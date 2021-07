La reine sourit à nouveau alors qu’elle arrive au Royal Windsor Horse Show enveloppée dans un foulard et une veste

LA Reine était à nouveau tout sourire au Royal Windsor Horse Show aujourd’hui alors qu’elle s’habillait d’un foulard et d’une veste.

Sa Majesté rayonnait alors qu’elle était rejointe par d’autres membres de la famille royale le cinquième jour du concours hippique de Berkshire.

La reine a souri d’une oreille à l’autre en regardant un événement au Royal Windsor Horse Show Crédit : James Whatling

Sa Majesté était accompagnée de membres de la famille royale le dernier jour de l’événement Crédit : PA

En arrivant à l’événement le dernier jour, la femme de 95 ans avait l’air détendue alors qu’elle traversait le terrain de l’événement.

Hier, la reine était accompagnée de Penny Romsey, l’ancienne confidente et compagne de conduite de feu le prince Philip.

Le Royal Windsor Horse Show en est à sa 77e année après ses débuts en tant que collecte de fonds en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale.

On pense que la reine a assisté à tous les spectacles depuis leur début, bien que l’événement de l’année dernière ait été annulé en raison de la pandémie.

Le Royal Windsor Horse Show serait l’un des engagements royaux préférés de Sa Majesté Crédit : James Whatling

Hier, la monarque a remis un prix lors du spectacle et a été vue souriante d’une oreille à l’autre alors qu’elle traversait le parc du château de Windsor vêtue d’un manteau rose pâle, d’une robe à fleurs et d’un chapeau assorti.

Le Royal Windsor Horse Show, qui serait l’un des événements préférés de la reine, est intervenu après une semaine chargée d’engagements royaux.

Vendredi, Sa Majesté a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel au château de Windsor.

Mme Merkel a rencontré le monarque dans sa résidence de Windsor lors de sa dernière visite au Royaume-Uni avant de quitter ses fonctions de chancelière après 16 ans au pouvoir.

Hier, la reine vêtue d’un gilet bleu marine et d’une chemise blanche

La reine a présenté le prix du meilleur soldat au Royal Windsor Horse Show

Les deux hommes se sont rencontrés pour la dernière fois à Cornwall, lors du sommet du G7 le mois dernier.

Alors qu’ils posaient pour les caméras, la reine a déclaré: « Nous avons les photographes ici, qui veulent toujours prendre une photo. Faire l’histoire ».

Mme Merkel a répondu : « Oui, c’est de l’histoire, bien sûr ».

La reine a fait preuve de courage tout en poursuivant ses fonctions royales au cours de quelques mois difficiles sans le prince Philip.

La mort du duc d’Édimbourg a provoqué une vague de chagrin de la part de la famille royale et de la nation après son décès à l’âge de 99 ans en avril.

A l’époque, la reine avait évoqué une « période de profonde tristesse » et remercié les Britanniques pour leurs messages de « confort ».

Son fils, le prince Andrew, a donné un aperçu du chagrin de la reine lorsqu’il a déclaré qu’elle avait décrit le décès de son mari comme laissant un « énorme vide dans sa vie ».

Les tensions entre le prince William et Harry, petit-fils en guerre de la reine, se sont également intensifiées après que le duc de Sussex a critiqué la famille royale lors d’une interview explosive avec Oprah Winfrey en mars.

Le duc de Sussex, 36 ans, a déclaré à Oprah que sa relation avec son frère était « l’espace », ajoutant que lui et son père Charles étaient « piégés » dans le cabinet.

Harry a ensuite accusé la famille royale de « négligence totale » dans son documentaire Apple TV « The Me You Don’t See ».