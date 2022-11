La réinstallation de Bison sur les terres autochtones ravive un lien spirituel

Ryan Mackey a tranquillement chanté un couplet cherokee sacré en sortant une poignée de tabac d’un sac à fermeture éclair. Atteignant une clôture de barbelés, il a dispersé les feuilles sur le pâturage où un troupeau croissant de bisons – populairement connu sous le nom de buffle américain – paissait dans le nord-est de l’Oklahoma.

L’offrande représentait un acte d’action de grâce respectueux, a expliqué l’homme de 45 ans, et un désir de forger un lien divin avec les animaux, ses ancêtres et le Créateur.

“Lorsque le tabac est utilisé de la bonne manière, c’est presque comme si un contrat était passé entre vous et l’esprit – l’esprit de notre Créateur, l’esprit de ces bisons”, a déclaré Mackey alors qu’un vent fort grondait sur le terrain herbeux. « Tout, dit-on, a un aspect spirituel. Tout comme ce vent, nous pouvons le sentir dans nos mains, mais nous ne pouvons pas le voir.

Des décennies après la disparition des derniers bisons de leurs terres tribales, la Nation Cherokee fait partie d’une résurgence nationale d’Autochtones cherchant à renouer avec les animaux à bosse et aux cheveux hirsutes qui occupent une place cruciale dans une tradition et une croyance séculaires.

Depuis 1992, l’InterTribal Buffalo Council, à charte fédérale, a aidé à déplacer les bisons excédentaires d’endroits tels que le parc national de Badlands dans le Dakota du Sud, le parc national de Yellowstone dans le Wyoming et le parc national du Grand Canyon en Arizona vers 82 tribus membres dans 20 États.

« Collectivement, ces tribus gèrent plus de 20 000 buffles sur les terres tribales », a déclaré Troy Heinert, membre de la tribu Rosebud Sioux qui est directeur exécutif de l’InterTribal Buffalo Council, basé à Rapid City, dans le Dakota du Sud. “Notre objectif et notre mission sont de restaurer le buffle dans le pays indien pour ce lien culturel et spirituel que les peuples autochtones ont avec le buffle.”

Il y a des siècles, environ 30 à 60 millions de bisons parcouraient les vastes grandes plaines d’Amérique du Nord, du Canada au Texas. Mais en 1900, les colons européens avaient conduit l’espèce au bord de l’extinction, les chassant en masse pour leurs peaux précieuses et laissant souvent les carcasses pourrir dans la prairie.

« Il est important de reconnaître l’histoire que les peuples autochtones ont eue avec le bison et comment le bison a été presque décimé. … Maintenant, avec la résurgence du bison, souvent dirigé par des nations autochtones, nous assistons également à l’éveil spirituel et culturel qui l’accompagne », a déclaré Heinert, sénateur de l’État du Dakota du Sud.

Historiquement, les peuples autochtones chassaient et utilisaient toutes les parties du bison : pour se nourrir, se vêtir, s’abriter, se servir d’outils et à des fins cérémonielles. Ils ne considéraient cependant pas le bison comme une simple marchandise, mais plutôt comme des êtres étroitement liés à l’homme.

“De nombreuses tribus les considéraient comme un parent”, a déclaré Heinert. “Vous trouverez cela dans les cérémonies, la langue et les chansons.”

Rosalyn LaPier, une écrivaine et universitaire autochtone qui a grandi dans la réserve de la nation Blackfeet au Montana, a déclaré qu’il existe différentes histoires d’origine mythologique pour le bison parmi les différents peuples des Grandes Plaines.

“Selon le groupe autochtone auquel vous parlez, le bison est originaire du domaine surnaturel et s’est retrouvé sur Terre pour être utilisé par les humains”, a déclaré LaPier, historienne de l’environnement et ethnobotaniste à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. “Et il y a généralement une sorte d’histoire sur la façon dont les humains ont appris à chasser les bisons, à les tuer et à les récolter.”

Sa tribu Blackfeet, par exemple, croit qu’il existe trois royaumes : le monde céleste, le monde souterrain — c’est-à-dire la Terre — et le monde sous-marin. La tradition tribale, dit LaPier, soutient que les Pieds-Noirs étaient végétariens jusqu’à ce qu’un bison orphelin sorte du monde sous-marin sous forme humaine et soit recueilli par deux humains attentionnés. En conséquence, le chef divin du bison sous-marin a permis à d’autres de venir sur Terre pour être chassés et mangés.

Dans l’Oklahoma, la nation Cherokee, l’une des plus grandes tribus amérindiennes avec 437 000 membres enregistrés, avait quelques bisons sur ses terres dans les années 1970. Mais ils ont disparu.

Ce n’est que 40 ans plus tard que le troupeau contemporain de la tribu a commencé, lorsqu’une grande remorque à bétail – conduite par Heinert – est arrivée à l’automne 2014 avec 38 bisons du parc national des Badlands. Il a été accueilli par des chants émouvants et des prières des gens de la tribu.

« Je me souviens encore de la rosée qui était sur l’herbe et des chants des oiseaux qui étaient dans les arbres. … Je pouvais sentir l’espoir et la fierté du peuple Cherokee ce jour-là », a déclaré Heinert.

Depuis lors, les naissances et les greffes de bisons supplémentaires provenant de divers endroits ont porté la population à environ 215. Le troupeau parcourt un pâturage de 500 acres (2 kilomètres carrés) à Bull Hollow, une zone non constituée en société du comté de Delaware à environ 70 miles (113 kilomètres) au nord-est de Tulsa, près de la petite ville de Kenwood.

Pour l’instant, les Cherokee ne récoltent pas les animaux, dont les taureaux peuvent peser jusqu’à 2 000 livres (900 kilogrammes) et mesurer 6 pieds de haut (près de 2 mètres), car les dirigeants se concentrent sur la croissance du troupeau. Mais le bison, une protéine maigre, pourrait servir à l’avenir de source de nourriture pour les écoles et les centres de nutrition Cherokee, a déclaré Bryan Warner, chef principal adjoint de la tribu.

“Notre espoir n’est vraiment pas seulement pour la souveraineté alimentaire, mais pour vraiment reconnecter nos citoyens d’une manière spirituelle”, a déclaré Warner, membre d’une église méthodiste unie.

Cette reconnexion conduit à son tour à des discussions sur une autre faune, a-t-il ajouté, des lapins et des tortues aux cailles et aux colombes.

“Tous ces différents animaux – cela vous met plus en phase avec la nature”, a-t-il déclaré alors que des bisons se promenaient dans un étang voisin. “Et puis, essentiellement, cela vous met plus en phase avec vous-même, car nous venons tous de la même saleté dont ces animaux sont formés – de notre Créateur.”

Originaires du sud-est des États-Unis, les Cherokee ont été contraints de déménager dans l’actuel Oklahoma en 1838 après la découverte d’or sur leurs terres ancestrales. L’enlèvement de 1 000 miles (1 600 kilomètres), connu sous le nom de Trail of Tears, a coûté la vie à près de 4 000 personnes à cause de la maladie et des conditions de voyage difficiles.

Alors que les bisons sont plus associés aux tribus des Grandes Plaines qu’à celles ayant des racines sur la côte Est, les Cherokee nouvellement arrivés avaient des liens avec une sous-espèce légèrement plus petite, selon Mackey. Les animaux sur les terres de la tribu aujourd’hui ne sont pas des descendants directs, a-t-il expliqué, mais des cousins ​​proches avec lesquels la tribu est capable d’avoir un lien spirituel.

“Nous ne parlons pas la même langue que les bisons”, a déclaré Mackey. «Mais lorsque vous vous asseyez avec eux et passez du temps avec eux, les relations peuvent être construites sur… d’autres moyens que le simple langage: partager des expériences, partager ce même espace et simplement avoir un sentiment de respect. Votre langage corporel change lorsque vous avez du respect pour quelqu’un ou quelque chose.

Mackey a grandi avec des racines pentecôtistes du côté de son père et baptiste du côté de sa mère. Il va encore occasionnellement à l’église, mais trouve plus de sens dans les pratiques cérémonielles Cherokee.

“Même si (les membres de la tribu) sont élevés à l’église ou à la synagogue ou partout où ils choisissent de prier, leurs aînés sont des anciens Cherokee”, a-t-il déclaré. “Et cette idée de relation, de respect et de tutelle – avec la terre, avec la Terre, avec toutes ces choses qui y résident – c’est transmis. Cela imprègne toujours notre identité en tant que peuple Cherokee.

C’est pourquoi il pense que le retour des bisons sur les terres Cherokee est si important.

« Le bison n’est pas que de la viande, dit-il. “Ils représentent l’abondance, la santé et la force.”

—Bobby Ross Jr., Associated Press

AutochtoneVivre dans les PrairiesFaune