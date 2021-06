La reine trouve le comportement de Meghan Markle et du prince Harry « déplorable », selon un expert royal

LA Reine trouvera le comportement de Meghan Markle et du prince Harry « déplorable », a affirmé un expert royal.

L’interview incendiaire d’Oprah Winfrey des Sussex en mars a provoqué un tollé au milieu des allégations de racisme et de luttes pour la santé mentale.

Dans un nouveau documentaire, Harry, 36 ans, s’est à nouveau ouvert sur la douleur qu’il a endurée après la mort de sa mère, la princesse Diana.

La bombe The Me You Can’t See a vu Harry décharger ses « bombes de vérité » sur Oprah sur Apple TV.

Harry a accusé sa famille d’avoir fait preuve d’une « négligence totale » envers ses problèmes de santé mentale et a affirmé que le prince Charles l’avait fait « souffrir ».

Richard Fitzwilliams, un commentateur royal, a déclaré que les allégations explosives de Harry et Meghan nuiraient à la famille royale.

‘ENDOMMAGEMENT’

M. Fitzwilliams a déclaré au Daily Star: «Les activités des Sussex, lorsqu’ils se sont exprimés, ont été très, très dommageables.

« Il n’y a aucun doute là-dessus. »

Il a ajouté: « La reine aura trouvé la façon dont les Sussex ont géré les choses, je pense, déplorable. »

Harry et Meghan n’ont pas directement critiqué la reine, des rapports suggérant que le prince Charles « resserrerait les rangs » avec sa mère s’ils le faisaient.

La reine serait « profondément bouleversée » par les critiques « très personnelles » de Harry à l’encontre de la famille royale, mais Charles souhaite une réconciliation.

Harry a affirmé que la firme lui avait dit de « jouer le jeu » lorsqu’il avait révélé ses difficultés avec la vie royale.

Lorsqu’on lui a demandé comment la reine prendrait les prétentions de son petit-fils, M. Fitzwilliams a ajouté: « Elle a réalisé à quel point ils étaient malheureux, mais s’exprimer comme ils l’ont fait est une chose totalement différente. »

Cela vient au milieu des affirmations que Harry et Meghan, 39 ans, veulent être au jubilé de platine de la reine l’année prochaine dans ce qui créerait un «nouveau mal de tête» pour la famille royale.

Le couple a officiellement démissionné en tant que membre de la famille royale, mais a indiqué qu’il souhaitait revenir pour des occasions familiales.

Les organisateurs pourraient avoir mal à la tête en essayant de trouver quoi faire avec le couple pendant la fête.

Un initié a déclaré: «Harry veut être là. Cela cause déjà un mal de tête et ça va être très gênant.

« Où seront-ils positionnés s’ils se présentent ? A quels événements peuvent-ils assister ?

« Allons-nous les mettre sur le balcon de Buckingham Palace pour le défilé aérien ?

«C’est une célébration des 70 ans de service de la reine à la nation et ne doit pas être éclipsée.

« Il y a maintenant tellement de questions sur ce qu’il faut faire avec Harry et Meghan. »

Harry devait retourner au Royaume-Uni pour honorer sa mère lors du dévoilement d’une statue le 1er juillet

Mais ses plans sont incertains car Meghan doit accoucher dans les prochaines semaines, a déclaré un expert royal.

Le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré à l’hôte suppléant Cat Deeley que Harry pourrait manquer l’événement.

Il a déclaré : « Ce qu’on me dit, c’est qu’ils veulent toujours être là, tous les deux. Certes, William et Kate seront là.

« Mais si Harry peut voler là-bas parce que le bébé est imminent pour cet été… ce sera certainement dans les deux prochaines semaines. »

