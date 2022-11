La relance de Twitter Blue retardée, peut utiliser de nouveaux contrôles de couleur pour les organisations

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré lundi soir que la société prévoyait de retarder la relance de son service Blue Verified à 8 $ par mois. Musk a déclaré que Twitter “utilisera probablement une vérification des couleurs différente pour les organisations que pour les individus”.

Twitter Blue a été lancé plus tôt ce mois-ci, mais a été retiré après que les utilisateurs aient abusé de la nouvelle option payante, qui, espérait Musk, générerait de nouveaux revenus pour la plate-forme. Il permettait aux utilisateurs de payer pour une coche bleue, auparavant réservée aux utilisateurs vérifiés.

Musk avait dit plus tôt qu’il prévu de relancer Twitter Blue le 29 novembre.

Le service d’abonnement Blue payant a entraîné une pléthore de des farceurs créent des comptes d’imposteurs sur Twitter. Cela a laissé la plate-forme encore plus mûre pour la désinformation, et de nombreuses coches acquises à bas prix ont été utilisées pour se faire passer pour des marques, des politiciens et des célébrités avec des messages peu flatteurs.

Un utilisateur se faisant passer pour le géant pharmaceutique Eli Lily, par exemple, a tweeté “nous sommes ravis d’annoncer que l’insuline est désormais gratuite”.

Le cours de l’action d’Eli Lilly chuté brusquement après la publication du faux message, tout comme d’autres sociétés pharmaceutiques, dont AbbVie, qui s’est également fait passer pour Twitter. À cette époque, les principaux indices boursiers étaient positifs, au milieu d’une reprise du marché.

Twitter a testé l’utilisation de deux coches, dont une bleue pour les utilisateurs payants et préalablement vérifiés et une coche grise “officielle” pour certaines marques, telles que les organes de presse. Mais il y avait un chevauchement déroutant, où certains comptes avaient les deux coches. Musk a supprimé la coche “Officiel” le jour même de sa sortie.

Le retard survient après que Musk a vidé une grande partie du personnel de Twitter. Environ la moitié des 7 500 employés de l’entreprise ont été licenciés au début du mois. Puis, la semaine dernière, environ 1 200 autres employés à temps plein sont partis, selon le New York Times, après que Musk ait demandé aux employés de s’engager à travailler “de longues heures à haute intensité” sur sa vision de “Twitter 2.0” ou de démissionner.

– Lora Kolodny de CNBC a contribué à ce rapport.

