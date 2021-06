LA Reine va « remarquablement bien » après la mort du prince Philip et la levée du verrouillage de Covid « aide à combler le vide », dit son fils.

Mais le prince Edward a déclaré qu’il y aurait des moments « où cela deviendrait un peu plus poignant et un peu plus difficile » pour sa mère.

La reine avec son époux, le prince Philip Crédit : PA

Le comte de Wessex parlait à CNN de ses parents et du verrouillage Crédit : CNN

S’adressant au correspondant royal de CNN, Max Foster, à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire de son père, le comte de Wessex a commenté les avantages de « les choses commencent à s’ouvrir davantage [in the UK] » après le confinement.

Lorsqu’on lui a demandé comment la reine s’en sortait après la mort de son père, il a répondu: « En fait, elle se porte remarquablement bien – c’était un partenariat fantastique, mais au cours des deux dernières semaines, la vie est devenue considérablement plus occupée.

« Il y a plus d’activités, si étrangement que cela comble en quelque sorte un vide particulier. »

« Je pense qu’il y aura des moments plus tard dans l’année où, je pense que cela deviendra un peu plus poignant et un peu plus difficile.

« Mais pour le moment – ​​merci beaucoup d’avoir demandé – mais je pense que tout le monde est vraiment en assez bonne forme. »

Le comte de Wessex et Lady Louise Windsor voient des fleurs à l’extérieur de la chapelle St George Crédit : PA

Les funérailles du duc d’Édimbourg Crédit : Reuters

Le prince Edward a également fait l’éloge de son père, décédé paisiblement le 9 avril 2021 au château de Windsor.

Il a parlé de son père qui parcourait le monde et du fait qu' »il était le genre de personne qui se rencontrait une fois, jamais oublié ».

M. Foster a demandé si, aujourd’hui étant le 100e anniversaire de son père, comment il aurait eu un retour sur son travail.

Le comte a répondu qu’« il était toujours, toujours incroyablement effacé ; il ne s’agissait pas de lui, mais d’autres personnes.

« Tragiquement, ce n’est qu’à sa mort que tout le monde s’est dit ‘wow, c’est ce qu’il a fait !’

« Et bien sûr, il est trop tard, il ne l’a jamais découvert. »

Le prince Philip était réputé pour son sens de l’humour méchant Crédit : Getty – Piscine

Le royal a ajouté que « cela aurait été agréable pour lui de l’avoir entendu lui-même – mais il n’aurait pas voulu faire d’histoires et de soucis ».

Dans une interview séparée avec la BBC, Edward a déclaré que, même si la famille aurait « adoré » le duc d’avoir pu vivre son centenaire, Philip aurait été moins qu’excité pour l’événement.

Edward a déclaré au diffuseur: « Il ne voulait pas vraiment tout faire de bruit. Je pense qu’il n’attendait pas vraiment le centenaire avec impatience, même si nous l’étions.

« Je pense donc que nous allons de l’avant et célébrons ce qui aurait pu être et sa vie, et je pense que nous essayons de le transformer en quelque chose de très positif. »

Réfléchissant aux funérailles de son père au milieu de la pandémie, le comte a déclaré que c’était une journée « extraordinaire » mais « étrange ».

La reine a reçu une rose spéciale pour commémorer son défunt mari, le prince Philip Crédit : AFP

La rose du duc d’Édimbourg, offerte par Keith Weed, président de la Royal Horticultural Society, au château de Windsor Crédit : Getty – Piscine

Il a déclaré à la BBC : « Ce qui aurait dû être une occasion pour tant de gens, et tant de gens qu’il avait touchés dans sa vie n’étant pas là…

« Chacun aura ses propres souvenirs. Il était ce genre de personne plus grande que nature. Une fois rencontré, jamais oublié. »

Mercredi, la reine a marqué l’occasion avec la plantation d’une rose nouvellement sélectionnée du nom de son défunt mari bien-aimé.

La fleur a été plantée dans les jardins du château de Windsor hier après avoir été remise à la reine par Keith Weed, président de la Royal Horticultural Society.

La rose commémorative rose foncé a été officiellement nommée en mémoire du duc.

M. Weed a déclaré à la reine que l’usine était « nommée le duc d’Édimbourg Rose, pour marquer son centenaire.

« Et c’est une rose commémorative pour toutes les choses merveilleuses qu’il a faites au cours de sa vie et pour que tout le monde se souvienne de tant de choses qu’il a faites. »

La reine a répondu: « ça a l’air ravissant et a ajouté que l’hommage était « très gentil ».

Les redevances provenant des ventes de la fleur iront au fonds Living Legacy Fund du Duke of Edinburgh Award, qui donne à plus de jeunes la chance de participer au programme populaire.

La reine sera accompagnée de son cousin, le duc de Kent, qui prendra la place du prince Philip comme son «plus un» lors de son défilé d’anniversaire.

Cette année, la monarque sera rejointe par son cousin, le duc de Kent, lors du Trooping The Color le 12 juin.