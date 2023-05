La reine serait «très fière» du roi Charles: le prince William

LONDRES –

La défunte reine Elizabeth serait « très fière » du roi Charles lors de son couronnement, a déclaré son fils William dimanche alors qu’il célébrait son père lors d’un concert au château de Windsor, et les Britanniques ont organisé des milliers de fêtes de rue en l’honneur du roi.

Au milieu de la pompe et de l’apparat, Charles et sa femme Camilla ont été couronnés samedi à l’abbaye de Westminster à Londres lors de la plus grande cérémonie britannique en 70 ans.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré que Charles et Camilla étaient « profondément touchés par les événements d’hier » et « profondément reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à en faire une occasion si glorieuse et aux très nombreux qui se sont déplacés pour montrer leur soutien ».

Charles et Camilla et d’autres membres de la famille royale ont rejoint un public de 20 000 membres du public et invités pour le « concert du couronnement » à Windsor, le palais du roi à l’ouest de Londres.

« Comme ma grand-mère l’a dit lorsqu’elle a été couronnée, les couronnements sont une déclaration de nos espoirs pour l’avenir. Et je sais qu’elle est là-haut, gardant un œil sur nous avec tendresse, et qu’elle serait une mère très fière », héritière de Charles, William, a déclaré lors d’un discours lors du concert du soir, sous les acclamations.

William a rendu hommage au service de son père et à d’autres qui servent, y compris les enseignants et le personnel hospitalier, dont beaucoup ont fait grève ces derniers mois.

Parmi les interprètes figuraient les chanteurs Lionel Richie, Katy Perry et Andrea Bocelli, le groupe pop Take That et le pianiste Lang Lang, tandis que l’acteur hollywoodien Tom Cruise et Winnie the Pooh figuraient également.

Charles a été montré agitant un mini-drapeau de l’union depuis la loge royale et riant de blagues, dont une qui qualifiait Charles, un peintre passionné, de « l’artiste anciennement connu sous le nom de Prince ».

Les festivités comprenaient un événement « Éclairer la nation », avec des projections et des écrans laser illuminant des monuments et des zones de beauté naturelle à travers le pays.

VENIR ENSEMBLE

Plus tôt dimanche, le frère cadet du roi, le prince Edward, sa sœur la princesse Anne et ses nièces la princesse Béatrice et la princesse Eugénie ont assisté aux événements « Big Lunch », rejoignant certaines des quelque 50 000 fêtes de rue organisées dans tout le pays.

Le Premier ministre Rishi Sunak était parmi ceux qui ont organisé un déjeuner de couronnement, avec des invités comprenant des familles ukrainiennes, des groupes de jeunes et la première dame américaine Jill Biden.

Lors d’une fête de rue à Hackney, dans l’est de Londres, le conseiller local Joe Walker a déclaré que le couronnement avait été une force unificatrice alors que le pays se remettait de l’impact de la pandémie de COVID-19 et des turbulences économiques qui ont suivi.

« Je pense surtout après la pandémie et le verrouillage, et pendant la crise du coût de la vie, les gens ont besoin d’une raison de se rassembler et de célébrer et aujourd’hui, ce fut une très belle journée pour le faire », a-t-il déclaré.

Cependant, tout le monde n’a pas célébré le couronnement, les anti-monarchistes affirmant que « le droit de manifester pacifiquement au Royaume-Uni n’existe plus » après que certains militants ont été détenus pendant des heures samedi.

La police a déclaré croire que les manifestants avaient l’intention de perturber le cortège royal.

Répondant aux questions soulevées quant à savoir si la réponse de la police avait été disproportionnée et avait restreint le droit à la liberté d’expression, la ministre de la Culture, Lucy Frazer, a déclaré qu’elle pensait que la police avait globalement « réussi à trouver le bon équilibre ».



