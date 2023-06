La relance économique en Chine serait une victoire pour Estee Lauder, Starbucks, Wynn

Une faible activité économique post-Covid en Chine pourrait y apporter davantage de soutien à la relance – une décision qui serait un coup de pouce pour Estee Lauder (EL), Starbucks (SBUX) et Wynn Resorts (WYNN). Il s’agit d’entreprises de notre portefeuille Club très exposées à la deuxième économie mondiale. Messages mitigés Les inquiétudes concernant l’économie chinoise ont déjà incité la banque centrale chinoise à réduire un taux d’intérêt directeur . La réduction des taux de mardi, la première de ce type depuis août, est intervenue après que les banques publiques chinoises ont réduit la semaine dernière les taux pour les déposants. L’économie chinoise a du mal à atteindre son plein potentiel de croissance après que Pékin a abandonné sa politique zéro Covid. La reprise en Chine a été beaucoup plus lente que ce que les autres grands pays ont connu lorsqu’ils ont levé leurs restrictions en cas de pandémie. Cela se voit dans de nombreux secteurs importants de la Chine. L’activité immobilière – qui représenterait près de 30% du produit intérieur brut (PIB) chinois – a vu les ventes de maisons ralentir, les projets inachevés par les promoteurs et les acheteurs arrêter leurs versements hypothécaires. Les ventes de maisons neuves en Chine pour la semaine terminée le 28 mai ont augmenté de 11,8% par rapport à il y a un an, un ralentissement significatif par rapport à la croissance de 24,8% une semaine plus tôt, selon un rapport de l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu. De plus, les prix des logements neufs en Chine ont chuté de 0,01 % d’un mois à l’autre en mai après avoir augmenté de 0,2 % en avril, selon les données d’enquête de la China Index Academy. Le marché du travail chinois est également en difficulté. Les données officielles chinoises montrent que le chômage urbain chez les 16 à 24 ans a atteint un niveau record de 20,4 % en avril, soit environ quatre fois plus que le taux de chômage plus large du pays. Pourtant, le consommateur chinois s’est montré résilient face à ces défis économiques plus larges. Les ventes au détail de biens de consommation en Chine en avril ont augmenté de 18,4 % d’une année sur l’autre, selon le Bureau national des statistiques de Chine, une forte augmentation par rapport à l’augmentation de 10,6 % de mars. Pour commencer l’année, l’économie chinoise au premier trimestre a connu une croissance robuste – une lecture meilleure que prévu de 4,5 %, selon le Bureau national chinois des statistiques. Il a marqué le rythme de croissance le plus rapide depuis le premier trimestre de 2022, alimenté par la hausse des dépenses des consommateurs chinois. Résultats des actions du club Les récents résultats financiers de nos sociétés exposées à la Chine montrent que les consommateurs chinois ont résisté même si la reprise économique plus large est retardée. La société de jeux Wynn Resorts a réalisé un premier trimestre solide début mai, tirée par une reprise dans le centre asiatique du jeu de Macao, ce qui nous donne l’assurance que les dépenses de consommation robustes en voyages et expériences se poursuivront au cours des trimestres à venir. Nous avons également renforcé notre position WYNN plus tôt ce mois-ci après qu’une nouvelle vague de Covid a frappé la Chine, qui a fait baisser les actions. Mais nous avons considéré le recul comme une opportunité d’achat et avons relevé le titre à la note 1 . Le géant du café Starbucks a publié un solide deuxième trimestre fiscal le mois dernier, tiré par une croissance positive en Chine pour la première fois en près de deux ans. Pourtant, le titre a chuté de 15 % depuis le début du mois de mai en raison d’inquiétudes concernant une reprise au point mort là-bas. Nous avons racheté des actions SBUX fin mai. La marque de beauté de prestige Estee Lauder a annoncé un troisième trimestre fiscal plus mitigé début mai, sous la pression d’une reprise plus lente de l’activité de vente au détail de voyages en Asie de la société, qui avait trop de stocks. Cela a entraîné de terribles conseils et une vente massive d’actions EL. À l’époque, nous pensions que la baisse des stocks était exagérée, mais nous avons reconnu qu’il faudrait quelques trimestres pour éliminer les stocks excédentaires. Nous avons ensuite acheté petit dans cette faiblesse à la mi-mai. En résumé, Pékin a pris des mesures cohérentes et régulières pour stimuler l’activité économique afin d’accélérer son rebond économique. Nous considérons cela comme un signe positif pour les dépenses de consommation là-bas. Dans le même temps, nous reconnaissons que la reprise en cours dans certains secteurs de l’économie chinoise signifie également qu’il existe une incertitude dans le mix, ce qui pourrait signifier une pression pour certains consommateurs chinois, en particulier ceux des ménages à faible revenu. Cependant, sur la base des données récentes sur les ventes au détail en provenance de Chine, il y a clairement une demande refoulée des consommateurs, signalant aux investisseurs comme nous qu’il y a plus d’avantages à venir pour les entreprises qui y font des affaires. Avec des indications de relance potentielle du gouvernement chinois à l’horizon combinées à un consommateur résilient, nous pensons qu’il est prudent de conserver Estee Lauder, Starbucks et Wynn Resorts comme moyens de jouer la réouverture post-Covid de la Chine, qui n’a pas encore complètement joué. . La Chine est un marché de croissance pour chaque entreprise et l'amélioration de l'activité économique devrait être un catalyseur pour ces actions. 