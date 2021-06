La reine sourit en rencontrant le Premier ministre australien Scott Morrison

LA REINE a rencontré le Premier ministre australien Scott Morrison aujourd’hui – alors qu’elle manque la course de chevaux Royal Ascot pour la deuxième fois en 69 ans.

Sa Majesté a tenu une rare audience face à face, rencontrant M. Morrison au château de Windsor.

Vêtue d’une robe à fleurs jaune, la reine a été photographiée en train de discuter avec le Premier ministre australien dans la salle Oak de la résidence royale de Berkshire mardi.

Boris Johnson a officiellement annoncé qu’un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie avait été conclu, affirmant qu’il « profiterait aux agriculteurs britanniques ».

S’exprimant à Downing Street, le Premier ministre a déclaré: « Maintenant, grâce à cet accord, nous espérons qu’il y aura encore plus d’échanges entre le Royaume-Uni et l’Australie. »

Il a poursuivi en disant: « L’idée est que nous pourrons faire encore plus parce que nous supprimons les tarifs, donc pour l’Irlande du Nord, les machines-outils d’Irlande du Nord, ce sera une bonne nouvelle.

« Ce sera une bonne nouvelle pour les constructeurs automobiles britanniques, ce sera une bonne nouvelle pour les services britanniques, pour les services financiers britanniques et ce sera une bonne nouvelle pour le secteur agricole des deux côtés.

« Ici, nous avons dû négocier très durement et je veux que tout le monde comprenne qu’il s’agit d’un secteur sensible pour les deux parties et que nous avons un accord qui s’étend sur 15 ans et contient les dispositions les plus strictes possibles pour le bien-être des animaux.

« Mais je pense que c’est une bonne affaire et je pense que c’est une affaire qui profitera également aux agriculteurs britanniques et aux consommateurs britanniques. Cela permettra également aux Britanniques, aux jeunes d’aller travailler plus facilement en Australie. »

M. Morrison était au Royaume-Uni pour le sommet du G7 qui s’est tenu à Cornwall ce week-end.

