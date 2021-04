La reine veut que la mort du prince Philip soit un catalyseur pour que sa famille se réunisse, a révélé une source royale.

Sa Majesté a trouvé du réconfort au cours de la semaine dernière en voyant sa famille se rassembler et mettre les différences de côté.

La reine veut que la mort du prince Philip soit un catalyseur pour la réunion de la famille royale

Le prince William s'est entretenu avec le prince Harry cette semaine avant les funérailles de leur grand-père

Le prince Philip sera inhumé aujourd'hui à Windsor

Et il a été rapporté aujourd’hui que la monarque de 94 ans espère que les tensions précédentes dans sa famille – y compris la décision du prince Harry de quitter le cabinet et de s’installer aux États-Unis seront guéries pendant la période de deuil.

On pense que le prince Harry verra sa famille aujourd’hui pour la première fois depuis qu’il a quitté la vie royale avec sa femme Meghan Markle l’année dernière.

Selon le Daily Mail, une source royale a déclaré: «Les tensions sont toujours manifestement élevées, beaucoup de choses ont été dites et les blessures sont encore très crues.

«Mais il y a une prise de conscience que tout le monde doit parvenir à une forme de résolution, ne serait-ce que pour la reine, qui a dit son souhait que la famille se réunisse.

«La famille a été unie dans le chagrin cette semaine et cela a incité beaucoup de gens à réfléchir.

« On espère certainement que la période d’unité issue de l’obscurité du décès du duc pourra être utilisée comme catalyseur pour se rassembler au lieu de laisser le passage du temps aggraver les divisions. »

Le duc de Sussex a déclenché une série de réclamations à la bombe le mois dernier lorsque lui et Meghan se sont assis avec Oprah Winfrey.

Le couple a affirmé avoir été confronté au racisme dans la famille royale, y compris des «conversations» sur la couleur de la peau de leur fils Archie, alors à naître.

Cependant, le prince William a pris la parole un jour plus tard, insistant sur le fait que les Royals n’étaient « vraiment pas une famille raciste ».

Les frères auraient eu une relation tendue au cours de l’année écoulée depuis que Harry et Meghan ont quitté le Royaume-Uni.

Et les assistants royaux disent qu’ils «marchent sur des œufs» autour de William et Harry avant les funérailles de Philip.

Ils affirment que la querelle entre les frères a exigé « beaucoup de réflexion et d’énergie » à l’approche de l’événement, où ils se retrouveront face à face pour la première fois depuis plus d’un an.

Des sources affirment qu’il s’agissait d’un « champ de mines » faisant des plans, avec « tout le monde marchant sur des œufs pour ne pas aggraver la situation », rapporte le Daily Mail.

Mais le couple dit qu’ils veulent se concentrer sur le deuil de leur grand-père et mettre de côté leurs différences.

Le prince William et le prince Harry seront séparés par le fils d’Anne, Peter Philips

Un initié a déclaré: «Pour être honnête, William et Harry ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient se concentrer sur le deuil de leur grand-père et ne voulaient pas que quoi que ce soit y fasse obstacle.

« Mais cela a rendu tout le monde doublement nerveux à l’idée de dire quoi que ce soit qui pourrait être interprété à distance comme critique de l’autre côté. C’était un champ de mines. »

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: « C’est un enterrement. Nous ne serons pas attirés par ces perceptions du drame.

« Les arrangements ont été convenus et reflètent les souhaits de Sa Majesté. »

Harry et William seront séparés de 12 pieds alors qu’ils marchent derrière le cercueil de Philip samedi.

Ils seront séparés par le fils de la princesse Anne, Peter Phillips, 43 ans, lors de la procession alors que la reine fait ses adieux à son mari de 73 ans au château de Windsor.

Mais des sources insistent que la formation était basée uniquement sur « les lignées et l’âge ».

Le palais de Kensington n’a pas confirmé si les frères étaient en contact depuis dimanche, lorsque Harry est arrivé de Californie, où lui, Meghan et son fils Archie vivent maintenant.

Mais on prétend qu’Harry a contacté son frère – avec son père, le prince Charles et ses cousins ​​Béatrice et Eugénie – pour «parquer les disputes» avant les funérailles.

On dit aussi que William et lui sont «désireux de passer du temps ensemble en famille» après les funérailles de Philip.