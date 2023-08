La relance de l’Inflation Reduction Act remet l’économie américaine sur la bonne voie

WASHINGTON – La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lundi que la loi sur la réduction de l’inflation, la loi de 2022 qui a stimulé des investissements majeurs dans les infrastructures, la fabrication et les objectifs climatiques, a propulsé la reprise économique américaine.

« Au cours de l’année écoulée, notre tâche a été de faire passer l’économie d’une reprise rapide à une croissance stable », a déclaré Yellen. « Notre parcours jusqu’à présent montre que nous sommes sur la bonne voie, même si nous restons vigilants face aux défis et incertitudes potentiels. »

Le chef du Trésor a vanté la création historique de plus de 13 millions de nouveaux emplois depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions, une reprise après une inflation record et un taux de chômage comparable au plus bas en 54 ans, comme elle s’exprimait devant le centre de formation 357 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité à Las Vegas.

Elle a en partie attribué les progrès à « Bidenomics », le terme utilisé pour décrire la stratégie de croissance économique du président Joe Biden qui comprend la loi sur les infrastructures bipartites, la loi CHIPS et Science et l’IRA, qui a été signé il y a un an cette semaine.

Le terme est apparu dans le paysage politique au cours de la dernière année, d’abord utilisé par les républicains pour décrire une inflation élevée et les hausses de taux d’intérêt censées y remédier.

Mais alors que les indicateurs économiques se sont améliorés ce printemps sur les deux fronts, les démocrates ont vu une ouverture pour renverser la ligne d’attaque du GOP et adopter la « Bidenomics », un peu comme l’ancien président Barack Obama l’a fait avec Obamacare.