La reine sera inhumée aux côtés de son mari, le prince Philip, à la chapelle commémorative du roi George VI

LA reine sera inhumée aux côtés de son époux bien-aimé, le prince Philip, dans la chapelle commémorative du roi George VI au château de Windsor.

Les plans pour les funérailles de la reine sont maintenant en cours, alors que la nation pleure la perte du monarque le plus ancien de l’histoire britannique, et elle doit être enterrée dans la petite chapelle – où ses parents sont également enterrés.

La reine et le prince Philip se sont mariés en 1947

Le prince Philip est enterré au Royal Vault du château de Windsor – mais sa dépouille sera déplacée afin qu’il puisse être inhumé avec sa femme.

La chapelle – du nom du père de la reine, le roi George VI – a été construite en 1969 dans la chapelle principale de St George.

Les cendres de la sœur cadette de la reine, la princesse Margaret, ont été transférées dans la tombe deux mois après sa mort en février 2002.

Le décès de Sa Majesté survient après que le prince Charles et le prince William se sont précipités pour être aux côtés de la reine après que les médecins ont confirmé qu’ils étaient «préoccupés» pour sa santé.

Dans une sombre déclaration jeudi, il a été confirmé que Sa Majesté Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée.

Buckingham Palace a annoncé: “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Charles, qui sera désormais connu sous le nom de roi Charles III, a fait une sombre déclaration alors qu’il conduisait la nation en deuil.

Le nouveau roi a déclaré: «La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

La Première ministre Liz Truss, qui a été officiellement nommée par la reine il y a à peine deux jours, a déclaré que la mort de la reine était un “énorme choc pour la nation et le monde”.

Elle a ajouté : « Dieu sauve le roi ».

Les hommages ont également afflué d’autres dirigeants mondiaux qui ont rencontré la reine au cours de son service indéfectible.

Le président américain Joe Biden a salué la royale comme “plus qu’un monarque” et a déclaré qu’elle “définissait une époque”.

Barack Obama a déclaré que lui et sa femme Michelle avaient été “intimidés” par “l’héritage de service public infatigable et digne” de la reine.

Alors que l’ex-Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’hier était le “jour le plus triste du pays”.

Il a ajouté: “Elle semblait si intemporelle et si merveilleuse que j’ai bien peur que nous en soyons venus à croire, comme des enfants, qu’elle continuerait encore et encore.

“Nous pleurons Elizabeth la Grande, la plus ancienne et à bien des égards la meilleure monarque de notre histoire.”

Le Royaume-Uni a été immédiatement plongé dans un état de deuil, avec des plans pour ses funérailles et une journée nationale du souvenir à annoncer dans les prochains jours.

