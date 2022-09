La reine Elizabeth II a brisé les attitudes sexistes des années 1950, lorsqu’elle est montée sur le trône, pour devenir la “matriarche” de la nation, a déclaré Harriet Harman.

Mme Harman, qui porte le titre de mère de la Chambre en tant que députée la plus ancienne, a déclaré qu’elle s’émerveillait de la capacité du monarque à “se frayer un chemin en tant que femme dans un monde d’hommes”.

Et elle a salué la reine pour la “détermination et le courage” avec lesquels elle a établi sa position de femme de 25 ans entourée d’hommes imprégnés d’hypothèses de supériorité masculine.

Rendant hommage à Sa Majesté à la Chambre des communes, l’ancienne chef adjointe travailliste a déclaré que la reine avait rempli ses fonctions “parfaitement” en tant que “femme commençant son règne dans ce qui était alors un monde d’hommes”.

La principale féministe a déclaré: «Nous devons nous rappeler quelles étaient les attitudes à l’époque. L’ordre du jour était que les hommes étaient en charge et les femmes étaient soumises.

« L’homme était chef de famille et le rôle de la femme était de se marier, d’avoir des enfants et de subvenir à ses besoins.

« Dans les années 1950, quand elle a été couronnée, j’étais enfant et je me souviens que ma mère m’a averti que les gens pensaient que les hommes en savaient plus que les femmes, que les opinions des hommes étaient précieuses là où les femmes devaient être ignorées.

“C’est dans cette atmosphère qu’elle est devenue une femme mariée de 25 ans avec deux enfants pour prendre sa place à la tête de la nation et jouer un rôle énorme sur la scène mondiale.

« Quelle détermination et quel courage cela a dû demander. Les premiers ministres avec lesquels elle a eu affaire étaient pour la plupart des hommes et pour la plupart deux fois son âge.

Mme Harman a déclaré que la reine avait joué un rôle dans l’introduction d’un “énorme changement” dans la position des sexes au cours des 70 années de son règne.

Empruntant une phrase à l’ancien Premier ministre Tony Blair, elle a déclaré: “Elle était la matriarche de la nation, une matriarche pour nous sur la scène mondiale et une matriarche aussi à l’aise dans sa propre famille.”