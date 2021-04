LA Reine s’est rendue à son endroit bien-aimé à Windsor pour une contemplation tranquille le lendemain des funérailles du prince Philip.

La monarque a fait ses adieux à son mari de 73 ans samedi et une photo d’elle assise seule à la chapelle St George de Windsor a montré la réalité brutale de la pandémie de Covid-19.

La reine a dû s’asseoir seule lors des funérailles du prince Philip Crédit: AP

Dimanche, la monarque s’est rendue aux jardins Frogmore Crédit: The Sun

Samedi, la reine a fait ses adieux à son mari de 73 ans Crédit: PA

Hier, un jour après les funérailles, la reine Elizabeth II s’est rendue à Frogmore Gardens – un endroit qu’elle aime et où elle promène souvent ses chiens.

L’endroit n’est qu’à quelques minutes de Frogmore Cottage, où le prince Harry a séjourné après avoir voyagé au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père.

Des sources disent que visiter Frogmore régulièrement aidera la reine à faire face au chagrin après la mort du prince Philip.

Les jardins sont l’une de ses parties préférées du domaine pour promener ses chiots, dorgi Fergus et corgi Muick.

Selon des sources, elle se rendra probablement à Frogmore le jour de son anniversaire pour profiter du paysage naturel et promener ses chiens.

Un expert royal a déclaré que ses deux nouveaux chiots rendraient le monarque « distrait » du chagrin après avoir perdu le prince Philip.

Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine, a déclaré que les nouveaux compagnons dynamiques du monarque apporteraient du réconfort.

Mercredi, la monarque fêtera son 95e anniversaire – mais ne pourra rencontrer en plein air que les personnes extérieures à sa maison en raison des réglementations Covid.

La reine s’est rendue à Frogmore pour promener ses chiens Crédit: The Sun

Un expert a déclaré que la monarque serait « distraite » de son chagrin grâce à ses chiots

L’expert royal Joe Little a déclaré que les deux nouveaux chiots, ainsi que sa vieille dorgi Candy, fourniraient une «distraction» après la mort de Philip.

Il a dit: «Il suffisait de penser, c’était assez, et qu’elle devenait trop vieille pour de nouveaux chiens et qui s’occuperait d’eux quand elle serait partie.

«Mais clairement, cette décision a été annulée et, comme il s’est avéré, c’est probablement très fortuit. Je pense que c’est utile d’avoir ces chiots dans sa vie maintenant comme moyen de distraction.

La reine était accompagnée de sa fidèle dame d’honneur lorsqu’elle est arrivée à la chapelle St George pour les funérailles du duc d’Édimbourg samedi.

Lady Susan est entrée dans la chapelle mais y était en tant que membre de la maison qui travaillait – pas l’un des 30 invités assistant aux funérailles – donc elle ne s’est pas assise avec les Windsors.

Elle est restée à proximité dans la chapelle pour être prête à aider au cas où la reine aurait besoin d’elle.

La reine en deuil s’est assise seule aujourd’hui alors qu’elle disait un dernier adieu à son mari bien-aimé pour son « jour le plus triste et le plus difficile ».

Sa Majesté, qui portait tout le noir et un masque facial pour l’occasion, a semblé triste et plongée dans ses pensées en entrant dans la chapelle St George, à Windsor.

Le prince Philip est décédé à l’âge de 99 ans Crédit: AFP