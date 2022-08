La relance du charbon en Allemagne pourrait menacer ses objectifs climatiques

La centrale électrique de Bexbach, en Allemagne, approvisionne son dépôt de charbon en vue du retour à la production d’énergie à plein temps. (Daniel Etter pour le Washington Post)

BEXBACH, Allemagne – Les dernières fosses à charbon autour de Bexbach ont fermé il y a dix ans, laissant la centrale électrique gonfler des panaches de polluants comme une relique d’une industrie régionale mourante. Mais maintenant, l’équipement de l’usine est en cours de réparation, les sous-traitants sont sortis de leur retraite et le directeur Michael Lux est confronté à une nouvelle perspective : augmenter les effectifs.

“C’est un bon sentiment d’embaucher”, a-t-il déclaré, alors qu’il s’asseyait pour discuter des plans de transition de Bexbach, dans le sud-ouest de l’État allemand de la Sarre, du statut de “réserve” à sa pleine capacité. D’ici l’hiver, Lux s’attend à brûler un minimum de 100 000 tonnes métriques de charbon par mois, dans ce que certains dans l’industrie ont surnommé un « printemps » pour les centrales électriques au charbon en Allemagne.

Cela fait partie d’une course paneuropéenne pour abandonner le gaz naturel russe et échapper à l’étranglement énergétique du président Vladimir Poutine. Alors que la guerre en Ukraine a simultanément accéléré la course de l’Union européenne aux énergies renouvelables, les combustibles fossiles constituent toujours la solution la plus rapide.

La France, l’Italie, l’Autriche et les Pays-Bas ont tous annoncé leur intention de réactiver d’anciennes centrales au charbon. Mais nulle part les plans ne sont aussi étendus qu’en Allemagne, qui permet à 21 centrales au charbon de redémarrer ou de fonctionner au-delà des dates de fermeture prévues pour les deux prochains hivers.

Cela signifie une bousculade pour une industrie qui est à l’agonie en Allemagne. Et certains experts préviennent qu’il pourrait être plus difficile pour le pays d’atteindre ses objectifs climatiques.

Horst Haefner désigna les tas de charbon dans la cour de stockage de Bexbach : “Tout le monde veut s’en débarrasser, mais ils ne peuvent pas s’en passer.”

Haefner, 70 ans, a accepté de sortir de sa retraite pour travailler à Bexbach, vérifiant les machines de l’usine qu’il avait inspectées pour la dernière fois en 2004. Cela vaut mieux que de bricoler dans le jardin, a-t-il dit, alors que d’autres travailleurs prenaient une pause à l’ombre.

Avec des températures atteignant 91 degrés Fahrenheit, la journée était si inhabituellement chaude pour la région que le café en plein air local avait fermé tôt pour une “journée de chaleur”. C’était un rappel des raisons pour lesquelles les pays se sont engagés à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles tels que le charbon – et ce qui est en jeu s’ils ne le font pas.

Plus de charbon, plus d’émissions

Alors que Poutine exerce une pression sur les flux de gaz naturel vers l’Europe – dans ce que les responsables de l’UE prétendent être des représailles pour leur soutien à l’Ukraine – l’Allemagne essaie de conserver l’énergie. Il recherche également de toute urgence des sources d’énergie de remplacement. Et il a peu d’options.

La montée en puissance des énergies renouvelables prend du temps. Les nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié ne sont pas encore terminés. Le gouvernement envisage de maintenir les trois dernières centrales nucléaires en ligne au-delà de leur date de fermeture de fin d’année prévue, mais celles-ci représentent une part relativement faible de la production d’électricité du comté.

Le gouvernement allemand, qui inclut les Verts dans sa coalition, a décrit la relance du charbon comme une décision douloureuse mais nécessaire – et assure qu’elle sera temporaire.

L’Allemagne s’est simultanément engagée à atteindre un nouvel objectif de 80 % de l’électricité provenant de sources renouvelables d’ici 2030, soit le double de la contribution actuelle. Il a commencé à faciliter le processus d’autorisation des éoliennes et à dynamiser le déploiement des énergies renouvelables qui, selon de nombreux analystes, a stagné sous l’ancienne chancelière Angela Merkel.

Cette poussée, selon le gouvernement, aidera le pays à respecter ses objectifs climatiques et à mettre fin à l’utilisation du charbon d’ici 2030.

“Si cela se passait dans le vide et que nous n’avions pas toutes ces autres législations associées, alors je serais inquiète”, a déclaré Ysanne Choksey, conseillère politique pour la transition des combustibles fossiles chez E3G, un groupe de réflexion sur le climat.

Mais certains experts s’inquiètent de l’augmentation à court terme des émissions pour l’Allemagne – et se demandent s’il sera plus difficile pour le pays d’atteindre cet objectif de 2030 : réduire les émissions d’au moins 65 % par rapport aux niveaux de 1990.

Pour y parvenir, les émissions du secteur de l’électricité doivent être réduites “de manière substantielle et dès que possible”, a déclaré Simon Müller, directeur allemand d’Agora Energiewende, une organisation à but non lucratif axée sur le climat.

Pourtant, Agora estime que les centrales à combustibles fossiles qui ont été relancées ou autorisées à rester ouvertes ajouteront entre 20 et 30 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, ce qui équivaut à environ 4 % des émissions totales de l’Allemagne.

L’Allemagne dépassera-t-elle sa budget de 257 millions de tonnes des émissions de carbone pour le secteur de l’électricité cette année reste incertaine, a déclaré Müller.

“Ce qui est certain”, a-t-il dit, “c’est que seul un déploiement massif d’énergies renouvelables et l’expansion du réseau pourront briser notre dépendance aux importations d’énergie fossile et nous mettre sur la bonne voie pour atteindre l’objectif climatique de l’Allemagne pour 2030”.

En Allemagne l’année dernière, en partie à cause des vents faibles et du prix déjà en hausse du gaz naturel, la houille et le lignite ont représenté 28 % de la production d’électricité, contribuant à une augmentation de 4,5 % des émissions globales par rapport à l’année précédente.

Certes, il n’y a pas que l’Allemagne qui fait fausse route. Malgré les engagements mondiaux de réduction des émissions, l’année dernière a été une année record pour le charbon dans le monde. Alors que le monde sortait de la pandémie et que la demande d’électricité augmentait, plus de charbon a été brûlé pour la production d’électricité qu’à tout autre moment de l’histoire. Cette année est sur le point de battre à nouveau des records.

Claudia Kemfert, chef du département de l’énergie et de l’environnement à l’Institut allemand de recherche économique, a déclaré que même avec un gouvernement qui a mis la politique climatique au premier plan, la bureaucratie qui a freiné l’industrie des énergies renouvelables du pays n’a pas été suffisamment supprimée.

“Nous n’atteindrons pas les objectifs climatiques à court terme”, a déclaré Kemfert.

S’appuyer davantage sur le charbon est désormais une “étape nécessaire”, a-t-elle déclaré. “Nous payons le prix de 10 ans de politique énergétique ratée.”

Ce qu’il faut pour ressusciter une centrale au charbon

On ne sait toujours pas combien de centrales au charbon qui sont désormais autorisées à démarrer pleinement choisiront de le faire cet hiver. Les sociétés énergétiques évalueront le coût des investissements nécessaires par rapport aux bénéfices potentiels.

Les responsables de Bexbach affirment que l’usine de 40 ans vise à reprendre le service à plein temps, avec son unité sœur, Weiher, à environ 14 milles à l’ouest.

“La responsabilité est pleinement comprise”, a déclaré Lux.

Il y a cinq ans à peine, la compagnie d’électricité Steag a tenté de fermer ces centrales, les jugeant non rentables car du gaz bon marché arrivait de Russie. Le gouvernement allemand a ordonné qu’ils soient placés dans une «réserve de réseau» – afin qu’ils puissent être appelés en cas de besoin pour combler les déséquilibres du réseau énergétique, les frais de fonctionnement étant payés par le gouvernement.

Bexbach n’a brûlé que 319 heures l’an dernier.

Remonter en puissance apporte des défis. En plus de remettre les usines en parfait état de fonctionnement, les gestionnaires doivent trouver du personnel qualifié et s’approvisionner.

Bexbach a été construit pour brûler du charbon local, mais la dernière mine de houille de la région a fermé en 2012. Avant la guerre en Ukraine, la Russie fournissait une grande partie des importations de charbon utilisées dans les usines allemandes. Pourtant, avec l’entrée en vigueur en août d’un embargo de l’UE sur le charbon russe, les sociétés énergétiques ont dû chercher ailleurs : en Afrique du Sud, en Australie et dans la mine colombienne de Cerrejón, également surnommé “le monstre” et notoire pour son mauvais bilan environnemental et de sécurité.

Pour se rendre à une usine intérieure comme Bexbach, ce charbon doit être transporté sur des centaines de kilomètres par voie terrestre ou par train depuis les ports d’Amsterdam, de Rotterdam et d’Anvers. Et la contraction de l’industrie a entraîné des goulots d’étranglement, les stocks de charbon dans les ports européens ayant atteint leur plus haut niveau en trois ans.

“L’ensemble du marché s’est attendu à la baisse de la consommation de charbon : les ports, les opérateurs ferroviaires, les opérateurs de barges”, a déclaré Stephan Riezler, responsable du négoce chez Steag.

Pour les autres centrales qui reçoivent du charbon par barge, il y a un problème supplémentaire d’étiage du Rhin, artère logistique de l’industrie allemande, avec des bateaux incapables de charger complètement.

Le gouvernement a désormais donné la priorité aux cargaisons de charbon sur ses lignes de chemin de fer, dans le but d’accélérer les livraisons – ce qui, selon une alliance de transport, pourrait avoir un effet d’entraînement sur les transports publics.

Au fur et à mesure de sa montée en puissance, l’industrie fait pression pour des garanties à plus long terme, ce que le ministère de l’Économie verte du pays est peu susceptible d’offrir.

Alex Bethe, président de l’Association allemande des importateurs de charbon, a déclaré qu’il fallait un “signal” du gouvernement indiquant que “nous avons une perspective de cinq ans afin de justifier l’embauche de personnel, les investissements et les améliorations”.

Sous le nouvelle loi sur le charbondes usines comme Bexbach qui envisagent de revenir sur le marché ont été invitées à remplir leurs stocks à 180 000 tonnes de charbon, ce que les entreprises énergétiques considèrent comme un risque financier.

«Nous disons donc au gouvernement: c’est une idée merveilleuse, nous voulons sauver le pays en hiver, mais ce dont nous avons besoin, c’est d’une ligne de crédit», a déclaré Riezler, alors qu’il s’asseyait avec les directeurs d’usine pour discuter de ce qui était nécessaire. pour réintégrer le marché.

Pourtant, même avec la hausse des prix du charbon, il y a de l’argent à gagner, et les gestionnaires disent que c’est juste une question de régler les détails.

“Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter tous ces millions de tonnes aux centrales électriques”, a déclaré Bethe.