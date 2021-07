La reine sourit en vert alors qu’elle assiste à la finale de la Royal Windsor Cup après avoir souhaité bonne chance à l’Angleterre pour la finale de l’Euro 2020

LA REINE a été vue souriante en vert aujourd’hui alors qu’elle assistait à la finale de la Royal Windsor Cup après avoir souhaité bonne chance à l’équipe d’Angleterre pour le match historique de ce soir.

Sa Majesté a volé la vedette au Guards Polo Club dans un manteau vert citron et un chapeau assorti alors qu’elle regardait joyeusement son sport équestre bien-aimé aujourd’hui.

La reine éblouie dans un ensemble vert citron lors de la finale de la Royal Windsor Cup Crédit : © Stephen Daniels

Le monarque a assisté à l’événement seul avant le match historique de l’Angleterre ce soir

Son clobber coloré était élégamment accessoirisé avec son collier de perles préféré et une broche florale incrustée de diamants.

Le monarque, 95 ans, s’est rendu seul à l’événement dans le Berkshire, mais a semblé apprécier pleinement l’action alors qu’elle regardait avec plaisir depuis les gradins.

C’était la dernière apparition royale lors d’un dimanche mouvementé d’engagements sportifs royaux – avec Kate Middleton se rendant à Wimbledon le dernier jour du tournoi de tennis avec son père Michael.

Le prince Wills soutiendra également l’équipe de Gareth Southgate à Wembley ce soir alors que l’Angleterre affrontera l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Le duc de Cambridge avait également participé vendredi à la Out-Sourcing Inc Royal Charity Polo Cup 2021 au Guards Polo Club dans le cadre d’un match visant à collecter des fonds et à faire connaître les associations caritatives qu’il soutient.

Ses accessoires floraux s’accordent parfaitement avec les décorations Crédit : © Stephen Daniels

Elle a été vue en train de rire et de plaisanter en regardant son sport bien-aimé, le polo Crédit : © Stephen Daniels

La reine avait auparavant envoyé à l’équipe d’Angleterre un poignant message d’encouragement avant le match, louant les Trois Lions pour leur « esprit, engagement et fierté ».

Dans une lettre adressée au manager Gareth Southgate OBE, elle a écrit : « Il y a 55 ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de gagner la finale d’un tournoi majeur. tournoi international de football.

« Je veux vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et l’orgueil avec lequel vous vous êtes conduits. »

L’équipe d’Angleterre a répondu au « message très, très spécial », en disant: « Merci pour votre soutien, Votre Majesté ».

Et Southgate a déclaré lors d’une conférence de presse peu de temps après: « Ce fut fantastique d’avoir la lettre de la reine et du Premier ministre à toute l’équipe et la reconnaissance que les joueurs ont procédé de la bonne manière. »

La reine a envoyé un message poignant de bonne chance à l’équipe d’Angleterre Crédit : © Stephen Daniels

Le monarque devrait regarder le match historique à la télévision au château de Windsor, rejoignant ainsi un public de 35 millions de personnes à l’écoute également à domicile.

Le fanatique du foot William a fait écho aux paroles fières de sa grand-mère et a souhaité aux garçons « bonne chance » et a jailli: « Je ne peux pas vraiment croire que cela se passe. »

Partageant une vidéo de son message, le futur roi a déclaré : « Gareth, Harry et à tous les membres de l’équipe d’Angleterre sur et en dehors du terrain, je veux juste vous souhaiter la meilleure des chances pour ce soir.

« Quelle performance d’équipe cela a été. Chaque membre de l’équipe a joué son rôle, et toute l’équipe de l’arrière-salle a également été vraiment essentielle.

« Je ne peux pas vraiment croire que cela se produise. Tellement excitant et je vous souhaite juste la meilleure des chances.

« Vous faites ressortir le meilleur de l’Angleterre et nous sommes tous derrière vous. Tout le pays est derrière vous. Alors, ramenez-le à la maison. »