple et c’est ainsi qu’a commencé l’entreprise malavisée.

L’affaire a duré environ 5 ans avant que Shriver ne se rende compte des conséquences de la relation insipide sur elle et de la nature toxique du brouillage des lignes professionnelles et personnelles qui a eu un impact énorme sur son jeu.

Après avoir douté de l’impact négatif que la fin de la relation avec son entraîneur aurait sur sa carrière de tennis, elle a finalement décidé de prendre un congé sabbatique du tennis et de mettre fin à la relation malavisée avec Candy. A la fois professionnel et personnel.

Elle a changé d’entraîneur au début des années 1980 lorsqu’elle a commencé à travailler avec Hank Harris et plus tard Eric Riley. Après la rupture avec Candy, Shriver a joué l’un des tennis les plus réussis de sa carrière en remportant 15 titres et en détenant un taux de victoire incroyable d’environ 80%. Bien qu’elle ait utilisé Candy comme consultante en coaching, il n’y a eu aucune tentative pour raviver le lien, ce dont elle est reconnaissante.

La star de Baltimore a mis en lumière la phase traumatisante de sa vie car elle estime maintenant que la culture du silence autour de telles situations doit être brisée et que plus de gens doivent en parler pour responsabiliser et protéger les athlètes anonymes ou en herbe de tels dangers. qui existent dans le monde du sport.

L’éducation, estime-t-elle, est le facteur clé pour insuffler un changement intrinsèque dans les coutumes qui ont été suivies au fil des ans afin de ne permettre à aucune occasion pour les jeunes athlètes d’être exploitée de quelque manière que ce soit par le personnel ou les entraîneurs adultes.

« Notre premier et plus grand obstacle est la culture du silence. Si nous voulons protéger les athlètes de demain, plus de gens doivent parler de leurs histoires. Nous parlons de pièges qui affectent beaucoup, beaucoup de gens. Toute la question doit sortir des endroits sombres du sport. Mais les autorités sont-elles prêtes à écouter ?

Elle estime que le problème répandu doit être abordé d’un point de vue institutionnel avec le soutien de l’ITF, de la WTA et de l’ATP en inculquant des programmes de formation et d’apprentissage obligatoires pour les vétérans travaillant avec des jeunes. Et bien sûr, l’application de codes et de principes stricts et des réprimandes pour ceux qui ne respectent pas des normes morales et éthiques élevées.

Les jeunes athlètes, estime-t-elle, devraient également être éduqués et sensibilisés aux dangers qui surviennent lorsque les frontières entre vie personnelle et vie professionnelle sont effacées, en particulier dans le monde sous haute tension du sport, renforcé par l’attention croissante des médias qui semble avoir une portée sans fin. appétit.

Shriver a exhorté les autorités à adopter une approche plus prudente et plus sensible à toute mesure relative à la carrière des sportifs prometteurs qui, à son tour, aurait sans aucun doute un effet magnanime sur la vie personnelle des athlètes.

Les adolescents ne sont pas étrangers aux erreurs et aux mauvais choix. En fait, c’est peut-être l’une de ces choses qui rendent belle et cruciale la période incertaine et déroutante de l’adolescence dans la construction du caractère. Les jeunes garçons et filles devraient avoir la liberté de suivre leur propre chemin et d’explorer la vie pour ce qu’elle est, mais les adultes pourront se reposer un peu plus facilement si les autorités travaillent suffisamment dur et s’efforcent de renforcer la confiance en tant que balises. de droiture qui sont prêts à faire un effort supplémentaire pour protéger l’innocence et l’intégrité des fils et des filles des millions de personnes qui tiennent la pureté et l’authenticité du sport en haute estime.

